Escolares de Santa Cruz  reciben de Carabineros charla educativa sobre Bullying y Cyberbulling

Fotos: Nico Carrasco

Essbio junto a la Seremi de Obras Públicas, la Municipalidad de Rancagua, SENAPRED y vecinos, puso en marcha su habitual Plan de Invierno que contempla la mantención de más de 100 kilómetros de redes de aguas servidas. Estas obras -que este 2023 contemplan una inversión de cerca de $600 millones- habitualmente permiten retirar mensualmente más de 79 toneladas de elementos ajenos al alcantarillado que obstruyen el sistema.

El gerente regional de Essbio, Vitor Hugo Bustamante, explicó que “como parte de este trabajo también hemos desarrollado un Plan de Detección de Infiltraciones para identificar la incorporación de aguas lluvia, descargas ilegales o ingreso de napas subterráneas a la red de recolección. Estas pueden comprometer la continuidad del servicio al sobrepasar la capacidad de la red que no está construida para dichos caudales”.

Adicionalmente se desarrolla un Plan de Mantenimiento Preventivo de Uniones Domiciliarias que reciben la descarga directa de clientes. El foco está puesto limpiar e inspeccionar alrededor de 400 uniones que han presentado discontinuidades. Esto con el objetivo de identificar presencia de raíces o daños estructurales, y así hacer las rehabilitaciones que correspondan.

Junto con este trabajo, Essbio realiza una campaña informativa que busca reforzar la importancia del cuidado de la red, dando recomendaciones para el buen uso, así como también las acciones que pueden generar obstrucciones y emergencia tales como arrojar pañales, mascarillas, toallitas húmedas y basura al alcantarillado.

La Seremi de Obras Públicas, María de los Ángeles Latorre, señalo “Estamos trabajando fuertemente en poder prevenir, todos acá tenemos que cumplir un rol, por un lado Essbio, a través de su tecnología manteniendo la limpieza de todos los colectores, con nuestra dirección de obras hidráulicas estamos limpiando el cauce de los ríos y por otro lado también las personas que están llamadas a prevenir y no tirar basura donde no corresponde, porque esta tarea es de todas y todos”.

Daniel Eldan, del departamento de gestión del riesgo de SENAPRED, explicó que los grandes fenómenos climáticos son cada vez más frecuentes y cada vez tienen mayores impactos. “Es muy importante que la población sea consciente del buen uso de los sistemas sanitarios, en particular el alcantarillado es un sistema crítico, en el cual no todas la ciudades tienen sistemas de evacuación de lluvias exclusivos, por lo tanto es muy importante que estos se mantengan y se usen para lo que están realmente diseñados y no arrojemos basuras ya que todos estos elementos se van acumulando y pueden generar problemas en las casas de las personas”.

En tanto, Julio Aguilera, secretario de la junta de vecinos Villa Alborada manifestó que “esta actividad nos permite hacer conciencia de que debemos cuidar el alcantarillado y no arrojar papel, aceite, toallitas húmedas, pañales para no tapar el sistema de alcantarillado, este tiene su flujo pero de repente empieza a estancarse por la basura que se arroja y puede rebasar causando perjuicio en algún sector la villa”.

