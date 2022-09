Por: Tomás Arcas

Fotos: Nicolás Carrasco

Este martes al mediodía, los concejales Hugo Guzmán, María del Carmen Orueta, Emerson Avendaño y Valentina Cáceres anunciaron una presentación al Tribunal Electoral Regional para que el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, sea cesado de su cargo “por notable abandono de deberes e infracción grave al principio de probidad administrativa”.

En la instancia, el concejal Hugo Guzmán declaró que “nosotros hemos sido bastante pacientes, hemos pedido en reiteradas ocasiones explicaciones al mismo alcalde y al secretario general de la Corporación Municipal (CORMUN) y las respuestas nunca han sido satisfactorias, siempre han sido con elusiones y tratando de indicar que se trata de un ataque político”.

“Es curioso que el alcalde siempre diga que son ataques políticos o que se trata de algo personal, él fue concejal y al ser alcalde también debe saber que es nuestra función. Los vecinos y vecinas de Rancagua tienen que estar tranquilos, porque nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, nunca hemos hecho ataques de tipo personal o infundados y todo ha sido siempre documentado de la debida manera”, sostuvo Guzmán.

Por su parte, el concejal Emerson Avendaño detalló en uno de los puntos más relevantes del escrito, relativo a la adquisición municipal de un terreno en Viña Los Laureles, pese a que la ausencia de certificados habría sido advertida por el concejo municipal. “A la fecha de hoy, no se nos ha comunicado que estén los nuevos antecedentes y, a pesar de eso, la Municipalidad adquirió este bien inmueble. La gravedad está en que éste tenía órdenes pendientes contra terceros, deudas pendientes (…) y aún no se encuentra inscrito en el Conservador de Bienes Raíces como propiedad del municipio”, acusó el político independiente.

“Cuando uno adquiere una propiedad, primero esta se inscribe y después se paga; acá se hizo todo al revés, se pagó sin acuerdo del Concejo y aún a la fecha no está inscrito, lo que no hace nada más que resumir que es un notable abandono de deberes por parte de la alcaldía, ya que ésta no salvaguarda los intereses ni menos los recursos del Municipio de Rancagua”, mencionó Avendaño.

Asimismo, la concejala Valentina Cáceres enfatizó en que “nuestro rol principal es fiscalizar y cuidar cada peso de los rancagüinos” y que “lamentablemente en esta administración nos han dado motivos para seguir investigando, en más de una oportunidad tuvimos que ir a Contraloría y en esta ocasión llamamos al tribunal electoral en busca de mayor respuesta, porque es lo que los vecinos merecen”.

En esa línea, la presidenta de la Comisión de Educación del municipio rancagüino afirmó que uno de los puntos más importantes de la denuncia es “la prórroga del contrato que se hizo en la licitación de la basura, uno de los más caros de nuestra comuna”. “Estamos hablando de $500 millones y más mensualmente, imagínense eso prolongado alrededor de un año y que se firmó a cuatro paredes. Eso en democracia no lo merece ningún rancagüino y nosotros vamos a luchar por más transparencia, porque es para lo que estamos acá y para lo que nos eligieron”, aseguró Cáceres.

LOS PUNTOS DE LA PRESENTACIÓN AL TRIBUNAL

El escrito, que le solicita al Tribunal Electoral Regional la declaración de cese de funciones de Juan Ramón Godoy, fue patrocinado por el abogado Pablo Berwart y consta de 65 páginas, en las que se adjuntan documentos, medios de prueba y la solicitud de oficiar a la Contraloría Regional de O’Higgins para que informe acerca de las investigaciones iniciadas en contra del actual alcalde de Rancagua.

En la petición, el notable abandono de deberes se justificaría en hechos como el incumplimiento del plazo legal de la publicación en Mercado Público de la licitación que contrató un mejoramiento en las pinturas de los establecimientos educacionales de la CORMUN, manteniendo habilitado el concurso por 11 días corridos hasta el cierre de las ofertas, cuando legalmente se exige que sean a lo menos 20 días corridos.

Además, se acusa a Godoy de “omisión de información e incumplimiento de publicidad y transparencia”. “La preparación de los antecedentes administrativos, técnicos y la verificación en terreno de los trabajos a realizar resulta inviable en 11 días corridos”, postula el documento, agregando que no se publicaron planos de arquitectura ni de detalles de los lugares de intervención de pintura y reparación de cada colegio y que solo se dispuso de ocho días hábiles para revisar presencialmente los establecimientos a intervenir.

Por otra parte, los concejales cuestionan la legalidad de los tratos directos realizados por la Municipalidad de Rancagua con la empresa Inversiones ESG, que a marzo de 2022 sumaban casi $317 millones. El representante legal de aquella firma, Elvis Salazar González, es hermano de Daniel, a quien el escrito apunta como “asesor de confianza directa del alcalde Juan Ramón Godoy”. “No es necesario andar viendo cosas extrañas donde es posible que no las haya, sin embargo, en este caso, con el cobro de los sobreprecios de las asignaciones directas, algo extraño existe, más aún si se tiene en cuenta el papel que juega en la CORMUN el señor alcalde”, plantea el texto.

LOS DESCARGOS DEL ALCALDE GODOY

A través de un comunicado, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, informó durante la tarde que “si bien no he sido notificado de esta presentación que han hecho tres concejales del Frente Amplio y una concejala de derecha ante el TER, por lo que desconozco su contenido, solo quiero decirle a los rancagüinos y las rancagüinas que estén tranquilos, que estamos haciendo y seguiremos haciendo las cosas bien”.

El político socialista opinó que “esto no es más que un ataque político, un asedio, un hostigamiento permanente que hemos sufrido desde el primer día en nuestra gestión municipal, con acusaciones, con denuncias sin contenido, sin investigación, y que aún no tienen un resultado final”.

Por último, el edil de la capital regional comentó que su deseo es que los hechos se resuelvan a la brevedad y “se conozca la verdad lo antes posible, para así seguir trabajando incansablemente por la confianza que nos entregaron miles de rancagüinos y rancagüinas para construir un mejor Rancagua”.