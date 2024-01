Seremi del Mop: Ampliación de Carretera del Cobre presenta un 54% de avance.

Son cientos los incendios forestales de los cuales hemos informado en nuestras páginas, a su vez son miles los siniestros de pastizales los que cada año deben combatir bomberos en los diversos sitios eriazos o microbasurales que afloran en nuestras ciudades. Asimismo cada año se reiteran las campañas tendientes a la prevención de estos siniestros, es que si bien pueden existir diferencias en cuanto a las responsabilidades a la hora por ejemplo de a quien le corresponde cortar los pastos antes de que se conviertan en combustible de incendios, es innegable que estas emergencias -especialmente los incendios vegetaciones ( que afectan a vegetación)- son fenómenos que no solo afectan al medioambiente, a la naturaleza y su biodiversidad, sino que también afectan vidas, destruyen casas y propiedades.

Ya vimos en nuestra zona en 2017 las graves consecuencias de los mega incendios forestales y que el año pasado se repitieron en la región de Ñuble, donde pese los aprendizajes -a partir de aciertos y errores en la gestión de la emergencia- aun existen normas que no han sido abordadas., por ejemplo, aquella que apunta a elevar los niveles de seguridad respecto de la distancia entre viviendas y plantaciones forestales.

Pero al mismo tiempo se hace necesario contar con una adecuada planificación del territorio, que permita la convivencia armónica de las distintas actividades, de manera de reducir los riesgos de desastres y conflictos. Allí no solo se inscriben las plantaciones forestales, sino también otras actividades, como las centrales generadoras de energía, la industria maderera, los rastrojos de trigo, los cerros de pastoreo, la agroindustria y planteles porcinos, y el crecimiento habitacional en zonas rurales y de interfaz, tal como lo hacen (o deberían hacerlo) los planes reguladores comunales respecto del crecimiento urbano. Ya lo señaló el propio director regional de Conaf en una entrevista en este medio, las graves complicaciones que traen en materia de combate de incendios forestales las abundantes parcelaciones no siempre reguladas que han proliferado en el secano costero, no solo porque donde antes había solo bosque ahora hay viviendas, sino por que las mismas muchas veces no tienen una “Zona de seguridad” es decir un área limpia que dificulte la propagación de incendios. Además, descuidos por trabajos al interior de estas mismas parcelas han sido causa de numerosos incendios. Chispas que saltan de maquinarias, de soldaduras, de cortadores de pasto o de asados son las principales fuentes de inicio de incendios en nuestra región. Descuidos, accidentes, pero igualmente acción humana que generan incendios.

En este sentido, debido a los conflictos que generan los distintos usos del territorio es que también es importante contar con estudios serios que aborden los impactos y externalidades de las distintas actividades, lo que permitirá contar con los insumos para una adecuada planificación territorial, que debe ser definida a partir de un diálogo abierto, que considere a los municipios, a la academia y a las empresas, y sobre todo a los vecinos y a sus representantes. Tarea que debiese liderar el gobierno regional.