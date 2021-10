Por: Camila González Villarroel / Fotos: Marco Lara.

Menos de un mes queda para la elección del próximo Presidente de nuestro país -de no existir una segunda vuelta- y fue la propia ciudadanía la que entregó su opinión ante la pregunta ¿Cómo ve las próximas elecciones presidenciales?

¿Las respuestas? Muy variadas, lo que deja aún más en evidencia el tenso momento político que se vive hoy en Chile, el que partió en 2019 con el estallido social y que se agudizó producto de la pandemia por COVID-19 que hay en todo el mundo.

Pese a que se han realizado variados debates presidenciales y que las encuestas arrojan a Gabriel Boric y a José Antonio Kast como quienes competerían en una eventual segunda vuelta, la realidad en las calles es distinta, pues el panorama muestra -en general- una gran indecisión y desinformación.

María Eugenia Vilches

“De política yo no sé nada, porque a mi no me ayuda. Si, me gustaría que las personas que están postulando nos ayuden a nosotras como mujeres emprendedoras a tener más espacios para mostrar nuestros productos. Independientemente de esto, yo no sé quienes son los candidatos pero, como todos los chilenos, espero que quien salga solucione todos los problemas que hay en el país y a la vez que nos ayuden porque todos los precios han subido mucho y a las personas no nos está alcanzando”.

Danilo Sánchez

“Yo veo las próximas elecciones presidenciales muy complicadas porque en este sondeo estamos sorteando situaciones muy delicadas que van a favorecer o desfavorecer el país. Públicamente no he expresado mi preferencia, pero yo estoy con José Antonio Kast”.

Pía Lazo

“Para mi, las próximas elecciones presidenciales se vienen muy complicadas, pero yo estoy alineada con Sebastián Sichel porque es lo que Chile necesita en este momento. Tenemos la experiencia de todo lo que se ha ido presentando en todos los otros países latinoamericanos con respeto al socialismo y comunismo, entonces no tenemos más opción que cuadrarnos definitivamente con Sichel”.

Alfonso Olave

“Estas elecciones están complejas y muy difícil la decisión porque todos los candidatos no han tenido un discurso claro y nítido sobre sus verdaderas posturas para lo que viene para el país, lo que es bastante complejo porque es post pandemia y todo el problema de platas con los bonos. Necesitamos un candidato que tenga una claridad en muchos aspectos para darnos confianza y poder apoyarlo”.

Alison Sáez

“En estos minutos candidato no tengo, pero se ha visto un poco engorroso con todo lo que está pasando con el Presidente yo creo que cada vez están perdiendo más la credibilidad de la gente. Uno a veces va a votar solo por el deber, porque después con el paso del tiempo no sabes a quien elegiste porque cambian todo lo que prometen. En mi caso, aunque deba votar nulo, ejerceré mi deber cívico”.

Maribel

“A estas elecciones les tengo muy poca fe y la verdad es que no hay ningún escenario muy bueno porque el país está muy polarizado. Salga el que salga van a haber muchas personas desconformes y la paz en Chile no va a existir. No hay ningún líder que mueva masas y eso es porque están muy divididos entre ellos y las opiniones de las personas”.

José Barrios

“Creo que la cosa está muy difícil acá en Chile, la gente no está creyendo en la política y esto se vio bien claramente en las elecciones pasadas. Me asombró que salieran electos concejales jóvenes, eso quiere decir que la gente ya está abriendo los ojos y dándole la oportunidad a las nuevas generaciones, lo que debería pasar en estas elecciones también, dándole la oportunidad a gente nueva. Si tú me preguntas por quién voy a votar, no lo sé y quizás exista un 90% de posibilidades en dejar nulo mi voto porque ninguno de los candidatos me representa”.

Claudio Mella

“Las próximas elecciones presidenciales van a ser fundamentales para el futuro de Chile. Hemos visto un montón de candidatos que han hecho propuestas; algunas han sido copiadas, otras no han sido certeras, por lo tanto, es importante que la gente se informe al momento de ir a votar para poder elegir de la mejor forma al presidente que va a dirigirnos por el próximo periodo”.