Juan Ramón Godoy anunció que la cadena de comida rápida tiene cinco días hábiles para presentar medidas de mitigación ante la alta congestión vehicular que se genera en una de las arterias principales de Rancagua.

Por: Tomás Arcas

Fotos: Nicolás Carrasco

Este lunes, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, notificó a la empresa de comida rápida McDonald’s que cuenta con cinco días hábiles para presentar la documentación de recepción del Departamento de Obras de la Municipalidad de Rancagua. El restaurante, ubicado en Av. Miguel Ramírez #689, no poseería un estudio de impacto vial, por lo que el edil de la capital regional anticipó una eventual clausura del conocido local.

“Hemos recibido expresamente los reclamos de los vecinos respecto a la enorme congestión vehicular que se genera en Miguel Ramírez”, argumentó Godoy, quien apeló al artículo 145 de la Ley de Urbanismo y Construcciones, que establece que “ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total”. “Lamentablemente, este permiso de edificación se otorgó en el año 2020 y obvió algo que es fundamental: el estudio de impacto vial. La Seremi de Transporte siempre recomienda que cualquier tipo de obra que afecte algún eje estructurante de la ciudad debe tener un estudio de impacto vial, sin embargo esto se obvió y nunca se solicitó en la administración anterior”, explicó el alcalde de Rancagua.

En esa línea, Godoy informó que la Municipalidad notificó a McDonald’s, que “tiene cinco días hábiles para tener las medidas de mitigación”. “Si no es así, mi responsabilidad como alcalde es la de clausurarlo, porque no cumple con la normativa que está presentando la Dirección de Obras municipales”, afirmó. Asimismo, el político socialista apuntó a que “acá hay una negligencia de la administración anterior, donde no se consideró el enorme taco que existía desde antes”. “Esta congestión no es de ahora, está hace años con este local y, cuando se hizo una construcción total, me parece irresponsable que no se haya solicitado el estudio de impacto vial”, añadió el edil.

Además, Juan Ramón Godoy informó que la alta congestión “causa una enorme inseguridad vial” y que la Municipalidad va “a instalar señaléticas de no estacionar ni detenerse y, quienes estén causando este taco, también pueden arriesgar multas producto de la congestión que se ocasiona”.

“Con el Gobierno Regional y la Municipalidad de Machalí estamos trabajando en una mesa de congestión vehicular. Hay más de siete puntos de conexión con esa comuna, que pueden perfectamente ser una conexión en esta área metropolitana que hoy ya está consolidada. La conurbación no tuvo proyectos de conectividad durante muchos años y eso es lo que busca justamente esta mesa. Lamentablemente, las cosas se hicieron mal, el estudio de impacto vial es fundamental y eso es lo que hoy tiene a una obra que está causando una congestión enorme entre las ciudades de Rancagua y Machalí”, comentó Godoy.

Por último, el alcalde de Rancagua señaló que “la idea es que tengamos definitivamente lo que no se planificó durante muchos años, una circunvalación que permita la fluidez vehicular y no la congestión que tenemos en el centro de la ciudad o en las vías estructurantes de Rancagua, como Miguel Ramírez o la Carretera del Cobre, que está en una etapa avanzada, o la avenida Baquedano, que tiene para cinco o seis años más”. “Necesitamos contar con alternativas para que los vecinos no sufran esta congestión vehicular al interior de la ciudad ni a nivel intercomunal”, cerró el edil.