Diputada Marta Gonzalez Olea: “Necesitamos resolver la situación vital de las personas, nadie debe estar en situación de riesgo y desamparo”.

En el contexto de las lluvias que afectaron la zona centro-sur del país hace un par de semanas y los graves daños dejados por este frente de mal tiempo a algunas comunas de la región, la diputada Marta González pide poner énfasis en la recuperación de las viviendas, de las pymes y del sector agrícola que se vio tan fuertemente afectado por las crecidas de los ríos y las pérdidas de cultivos, de animales y forrajes.

“Coltauco estaba con un 70% de su población en condiciones de damnificados, por lo que se necesita una coordinación eficiente para apoyar a las personas en esta emergencia, hoy no podemos dejar de reconocer fuertemente y felicitar a todas las instituciones, tanto del Estado como de las organizaciones de la sociedad civil, que se han desplegado en todos estos días sin descanso” señaló la diputada González.

Ante esto la diputada menciona que “hay muchas personas apoyando a las distintas comunas afectadas por esta situación, las cadenas solidarias se levantan, es de verdad un trabajo monumental poder llegar a todos los lugares afectados, si debemos reconocer que hay una voluntad importante de apoyar y trabajar por la gente. Será una recuperación larga para poder ver nuevamente a las comunas afectadas de pie, y en esto el rol del Estado y el aporte de privados y de voluntarios será fundamental”.

La parlamentaria de O’Higgins se refirió al anuncio del Gobierno y el Presidente Boric, el bono de recuperación para familias con viviendas afectadas por las intensas precipitaciones, que llegará hasta $1.500.000, el cual ya está siendo depositado esta semana a los beneficiarios. “Como oficina parlamentaria hemos estado desplegados colaborando en las distintas tareas, como la coordinación con el voluntariado en conjunto con INJUV y la UOH, generando el monitoreo permanente de los sectores donde la ayuda aún no ha llegado o donde aún faltan labores de limpieza, catastrando las personas que no han sido encuestadas con la ficha FIBE para que no queden rezagados y puedan realizar este trámite que es indispensable para poder acceder a los beneficios del Estado”.

Sin embargo, el trabajo está lejos de terminar en la zona afectada, “hemos estado en contacto con SENAPRED y con el Delegado Presidencial, a quienes les solicitamos que pudiese haber más presencia militar en las labores de limpieza y de retiro de escombros. Además, solicitamos una reunión de evaluación de estas jornadas de emergencia con los distintos estamentos, para poder ir retroalimentando las deficiencias y los aciertos, para así poner énfasis en la prevención ante la posibilidad de tener otro evento como el que tuvimos y prepararse para las lluvias de invierno que tendrán sin lugar a dudas un fuerte impacto en la población, en esta etapa el MOP tendrá un rol preponderante en la recuperación de la defensa fluvial”.

También la diputada agregó que “hay que trabajar en recuperación de las viviendas, estaremos en permanente contacto con las distintas carteras ministeriales para ir monitoreando los distintos planes de reactivación de viviendas. Nos preocupan la situación que viven los distintos campamentos de la región, ya que su asentamiento lo han hecho en los lugares de mayor peligro, así que queremos hacer el llamado al gobierno del presidente Boric para que esta pueda ser la oportunidad de generar una mejor habitabilidad de estas familias que también están desamparadas ante estos eventos climáticos”.

Finalmente, la diputada Marta González comenta que “esperamos poder generar mecanismos que funcionen de mejor manera con las familias que tienen mayores complejidades, con personas cuidadoras de adultos mayores o de personas postradas, de niñas, niños, jóvenes o cualquier persona con neurodivergencia, para atender de mejor manera esas necesidades específicas, por eso es importante esta reunión de evaluación, coordinación y de proyección para los meses que vienen”.