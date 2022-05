Desde el organismo fiscalizador indicaron que reportar este tipo de situaciones permite, por un lado, establecer si los protocolos de respuesta de las empresas se ajustan a la normativa, junto con identificar las zonas que requieren un trabajo focalizado.

La Dirección Regional O’Higgins de la SEC, recordó a la comunidad esta jornada la importancia de reportar toda interrupción del suministro eléctrico no programado u otras situaciones que afecten el normal servicio que deben recibir en sus hogares, lo que permite identificar las zonas específicas donde las empresas eléctricas aún presentan un desempeño deficiente y así orientar los planes de acción necesarios.

Desde el organismo fiscalizador indicaron, por ejemplo, que ante cortes de luz, las y los afectados deben dar aviso inmediato a su respectiva empresa eléctrica, a través de los distintos canales de comunicación que esta tenga disponible –y cuya correcta operación es fiscalizada por la SEC–, reclamo que también puede ser realizado en el sitio web www.sec.cl, incluso desde teléfonos celulares, tras lo cual se derivan los datos a la compañía distribuidora para su resolución.

En este sentido, desde SEC O’Higgins recordaron que la normativa vigente establece que las empresas eléctricas deben implementar todas las acciones necesarias para entregar un suministro continuo y seguro a los hogares de la región y el país, junto con poseer los medios técnicos y humanos suficientes para responder, dentro de los plazos exigidos, a emergencias como cortes de luz.

Ricardo Miranda, Director Regional de SEC O’Higgins, indicó que “como SEC, una de nuestras preocupaciones es que la comunidad cuente en sus hogares con un servicio seguro y continuo. Para ello, monitoreamos de forma permanente el desempeño de las compañías eléctricas, prestando especial atención ante interrupciones, buscando que las empresas recuperen el suministro en las zonas afectadas de forma rápida y así minimizar sus efectos”.

FALLAS DE ARTEFACTOS

A continuación, la autoridad indicó que si luego de un corte de luz no programado, variación de voltaje u otra situación que afecte el normal funcionamiento de la red, un artefacto eléctrico presenta fallas, el llamado es a reportarlo de forma inmediata a la empresa eléctrica. Si esta no responde en el plazo establecido por la normativa, o la respuesta no es satisfactoria, el reclamo puede realizarse en la SEC, la que analizará los antecedentes.

También la entidad fiscalizadora recordó que las compañías eléctricas ante hechos como interrupciones del servicio, u otras emergencias, deben prestar una atención especial a los pacientes electrodependientes, con hospitalización domiciliaria, que existan en sus zonas de concesión.

Para poder reportar estas y otras situaciones a la SEC, las y los interesados sólo deben digitar en el navegador de su teléfono celular la dirección www.sec.cl, lo que desplegará en pantalla diversas opciones.

Una de ellas es “Reclamo o Denuncia por Electricidad”, donde es posible consignar cortes de luz, fallas de artefactos o problemas de cobro o facturación en las boletas de consumo eléctrico, mientras que las familias con pacientes electrodependientes, pueden iniciar en línea el proceso de registro.

Por último, es posible utilizar el servicio de “Video Llamada SEC” en el sitio web del organismo fiscalizador, opción en la cual personal de la SEC recibirá las consultas, dudas o reclamos ciudadanos, incluso con la posibilidad de adjuntar archivos o fotografías para complementar la información.