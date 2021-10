Por: Ximena Mella Urra.

Fotos: Marco Lara.

Esta semana comenzó en las 22 sedes de Santo Tomás el proceso de Admisión 2022 y Rancagua no fue la excepción. Al igual que el año pasado, y aún en pandemia por el Covid 19, el sistema de matrícula se ha debido adaptar a los actuales protocolos sanitarios dictados desde el Ministerio de Salud.

Tres son las modalidades para la inscripción (ver recuadro). De manera presencial, la capital regional recibe a los interesados en la sede de calle O’Carrol 63, con aforo reducido y tomando todas las medidas necesarias de seguridad sanitaria. Por la contingencia, la institución ofrece agendar tu hora con antelación en el sitio www.tupuedes.cl , donde podrás encontrar toda la información necesaria para tu ingreso a esta institución.

“Todas las instituciones Santo Tomás están con Acreditación avanzada lo que permite a los estudiantes que vengan a matricularse, poder optar al beneficio de la gratuidad”, dijo el rector de Santo Tomás Rancagua, Manuel Olmos quien además recordó que quienes quieran postular a la gratuidad para el 2022, deben completar prontamente el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) en www.fuas.cl.

A lo anterior agregó que si estás decidido, puedas matricularte desde ya, porque cada carrera tiene un número limitado de vacantes y quienes no alcancen a ellas deberán quedar en lista de espera.

LOS NUEVOS “TOMASINOS”

Una de las principales preocupaciones de los futuros alumnos es lo que se viene para 2022 en Santo Tomás y cómo serán sus clases. “El formato declarado en Santo Tomás es el presencial. Pero llevamos ya dos años en que hemos demostrado esta flexibilidad que ante cualquier contingencia nuestros profesores, el equipamiento, salas y talleres están preparados para dictar clases a distancia”, explicó el titular de la sede.

Desde la comuna de Chimbarongo llegó muy temprano a la sede Rancagua el joven Oscar Parrado Jorquera, quien a sus 18 ya está matriculado en la carrera de Técnico en Veterinaria y Producción Pecuaria. “Viví hasta los 15 años en el campo con todo tipo de animales por lo que siempre me ha gustado. Estudiar en Rancagua me gusta más que Santiago, está más cerca y Santo Tomás lo elegí porque es uno de los únicos institutos que nos da la carrera y además la gratuidad”, indicó el nuevo alumno. “Nos atendieron muy bien, tarea cumplida”, comentó. “Santo Tomás es la única institución que entrega esta carrera cerca y está la posibilidad de postular a la gratuidad”, agregó su madre Carolina Jorquera, quien lo acompañó a realizar este trámite.

De igual forma, Víctor Navarro (20) de la comuna de Rancagua se integrará a la institución en 2022 a la carrera de Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena en el IP de Santo Tomás en horario vespertino. “Siempre me ha gustado la cocina, estoy muy emocionado”, agregó escuetamente. “Elegí Santo Tomás porque siempre me ha llamado la atención esta institución y preguntando a muchas personas me di cuenta que tienen muy buena base, especialmente al salir de aquí”.