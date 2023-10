En jaque la continuidad del Centro de la Mujer de Palmilla

El 17 de septiembre, mientras todos celebrábamos Fiestas Patrias, una joven venezolana de 23 años murió en Peralillo, tras ser brutalmente atacada por su expareja de su misma edad y nacionalidad.

El padre de la víctima relató a carabineros que, al escuchar gritos de auxilio, de inmediato fue al dormitorio de la casa que compartía con su hija, desde donde vio al atacante que huía en bicicleta mientras la joven yacía fallecida en el lugar. Un femicidio que ocurrió la villa El Esfuerzo y que impactó a toda una comuna y la región de O’Higgins.

Situaciones como éstas son las que precisamente dan apoyo los Centros de la Mujer en las comunas de Nancagua y Palmilla que hace menos de dos años (24 de noviembre de 2021) inauguró el gobernador regional Pablo Silva Amaya, obra financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) con una inversión de 220 millones de pesos, sumándose así a ocho lugares de este tipo en la región orientados a apoyar a mujeres víctimas de violencia a través de un trabajo multidisciplinario de psicólogas, asistentes sociales y abogadas que entregan contención y orientación en el proceso que viven y que en la región lamentablemente se ha masificado.

Tanto el centro de Nancagua como el de Palmilla, reciben casos de comunas aledañas lo que permitió ampliar la red de ayuda esperado por la comunidad con el fin de erradicar todas las formas de violencias hacia la mujer.

En específico, el Centro de la Mujer de Palmilla que se encuentra ubicado en el ex edificio municipal, calle Juan Guillermo Day N°80, brinda una atención cercana y profesional a mujeres que viven o han sufrido violencias de género a través de un apoyo psicológico, social y legal para quienes hayan sufrido algún tipo de violencia de género por su pareja o ex pareja y para quienes sean testigos.

Y es que, en esta materia, alarmantes son las cifras que presenta nuestra región donde al 3 de septiembre, los casos de violencia intrafamiliar acumulados en la región llegan a 5.845, es decir, un 73 por ciento perpetrados por hombres, donde los delitos más usuales son amenazas, lesiones y maltrato habitual y dónde la región de O’Higgins lleva 14 femicidios frustrados en lo que va del año.

EN RIESGO DE NO CONTINUAR

Sin embargo, la continuidad de este importante centro de apoyo de Palmilla está en riesgo debido a la falta de financiamiento, por lo que la presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género Consejera Regional, Tamara Monroy, ha expresado su preocupación por la falta de priorización y financiamiento suficiente para el centro y subraya la importancia de mantener y fortalecer estos servicios, y en el pleno del Consejo Regional por medio de un acuerdo solicitó al gobernador regional, Pablo Silva, que considere la posibilidad de otorgar financiamiento para mantener el centro durante tres años más, a partir del proceso presupuestario de 2024.

“El acuerdo tiene que ver con la no continuidad del centro de la Mujer de Palmilla por falta de financiamiento lo que para nosotros es bastante vergonzoso como comisión. Entender que un financiamiento que ha sido entregado por el Gobierno Regional para que haya un centro y mujeres tengan atención, y que esto se vea en desmedro porque de parte de la institucionalidad no está teniendo los recursos necesarios para darle continuidad, es inaceptable”.

En este tema la consejera recuerda que “en el año 2019 se aprobaron 738 millones para realizar tres centros Palmilla, Nancagua y Santa Cruz, de los cuales hoy han visto una fecha de término. Hace un año tuvimos una comisión con la antigua seremi de Mujer y la directora (s) de SernamEG poniéndole atención a este punto, porque estábamos a un año ver el financiamiento para dar continuidad, y la respuesta fue que no había presupuesto”.

Monroy añadió que “nosotros hemos modificado este proyecto, que tenía una primera transferencia por 36 meses y se han ido aprobando diferentes resoluciones para ir extendiéndolo en el tiempo, porque como Gobierno Regional lo que no queremos es abrir centros para mujeres y que sientan que están contenidas en su comuna y después le digan que se tienen que ir para otro lado, eso es inaceptable”, dijo, dando a conocer que ya se hizo un aumento de plazo y una vigencia del convenio hasta el 30 del 9 del 2024. Es, decir, el convenio cuenta con una duración total de 55 meses.

