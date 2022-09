Por: Fernando Ávila F.

Durante la tarde del sábado último, una grave situación ocurrió en algunas calles céntricas de la comuna de Rancagua, ya que debido a labores de limpieza realizadas por canalistas, el canal San Pedro sufrió un rebalse que generó problemas en el centro de Rancagua.

Conocida la situación, el Departamento de Emergencias y Gestión del Riesgo de la Municipalidad de Rancagua se contactó de inmediato con la Asociación de Canalistas para realizar el corte de agua y evitar que esta situación causara más problemas en los vecinos y vecinas. Equipos de gestión de riesgos y gestión ambiental trabajaron en la situación, disponiéndose de camiones aljibes para el retiro de agua en algunos sectores.

El alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, adujo que esta emergencia se produjo debido al desborde del canal San Pedro, específicamente por el trabajo que estaban realizando los canalistas, lo que hizo que toda la basura obstaculizara el paso del agua. Esto generó un problema en el Parque Koke y el pasaje Guzmán.

La autoridad adujo que existe una responsabilidad de los canalistas, ya que no hubo una coordinación con el municipio y no avisaron que se abrirían las compuertas, indicando el alcalde que esto se realiza en la semana y no un día sábado. Agregó que junto a equipos municipales, Bomberos y Carabineros trabajaron para despejar por ejemplo el paso bajo nivel de Baquedano y en el Parque Koke.

“En medio de la emergencia, recorrimos el sector junto a Bomberos y Carabineros, conversamos con los vecinos para saber en qué condiciones se encontraban sus hogares y de esta forma brindar apoyo de manera oportuna. Valoro y agradezco el compromiso y trabajo realizado por equipos de la Municipalidad de Rancagua, quienes junto a Bomberos y Carabineros llevaron a cabo una rápida acción que permitió recuperar el funcionamiento del sector centro de la ciudad en el más breve plazo”, dijo el alcalde.

Carabineros informó que por el desborde del canal, se mantuvieron las calles Millán, Calvo, Baquedano, Brasil, entre otras del sector céntrico de la comuna anegadas de agua, intransitables tanto para peatones y vehículos, con peligro inminente de provocar un accidente, por lo que se tomó contacto con personal de ONEMI, realizando las diligencias correspondientes. A eso de las 19 horas del sábado se normalizó el tránsito vehicular y peatonal por las distintas calles de la ciudad afectadas por el desborde del canal.