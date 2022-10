Juan Ramón Godoy sostuvo una conversación con representantes de sindicatos, juntas de vecinos y cámaras de comercio para comentar el plan municipal de prevención del delito.

Por: Tomás Arcas

Fotos: Héctor Vargas | Tomás Arcas

Este jueves, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, encabezó una reunión en el municipio donde se abordaron en conjunto temáticas relacionadas con el comercio informal, el reordenamiento y las condiciones de seguridad en el centro de la ciudad. A la instancia acudieron representantes de cámaras de comercio, sindicatos, comités de seguridad, juntas de vecinos del sector céntrico y locatarios establecidos.

“Nosotros tenemos una postura con respecto al centro de Rancagua: tenemos que recuperar la seguridad en el centro, paso a paso, como lo hicimos primero con el comercio ambulante, cuando se despejó el centro”, sostuvo el edil rancagüino, agregando que en este trabajo colaborativo con los distintos actores del comercio “tenemos la mirada de que sin seguridad no hay reactivación económica”.

En ese sentido, Godoy hizo énfasis en que “no vamos a permitir el comercio ilegal en Rancagua, como alcalde no le voy a dar permiso, porque queremos justamente potenciar el desarrollo económico a través de los distintos actores que están acá”. Además, el político socialista recordó que “la ordenanza municipal no permite que en el damero central se entreguen permisos a comerciantes” y afirmó que “lo que se necesita es formalizar y no abrir el espacio al comercio ilegal”.

“Acá hay un esfuerzo del municipio”, comentó el alcalde, puntualizando que son cerca de mil millones de pesos que están concentrados en la Dirección de Seguridad Pública con acciones como el patrullaje municipal, la adquisición de camionetas y motos y la implementación de un centro de monitoreo. “Estamos pasando de 48 cámaras a 480, la idea es terminar en el plazo de tres años con 1.600 cámaras de seguridad, porque nos permiten cumplir el rol del municipio, que es la prevención del delito”, aseguró Godoy, especificando que los dispositivos se instalarán “en toda la comuna de Rancagua, desde el centro hasta el sector rural”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Regional de Comercio, Servicios y Turismo, Rodrigo Zúñiga, mencionó que “estamos muy contentos con la decisión que ha tomado el municipio y lo que está planificando”. “Ya estuvimos presentes en la inauguración de las camionetas nuevas de seguridad ciudadana y creo que ese es un gran paso que estamos dando como ciudad. Nosotros lo pedíamos hace mucho tiempo, era muy extraño que Rancagua, capital regional, no hubiera tenido un dispositivo como este, así que estamos muy felices por eso”, dijo el directivo. Asimismo, Zúñiga agradeció el esfuerzo conjunto de las distintas entidades por la erradicación del comercio ilegal: “Nosotros hace muchos años que estamos detrás de eso y peleando, porque es una competencia absolutamente desleal para nosotros”.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Comercio Detallista de Rancagua, Jaime Lillo, manifestó que “para nosotros son fundamentales las medidas que está tomando el alcalde con la Dirección de Seguridad Pública”. “Anteriormente habíamos tenido conversaciones con él, donde nos planteó que iban a tomar todas estas medidas, y creo que lo fundamental es la recuperación del centro de la ciudad”, expuso el representante, quien además opinó que “en la ciudad hay espacios para todos” pero que “se deben obedecer las medidas”.