¿Pero qué pasará después de esa fecha con el Centro de la Mujer? Una interrogante que la presidenta de la Comisión de Mujer del CORE aún no encuentra respuesta. “Desde el Gobierno Regional hemos hecho varias comisiones respecto a este tema, en junio estuvo la alcaldesa de Palmilla, Gloria Paredes; la Seremi de la Mujer, Contanza Valencia y la directora de SernamEG, María Jesús Avello y nos explicaron que no hay financiamiento y lo que pretenden es irradiar apoyo desde el centro de Santa Cruz hacia Palmilla. Como cuerpo colegiado, no estamos de acuerdo, porque tenemos que ver la forma de ir creciendo y el presupuesto es algo que tiene que reinventarse y administrarse, pero nunca puede ir en desmedro de la calidad de vida de las mujeres. Además, el centro de Palmilla, está atendiendo con extensión a Peralillo donde hace pocos días tuvimos un femicidio consumado y con anterioridad a esa semana en Marchigüe hubo un femicidio frustrado, y para el día de la madre tuvimos un femicidio frustrado en Chimbarongo”, remarcó.

A LA ESPERA DE RESPUESTAS Y VOLUNTADES

En esta línea la Consejera Tamara Monroy añadió que el lunes 25 de septiembre “tuvimos una reunión con la Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Luz Vidal y con la senadora Alejandra Sepúlveda donde le propusimos que pudiéramos ver la forma de cómo mantener el centro, porque es algo que este Gobierno Regional ha seguido peleando y lo vamos a seguir haciendo. Ella se comprometió a analizarlo, a evaluar. Nosotros nos comprometimos a apoyarla y tratar de ver las formas de cómo encontrar financiamiento (…) Espero sinceramente que tengamos una respuesta positiva. Si no pueden poner todo el dinero, el gobernador Pablo Silva siempre ha dicho que está disponible para poner parte del presupuesto y como Consejo Regional estamos disponibles para apoyar lo que se tenga que hacer, pero también es una responsabilidad del Estado, con los territorios más alejados y las mujeres no pueden seguir esperando”.

A esto sumó que “hace 2 años estamos analizando y obligando a sentarse al SernamEG y a la Seremía a conversar este tema y no hemos tenido respuesta. Seguimos trabajando en ver alguna fórmula que permita poder mantener una extensión, pero por ley no podemos mantener un gasto fijo, porque es responsabilidad del Ministerio, pero seguimos estando llanos a trabajar y cuando se ve esta disposición de parte del Gobernador y del Consejo, lo mínimo de sentarse a conversar”.

Es por esto que la presidenta de la Comisión de Mujer del CORE instó al Gobierno a cumplir sus compromisos en materia de equidad de género para encontrar soluciones “hoy lo que necesitamos es que nuestro Presidente Boric tome esta situación y se adhiera al compromiso que tiene con las mujeres, porque hoy día son las mujeres rurales que desisten de la reparación, porque no tienen cómo asistir. Una mujer de Palmilla que es atendida en ese centro, no va a ir a Santa Cruz para atenderse y eso significa que quizás podríamos tener un femicidio frustrado en Palmilla”, sentenció.

Por su parte, el gobernador regional, Pablo Silva Amaya, invitó a los consejeros regionales a involucrarse y presionar al nivel central del Gobierno para garantizar la continuidad del centro. “Cuando fuimos a Santiago a ver el tema de la controversia que teníamos con el nivel central, tampoco hay un interés de parte del Ministerio (de Mujer). Pedirle a los Consejeros y Consejeras que son parte de este Gobierno que hablen con el Ministerio correspondiente para que asuma su responsabilidad. Se supone que es un gobierno feminista, de defensión a la mujer y eso hay que demostrarlo con hechos. Está nuestra disposición a colaborar, pero no puedo obligarlos a que nos presenten proyectos”, dijo.

Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Luz Vidal: “Hoy debemos ser todos corresponsables de cómo atendemos, y las Gobernaciones también tienen una responsabilidad de cómo se hace cargo de las necesidades que las mujeres tienen”.

