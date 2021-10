Por: Alejandra Sepúlveda

En Chile la segunda causa de muerte es el cáncer de algún tipo, por ejemplo, en la última década se ha visto un considerable aumento en el cáncer de tiroides lo que representa un 40% más de muertes desde el 2006. Según diversos estudios los productos como los Glifosato, están estrechamente relacionados con el aumento de este tipo de cáncer y el gástrico, es por ello y otros antecedentes que el 22° Juzgado Civil de Santiago declaró admisible la demanda colectiva interpuesta por ODECU en contra de los representantes locales de BAYER por los efectos que produjo, en millones de personas expuestas, su herbicida Roundup.

Según los argumentos legales de ODECU expuestos en la demanda colectiva, el daño causado “proviene del lento “envenenamiento cancerígeno” producido por el Glifosato y los productos químicos del Roundup, y sufrido por los trabajadores, consumidores y usuarios expuestos.

Según los demandantes, dicho daño tiene asimismo su origen en una conducta que podría constituir infracción a los deberes del proveedor en el contexto de la Ley de Protección de Derechos del Consumidor chilena, de ahí la pertinencia de la presente acción en defensa del interés difuso de los consumidores”. De acuerdo al presidente de ODECU, Stefan Larenas, “Los afectados por el herbicida Roundup en Chile tienen los mismos derechos a justicia y compensación que quienes fueron expuestos en Estados Unidos o Europa, donde BAYER ya reconoció judicialmente su responsabilidad, como sucesora de Monsanto”.

Su uso en la región

Aunque a nivel mundial la empresa retiró el producto químico Roundup del mercado, al comprobarse que podría tener relación en la manifestación de cáncer gástrico y a la tiroides, en la zona aún se usaría este producto, especialmente en los cultivos de la región de O´Higgins y el Maule. Según ODECU “El Glifosato (comercializado por Bayer como Roundup) es de uso masivo en los cultivos agrícolas de nuestro país. La prevalencia de cáncer gástrico y de tiroides, que son los más asociados al uso del Glifosato, es significativamente mayor en las zonas donde se usa el químico como herbicida. Dada esta realidad, es posible que exista una relación causal, como la que comprobaron los tribunales norteamericanos en sus fallos relacionados con este tema, y que la propia empresa quiso superar logrando el acuerdo compensatorio con los miles de afectados en ese país. Ante estos antecedentes, la autoridad agrícola y sanitaria chilena decretó la prohibición de importación del Roundup, pero no la comercialización de los stocks aún existentes en el país”, aseguraron.

Por lo que, según el abogado del estudio jurídico Pérez Donoso, Juan Sebastián Reyes, habría también un accionar negligente en ese aspecto: “Es impresentable que tanto el SAG como la autoridad de salud hayan autorizado la venta de los stocks disponibles, sin considerar que el herbicida es extremadamente peligroso y cancerígeno”.

La demanda masiva

Ante esta realidad, ODECU demandó la compensación por los perjuicios a la salud causados por el herbicida, a través del pago de 100 millones de pesos por el daño físico y 100 millones por el daño moral, para cada uno de los enfermos que padezcan alguno de los tipos de cáncer asociados al Roundup y que pudiesen haber sido expuestos a ese agente químico.

Según el presidente de ODECU, Stefan Larenas, estaríamos frente a un universo difuso y, probablemente, muy masivo de personas afectadas: “Queremos hacer un llamado a quienes tengan algún tipo de cáncer asociado a la exposición al Roundup, a que se pongan en contacto con ODECU, para informar con más detalles de esta acción legal”. Para esto, ya se puso a disposición de los potenciales afectados un banner en la página oficial de la organización: www.odecu.cl.

Antecedentes internacionales

En el año 2015 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud determinó que el Glifosato, que es uno de los ingredientes activos del herbicida Roundup (comercializado originalmente por Monsanto, que fue adquirida posteriormente por Bayer), es una sustancia “probablemente cancerígena” para los humanos. A esto se sumó que, en el año 2016, un informe conjunto de la OMS y la ONU determinó que algunas investigaciones sugerían “alguna evidencia de una asociación positiva entre la exposición al glifosato y el riesgo de linfoma no Hodgkin”. Fue a partir de estos dos antecedentes que comenzaron a proliferar en Estados Unidos litigios individuales y una demanda colectiva por el daño causado a cientos de miles de personas que estuvieron expuestos al Glifosato, comercializado como Roundup. “Este es un caso de repercusiones mundiales, donde la empresa Bayer, que compró a Monsanto en medio de este escándalo, ya ha reconocido que su herbicida Roundup, efectivamente, puede ser cancerígeno y decidió compensar a los miles de afectados en Estados Unidos y Europa”, afirma el abogado de ODECU Juan Sebastián Reyes.

