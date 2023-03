Complicada es la situación que está viviendo la familia López Aravena del sector de La Punta de la comuna de Mostazal quienes dieron a conocer que hace un tiempo llegó a su parcela el Chinche del Arce, insecto que ha sido reportado en varias comunas de la Región Metropolitana desde donde ha expandido rápidamente hasta otras zonas. Y es que el insecto puede volar hasta dos kilómetros para trasladarse, se reproducen muy rápido, pues una sola hembra genera entre 200 y 300 huevos, que eclosionan entre 10 ó 14 días.

“Hace un tiempo que llegó este bicho a nuestros árboles, intentamos eliminarlo con varios insecticidas, pero no resultó, así que fumigamos para tratar de eliminar algo este insecto. El miedo que tenemos es que en el tiempo frío, el chinche busca el calor y entraría a las casas”, indicó preocupada Marcela Aravena, vecina del sector de La Punta.

El insecto volador, cuyo nombre científico es Boisea Trivittata, es nativo de Estados Unidos y se alimenta principalmente de las semillas del arce. Si bien en verano permanecen en los árboles, en los meses fríos ingresa a las viviendas en busca de calor. Se trata de una especie inofensiva, pero que busca refugio dentro de los árboles o la madera, razón por la cual también se han encontrado dentro de las casas, precisamente éste es el punto que preocupa a la familia de La Punta, de cara al tiempo frío que se aproxima por lo que se acercaron al municipio de Mostazal en busca de ayuda, la que aún no se concreta expuso la vecina.

Cabe destacar que el Chinche del Arce se alimenta particularmente de semillas caídas de árboles de arce (Acer negundo), los cuales son utilizados en forma muy habitual en el arbolado urbano. Su efecto en los árboles es de escasa relevancia, tampoco causan daño a las personas ni a las mascotas, y los efectos que genera su presencia son más bien de tipo social, ya que al llegar el otoño se agrupan y buscan refugio para hibernar.

NO AFECTA A HUMANOS NI A LA AGRICULTURA

Ante la presencia en el arbolado urbano del insecto del chinche del arce, el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, solicitó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) participar de una mesa de trabajo con los municipios y actores relevantes como INIA, ISP y Salud, para buscar de manera conjunta una solución al manejo de esta plaga urbana, que no es considerada una plaga cuarentenaria por el Servicio, ya que no provoca daños a la agricultura ni a los bosques.

En esta línea, el secretario de Estado señaló que “el SAG ha estado informando cómo combatir este chinche del arce, que es inofensivo a las personas. Esta es una plaga que vino desde Estados Unidos y que no tiene afectación a la agricultura, pero de todos modos se van a generar mesas de trabajo, sobre todo con los municipios”.

El Ministro añadió que “El arbolado urbano es competencia de los municipios y, aquellos con mayores ingresos tienen las posibilidades de poder cumplir con las obligaciones que la ley les confiere”, dijo.

Desde que el SAG comenzó a recibir denuncias por la presencia de este insecto y entendiendo la molestia que provocan en la ciudadanía, se ha reunido con diversos municipios para entregar recomendaciones de manejo cultural, que les permita hacer frente a esta plaga que está atacando al arbolado urbano en las regiones Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo y O´Higgins.

El jefe de la División de Protección Agrícola, Forestal y Semillas del SAG, Rodrigo Astete, dijo “nuestra Institución tiene toda la disposición para colaborar en este ámbito que es competencia de los municipios, por ejemplo, en recomendaciones de manejo cultural para el control y eliminación de esta plaga urbana”.

“No hay riesgos para la salud puesto que no contagia ninguna enfermedad”

La Seremi de Salud de O’Higgins, Carolina Torres indicó que estos chinches no causan daños a las personas o animales, “este insecto había aparecido a finales del año pasado en otras comunas del país, específicamente en la Región Metropolitana y ya se había abordado. No es un insecto que ponga en riesgo la salud de las personas, no es vector de otras enfermedades como ya hemos tenido otras zoonosis”.

Respecto a la salud de las personas, la autoridad sanitaria agregó que “si hubiese alguien que fuera de piel muy sensible y tuviera contacto con el insecto, pudiera haber algún grado de irritación, como el contacto con orugas u otros insectos; pero no hay riesgos para la salud, puesto que no contagia ninguna enfermedad”, remarcó.

No obstante, la jefa regional de la cartera de salud indicó que “Es importante dar tranquilidad a la comunidad. Si hubiera un número importante, probablemente se puede hacer algún tipo de coordinación con el municipio para poder evaluar la posibilidad de fumigar y así mantener un poco más a raya”.

RECOMENDACIONES DEL SAG PARA MITIGAR LA PLAGA

Las recomendaciones del SAG para mitigar la plaga son:

* Realizar la remoción física de los insectos mediante una aspiradora, desechando el contenido de lo aspirado en una bolsa sellada para que los insectos sobrevivientes no escapen.

* Realizar el sellado de los marcos de las puertas y ventanas. Revisar las puertas y ventanas mal ajustadas, reparar las mallas si las hubiera, reparar las ventanas rotas y cubrir las aberturas de los aleros y áticos con mallas para excluir a los insectos.

* Rastrillar y retirar permanentemente las semillas de Acer negundo, impidiendo que queden acumuladas en el suelo, donde las ninfas del chinche del arce se alimentan que favorece su multiplicación.

* Plantar árboles no susceptibles al Chinche del Arce, en especial cerca de las viviendas, considerar el reemplazo de los ejemplares de árboles femeninos de Acer negundo (que son los que producen semillas) por otras especies, de preferencia árboles nativos.

*En cuanto al uso de plaguicidas, si bien SAG solo tiene competencia para la autorización de agroquímicos de uso agrícola y que no son de aplicación en el radio urbano, abordará esta temática en la mesa de trabajo para realizar algunas recomendaciones a los organismos encargados de autorizar el uso de químicos en el radio urbano y habitacional.