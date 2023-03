Señaló el edil en el marco de allanamientos en dependencias de la Municipalidad de Rancagua, empresas particulares y la Corporación Municipal Educacional que se llevaron a cabo este jueves, donde el alcalde manifestó que ya se han establecidos sumarios internos para conocer las verdaderas responsabilidades de los hechos señalados por el órgano Contralor.

Por Mariel Fernández Moris

Fotos Nico Carrasco

Cerca del mediodía de ayer el edil dio una conferencia de prensa en su despacho municipal donde dio su impresión sobre las acciones realizadas por los funcionarios policiales según las directrices del fiscal que lleva la investigación para esclarecer los hechos denunciados en un informe de contraloría que denunciaba irregularidades en la Corporación Municipal de la ciudad capital de O´Higgins.

En el lugar el alcalde Juan ramón Godoy señaló:

¿Cómo se toma usted estos allanamientos?

“Con absoluta tranquilidad. Vamos a colaborar, aquí no hay ningún acto de corrupción, quiero que se esclarezca y se llegue a un resultado”.

Contraloría detectó actos irregulares, ¿usted desmiente eso?

“Los informes de la contraloría son vinculantes. Cuando informó la contraloría en la Corporación Municipal lo que hicimos fue instruir desde el directorio se diera respuesta a todas las observaciones de la contraloría porque son administrativas”.

¿La fiscalía busca fraude al fisco y negociaciones incompatible, que puede decir al respecto?

“Tengo la inocencia en particular de las imputaciones que hoy se realizan, creo que por la honorabilidad se avance rápidamente en esto para esclarecer justamente estos hechos”.

La fiscalía se le imputa además compras de más de 300 millones al hermano de un asesor suyo, ¿qué puede mencionar sobre esto?

“En el caso de la Corporación Municipal, la Contraloría estableció que tienen que entrar en vigencia en la ley de compra pública el 23 de enero de este año, primero pido yo el informe a contraloría como alcalde, segundo instruyo a la Corporación Municipal que ingrese en la ley de compra publica como estaba estableciendo para trasparentar los recursos que se estaban invirtiendo en la Corporación Municipal. En este caso, la Contraloría también establece que no hay vínculo de amistad ni de parentesco tampoco inhabilidad porque cualquier persona que este inscrita como proveedor en Mercado Público tiene el legítimo derecho a participar justamente en la compra pública. Aquí hay una continuidad de proveedores, no existe solamente que llegaron en esta administración eso se lo entregamos a Contraloría y lo que se tenga que subsanar administrativamente es justamente la instrucción que he dado como presidente del directorio”.

¿Por qué tenía 6 millones de pesos en efectivo en su casa?

“En este caso es por ahorros son temas médicos que debo suplir con una hija, que es de público conocimiento y justamente la compra de medicamentos, tratamientos y emergencias son parte de ese ahorro. Siempre he tenido eso con ese objetivo”.

Siguiendo esa línea, sobre el millón doscientos que se encuentra en el municipio, ¿qué puede decir?

“Son medicamentos que se compran y que yo debo tener en efectivo puesto que yo los compro”.

¿Si nos pudiera dar alguna reflexión sobre los problemas administrativos que señala en este caso, contraloría?

“Todo el informe de la Contraloría que además contempla el año 2021 que es parte de la administración del ex alcalde y la actual, nosotros hemos ido desde la Corporación Municipal respondiendo cada uno de los antecedentes que han sido requeridos, aquí hay temas administrativos y ellos se tienen que subsanar. Es más, este informe de la Contraloría lo pido yo, que se haga una investigación justamente de estos temas para que se puedan establecer cuáles son esas fallas y se puedan solucionar.

Hoy día cuando se hace una investigación, existe toda la colaboración con respecto a los antecedentes y además soy el más interesado en que avance este proceso para que se esclarezcan los hechos porque no hay ninguna irregularidad de mi parte en este tema que se está investigando”.