Recuadro

¿Qué es el glifosato y para qué se utiliza?

Para conocer más detalles sobre este químico conversamos con la académica Del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, animales y ambientales (ICA3) de la Universidad de O’Higgins quién nos explicó que Glifosato pertenece al grupo químico de los Organofosfonatos. “El glifosato es el herbicida más utilizado en todo el mundo. Se utilizan principalmente para combatir las malas hierbas que compiten con los cultivos o presentan problemas por otras razones (por ejemplo, en las vías del tren).

El glifosato también se utiliza en menor medida como tratamiento previo a la cosecha para facilitar una mejor cosecha al regular el crecimiento y la maduración de las plantas.

¿Qué tanto se utiliza en la región de O’Higgins?

La familia de glifosatos es el herbicida más utilizado en la región de O´Higgins. El más usado es el glifosato-potasio.

¿Cuáles son los mayores riesgos de este elemento para la salud y el medioambiente?

Falta mayor evidencia para concluir sobre los riesgos del glifosato. Por un lado, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) concluyó en marzo de 2015 que probablemente sea carcinógeno. Esta conclusión, no fue confirmada por la evaluación de la UE o la reciente evaluación conjunta OMS / FAO, ambas utilizando evidencia adicional. La evaluación de la UE no identificó un peligro de carcinogenicidad, sin embargo, revisó el perfil toxicológico proponiendo nuevos valores de referencia toxicológicos y realizó una evaluación de riesgos para algunos usos representativos. Dos evaluaciones de exposición complementarias, el biomonitoreo humano y el control de residuos de alimentos, sugieren que los niveles de exposición reales están por debajo de estos valores de referencia y no representan una preocupación pública.

Hay que considerar que el glifosato no es una sola sustancia química, es una familia de compuestos con diferentes propiedades químicas, físicas y toxicológicas. El uso mundial de glifosato aumenta continuamente y se detectan residuos en alimentos y agua potable. Por lo tanto, los consumidores están cada vez más expuestos a niveles más altos de residuos de glifosato y de un número cada vez mayor de fuentes, lo que debe ser considerado en las futuras evaluaciones de riesgo del glifosato.

Dentro de las evaluaciones ambientales, la evidencia indica que el glifosato puro tiene baja toxicidad para los peces y la fauna silvestre, pero algunos productos que contienen glifosato podrían ser tóxicos debido a otros ingredientes que contienen. El glifosato puede afectar indirectamente a los peces y otro tipo de fauna silvestre, ya que la eliminación de plantas puede alterar el hábitat de un animal.

Los riesgos ecológicos identificados en la evaluación de riesgos ecológicos en EEUU, incluyen el riesgo potencial para las plantas y aves terrestres y acuáticas y un bajo riesgo para los insectos polinizadores.

¿Qué indican los estudios internacionales sobre su uso y si está prohibido para su uso en la agricultura?

Todo lo anterior son estudios internacionales. En Chile falta investigación en el tema, que considere nuestra realidad ambiental, de consumo de alimentos potencialmente de riesgo y sobre todo nuestra realidad ocupacional (protección personal para la aplicación de pesticidas por los trabadores agrícolas).

En la Comunidad Europea existe el “Principio precautorio” cuando una sustancia puede ser de riesgo para la salud y/o el ambiente, pero falta aún evidencia científica. En este sentido, el glifosato está actualmente aprobado en la UE, pero con uso hasta el 15 de diciembre de 2022. Otros países como Vietnam y Arabia Saudita han prohibido su importación.

Las altas concentraciones de glifosato exponen a la flora y fauna de los ecosistemas. Un ejemplo de ello es la destrucción de la flora silvestre, que sirve de refugio y alimento para muchas especies de insectos benéficos.