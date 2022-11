La Copa Mundial de fútbol que se celebra en Catar lo hará con toda una banda sonora de diferentes canciones oficiales en las que artistas como Ozuna, Lil Baby y grandes voces del mundo árabe harán festejar cada gol con música.

Por Nora Cifuentes.EFE / Reportajes.

El Mundial de Catar 2022, que se disputará del 20 de noviembre al 18 de diciembre, no ha dejado de dar que hablar en todos estos meses. Y, además de por sus deportistas y por el país anfitrión, lo hace por un arte que se une con el fútbol para conmemorarlo: la música.–

En esta ocasión, la FIFA ha prometido no solo una canción oficial, sino toda una banda sonora “mostrando diversos géneros musicales de todo el mundo, marcando la pauta para una celebración verdaderamente mundial”.

Con reproducciones millonarias en Youtube, cada una de estas canciones representa un aspecto del fútbol o, incluso, van más allá cantando sobre la cultura y sociedad. HAYYA HAYYA (BETTER TOGETHER).La canción oficial del mundial escogida por FIFA, y la primera de todos los singles en lanzarse para conformar la banda sonora del esperado evento.“Hayya Hayya (Better Together)”, interpretada completamente en inglés por Trinidad Cardona, Davido y Aisha; vio la luz hace siete meses y ya cuenta con 24 millones de visitas en Youtube. Su significado “mejor juntos”, está más que claro: una fusión de ritmos para recordar al mundo entero que debemos estar unidos más allá de la competición.TOKE. Una de las artistas emergentes del momento, Chanel, es la intérprete del himno oficial de la selección española para este Mundial. Y es que la artista, española de origen cubano, ya representó al país en el Festival de Eurovisión con el pegadizo “SloMo” y muy buenos resultados, demostrando los ritmos latinos y la multiculturalidad que corre por sus venas.Ahora, con “Toke”, Chanel vuelve a evocarnos esas ganas de bailar y celebrar cada gol, y no es de extrañar que el vídeo haya superado el millón de visitas en Youtube tras apenas una semana de su lanzamiento. ARHBO. En apenas dos meses, esta canción de Ozuna en colaboración con el rapero congoleño francés Gims ya roza los 30 millones de visitas en Youtube. Y es que se trata de otro de los temas oficiales de la banda sonora del Mundial .Pero, además, es una canción que, literalmente, nos da la bienvenida a Catar durante este campeonato, puesto que “Arhbo” es una palabra que en el argot árabe significa “bienvenidos” (procede de “marhaba”).De hecho, el videoclip ofrece imágenes de la ciudad y los estadios en los que se disputará el mundial, en una clara invitación a disfrutarlo presencialmente. LIGHT THE SKY.

Un tema en femenino que forma parte de la banda sonora oficial de la Copa del Mundo, “Light the Sky”, está causando sensación en redes y en tres semanas supera los 12 millones de visitas en Youtube.La canción, que es la cuarta de la lista de singles para el Mundial, une las voces de cuatro mujeres árabes: la emiratí Balqees, la iraquí Rahma Riad, la canadiense de origen marroquí Nora Fatehi y la también marroquí Manal. Una canción que, además de acompañar el torneo, pretende visibilizar el papel de la mujer en el fútbol, ya que en el videoclip salen 6 primeras árbitras que tendrán presencia en la Copa del Mundo: Salima Mukansanga, Karen Díaz MedinaYoshimi Yamashita, Stéphanie Frappart, Kathryn Nesbitt y Neuza Back.“Es un hecho que servirá para unir a amantes del fútbol y melómanos de todas las edades”, dijo RedOne, ejecutivo de entretenimiento de la FIFA y productor de la canción; y explicó que “la canción nos pide que acompañemos con nuestro grito a las intérpretes y hace cobrar vida al espíritu de celebración colectiva de la Copa Mundial”. THE WORLD IS YOURS TO TAKE.

El rapero estadounidense Lil Baby interpreta este tema que, además, contiene fragmentos de la mítica canción de Tears for Fears, “Everybody Wants To Rule The World”. Hace apenas un mes de su lanzamiento y ya ha superado el millón de visitas. Lil Baby aseguró durante la presentación del sencillo que quería “que cuando la escuchen se sientan inspirados y llenos de energía”. Y es que la canción invita a perseguir sus propias metas, ignorando a los “haters” y creyendo en uno mismo. ULAYEH.El colombiano Sebastián Yatra y el neerlandés-marroquí Nouamane Belaiachi unen sus voces para “Ulayeh”, en una mezcla de idiomas árabe-español. Una canción lanzada el pasado agosto y que encaja a la perfección con el Mundial debido a los dos niños jugando al fútbol que acompañan al vídeoclip.

LAS CANCIONES DE LOS MUNDIALES.

En el pasado, son muchos los artistas que han puesto su voz para los distintos himnos de la Copa del Mundo a lo largo de los años. La primera de ellos, en la Copa de Chile de 1962 fue “El rock del Mundial” de Los Ramblers. Y cuatro años después, en Inglaterra de 1966, Lonnie Donegan nos obsequió con “World Cup Willie (Where In This World We Are Going)”.Ya en la década de los 70, pudimos disfrutar de “Fútbol México 70” por Los Hermanos Zavala, conmemorando el año y el país anfitrión. En 1974 tomó el testigo Maryla Rodogwicz con “El Mundial”, misma canción que en 1978 por Ennio Morricone en Argentina y 1982 por Plácido Domingo en España.En 1986, de nuevo en México, Juan Carlos Abara interpretó “El mundo unido por un balón”. Ya en los 90, Gianna Nannini y Edoardo Bennato cantaron juntos “Un’estate italiana”, para el torneo de 1990 disputado en Italia.En 1994, Estados Unidos fue el país anfitrión y “Gloryland” la canción oficial, por Daryl Hall y Sounds of Blackness. Uno de los temas más famosos de esta competición llegó en 1998 de la mano de Ricky Martín: “La Copa de la Vida”, convertida también en canción del verano.En 2002, fue Anastacia quien puso voz al Mundial de Corea del Sur-Japón con “Boom!”.

En 2006, Il Divo y Toni Braxton se unieron para el Mundial de Alemania con la canción “The Times of Our Lives”.Otro de los “hits” más recordados de la FIFA llegó en 2010 cuando Shakira interpretó junto a Freshlyground “Waka Waka (This time for Africa) para el mundial de Sudáfrica, versionado en español con ese mítico “Esto es África”.Para Brasil 2014, tres artistas internacionales se unieron: Jennifer Lopez, Pitbull y Claudia Leitte con “We Are One (Ole Ola)”.Finalmente, en el Mundial de Rusia en 2018, el mismísimo Will Smith y la superestrella Nicky Jam se unieron a Diplo y Estra Istrefi para interpretar “Live it Up”.Ahora, en el Mundial de Catar 2022 son muchos más los artistas que formarán parte de la historia del fútbol, gracias a su amplia banda sonora que mezcla culturas y mensajes.