Ante la preocupación por la falta de financiamiento para el Centro de la Mujer de Palmilla, buscamos a la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Luz Vidal, quien dijo que “eso es una competencia que le corresponde al servicio. Como ministerio tenemos dos servicios, la subsecretaría y el sernamEG, son competencias que le corresponden a la directora tanto nacional como regional; pero sin duda que con la ministra hacemos una coordinación con el servicio y lo que pretendemos hoy día es que la mayor cantidad de territorio pueda tener oferta programática”.

Vidal añadió “cuando tenemos tres comunas que son delindantes, tenemos tres dispositivos y dejamos en el territorio, específicamente en el secano costero donde no tenemos dispositivos, tenemos que hacer mejor distribución de los dispositivos, porque no tenemos el presupuesto para estar en la totalidad de las comunas, ojalá pudiésemos tener ese presupuesto, que los parlamentarios pudieran entender la respuesta que damos como ministerio, la necesidad que tiene la mujeres, pero hoy día la salida es que no tenemos ese presupuesto”.

La autoridad nacional aseguró que “los funcionarios de los servicios no están solamente alojados para atender las necesidades de una comuna en específico; sino que del territorio en general, los dispositivos tienen que irradiar desde sus comunas a las comunas aledañas; por lo tanto, si tenemos un dispositivo en Santa Cruz perfectamente se puede atender las necesidades que tiene Placilla que no son comunas muy distantes”.

Consultada si el tema estaría zanjado, la subsecretaria expuso “creo que hoy día las Gobernaciones, en el tema de cuidado y de responsabilidad que las mujeres tienen y las demandas que tienen, no solamente las van a resolver en el Ministerio de la Mujer o el Servicio de SernamEG; hoy debemos ser todos corresponsables de cómo atendemos, y las Gobernaciones también tienen una responsabilidad de cómo se hace cargo de las necesidades que las mujeres tienen”.

CORE Lenin Arroyo: “Está la disposición de financiar proyectos, pero el que está trancando la pelota es el SernamEG”.

Respecto al tema, el Consejero Lening Arroyo declaró que “así como se tomó este acuerdo, creo que esta mesa de forma transversal está de acuerdo con todas las posiciones que se plantean en esta comisión. Señalar que esta situación de SernamEG no es de ahora, viene desde muchos años. Lamentablemente esta región se destaca por tener una mayor cantidad de femicidios a nivel nacional y si dentro de las facultades pudiésemos tener un pronunciamiento vía oficio a las autoridades manifestando nuestra molestia cómo Consejo Regional y emplazando a la Ministra respecto a esta situación que se termina un tema en esa comuna, lo que está sucediendo, la estadística lo indican, que exista un mayor esfuerzo de este Gobierno u otro que pueda venir respecto al compromiso real con el tema de la mujer, sobre todo declarándose un gobierno feminista y haciendo hincapié en el punto político respecto a esto”.

“Está la disposición de financiar proyectos, pero aquí el que está trancando la pelota es el SernamEG y hay que hacer un llamado de atención al Gobierno y al que venga, pero marcar un precedente en ese sentido”.

CORE Jacqueline Jorquera: “Pedirle a la presidenta que tengamos una comisión con la Seremi de SernamEG. Ya es tiempo”.

En tanto, la consejera Jacqueline Jorquera como expresidenta de la comisión de mujer dijo que “acá hay un tema transversal y los consejeros anteriores vieron la lucha que dimos como cuerpo colegiado donde la seremi nunca quiso presentar proyectos a este cuerpo colegiado y hoy día tenemos la misma problemática, esto es transversal. Esto es una causa que donde todos tenemos que estar empujando el carro y es importante sacarlo al pizarrón. Llevamos dos años y no hay absolutamente nada. Es vergonzoso qué es que este cuerpo colegiado haya puesto las lucas para que exista un centro de la mujer y qué se está haciendo un gran trabajo en Colchagua, en Cardenal Caro y que no han sido capaces en estos cuatro años de darle continuidad a nivel sectorial, porque como Gobierno Regional no podemos estar manteniéndolo eternamente. Esa no es la pega del CORE, nosotros podemos colocar la infraestructura, los profesionales por unos años, mientras tanto el nivel central juntará los recursos suficientes para poder darle continuidad. Ya es bueno ponerle el cascabel al gato”.