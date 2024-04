 “Casas muertas” en el centro de Rancagua

Algunas reacciones se generaron a raíz de la publicación del reportaje sobre “casas muertas” que descansan en el damero central de la ciudad de Rancagua, donde en su mayoría aplaudieron la iniciativa de contabilizar las propiedades y sitios eriazos desatendidos y en situación de abandono, lo que, para muchos, esta realidad atenta contra el patrimonio histórico de la capital de la región de O´Higgins.

Unas 80 casas y sitios eriazos abandonados, fue el resultado de un catastro que recorrimos en las 64 cuadras que conforman el damero central de la ciudad.

La visión de dos ex alcaldes

Consultamos al ex alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, quien de manera tajante afirmó que esta situación “se ha venido acrecentando en los últimos años y que el municipio tiene herramientas para los efectos de poder exigir y hacer exigible el cierre permanente de esos lugares” y han sido tomados de forma irregular, ocasionando desde homicidios, incendios y otros delitos.

“La experiencia nuestra fue ser exigible y notificar a los propietarios, los casos que ellos no concurrieron al cierre, y le correspondió hacerlo el municipio y después hacer exigible el pago de los costos que implique el cierre de una vivienda abandonada”, indicó.

A juicio de Soto, “si existe una propiedad que, durante varios meses, por diferentes razones, no tiene la dotación de servicios básicos, puede solicitarse la inhabitabilidad del recinto por razones sanitarias”.

El ex alcalde de Rancagua, haciéndose eco de las denuncias de los vecinos, aseguró que este es un tema preocupante desde el punto de vista de la seguridad, ya que se han generado incendios, problemas en el interior de los inmuebles y que muchos de ellos pertenecen al gobierno y que están en esa misma situación desde hace varios años.

Eduardo Soto afirmó que, en primer lugar, se atenta con la seguridad y, en segundo lugar, el municipio debe ser exigible de que las fachadas y frontis de las viviendas estén en buenas condiciones, porque eso es responsabilidad de los propietarios.

También se refirió a la cruzada que se hizo durante su gestión, referente a la proliferación de estacionamientos ilegales, ya que, a su juicio, desde todo punto de vista, es mucho más rentable demoler una vivienda y transformarla en un estacionamiento y por la vía de sus subterfugios comenzar a operar sin tener los respectivos permisos municipales.

Le parece importante que este medio de comunicación haya puesto esto al descubierto y que el municipio quedó con una tarea que no ha logrado avanzar, que comenzaron con equipos técnicos del eje histórico Estado, de tal manera de poder avanzar para declararlo como una zona de protección patrimonial y que éste debe abarcar las 64 manzanas del damero fundacional.

Eduardo Soto se refirió también a que hay muchas viviendas abandonadas, en particular una que fue adquirida con recursos municipales, muy antiquísima y con pilares de madera que está ubicada en Zañartu con Mujica y que hoy está abandonada sin ningún tipo de protección, y como esa muchas de instituciones públicas que las tienen abandonadas.

Carlos Arellano: “En todas las capitales regionales”

Para el actual concejal y ex alcalde de la comuna de Rancagua, Carlos Arellano, este es un fenómeno que está ocurriendo en todas las capitales regionales, el cual debe ser abordado desde una perspectiva general y no habitacional, por el alto costo de los arriendos y la ida de grandes tiendas del centro de la ciudad.

“Este es un fenómeno que está ocurriendo en todas las capitales regionales”, aseguró Arellano, al aclarar que a través de la Asociación de Municipalidades se ha observado este fenómeno en los municipios cabeza de regiones, el cual debe ser abordado desde una perspectiva general y no habitacional, por “la subida descalabrada de los cánones de arriendo”, lo que ha permitido la salida de grandes tiendas del centro de la capital regional.

Sugiere, que se haga una especie de gerencia de la zona céntrica de la ciudad, con el objeto de que a través de la Cámara de Comercio, Junta de Vecinos, organizaciones de cultura y patrimoniales, se pueda trabajar en una propuesta que aborde todas las temáticas viables planteadas.

Indicó el concejal, que el trabajo no se debe hacer a medias, donde casas se transforman en estacionamientos, y que no cumplen ningún tipo de requisitos para poderse sostener en el centro de la ciudad y una zona céntrica que ya no soporta la cantidad de vehículos; así como también, la capacidad de estacionamiento sobrepasada, en materia de necesidades reales.

Insistió el concejal Carlos Arellano que, “una de las formas es la generación de una gerencia que lidere un proceso que termine con una propuesta concreta de trabajo, en el corto, mediano y largo plazo”.

Paola Jirón: La “macha urbana” no es lo más aconsejable

La presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT), Paola Jirón, visitó nuestra ciudad durante la presentación de la plataforma interactiva “Inversión en Ciudades”, donde fue expositora y al ser consultada sobre el abandono de inmuebles y propiedades en el centro de Rancagua, expresó que esta realidad existe en muchas ciudades del país.

“Hemos visto en distintas ciudades del país que hay en zonas centrales el abandono de oficinas y viviendas que están vacías, algo que nosotros estamos promoviendo y que la política nacional de Desarrollo Urbano promueve” y que tiene que ver con el tema de la densificación y catastro de viviendas.

Reconoció la presidenta del CNDT que hay viviendas y oficinas de carácter público, que en estos momentos están vacías y están siendo utilizadas para otras cosas.

Considera, que hay que reconocer estos territorios que tienen accesibilidad de manera importante con infraestructura, para que puedan ser retomados y reconvertidos para usos que realmente necesite la población.

La inversión en viviendas, sobre todo en las periferias, ya no es lo óptimo, porque “tenemos que empezar a reconocer que hay terrenos y territorios al interior de las ciudades, algunos edificios vacíos, pero también hay terrenos que nosotros podemos considerar para la densificación de zonas centrales en muchas ciudades del país”.

Expresó Jirón que, seguir extendiendo la “mancha urbana” en muchas ciudades, no es lo más aconsejable, pero ver cada una de esas ciudades, con una visión de densificación, que en Chile es fundamental, de poder entender la implicancia de aprovechar las infraestructuras existentes, las vías, las calles y los sistemas que ya existen para poder tener una accesibilidad y conectividad más rápida en los centros urbanos.

Municipalidad actualiza catastro

La municipalidad de Rancagua a través de una “Declaración Pública” indica que está actualizando el catastro de las propiedades en estado de abandono y deterioro y al mismo tiempo verificando si estos inmuebles amenazan ruinas y/o son un peligro para la comunidad.

“Podemos señalar que se han notificado a los propietarios para las reparaciones de estos edificios, terminar edificios a medios construir o cierre y limpieza de sitios eriazos; asimismo con la actualización del catastro en proceso se seguirá con el mismo procedimiento”, señala el texto.

La disposición municipal señala que podrá declarar como “propiedad abandonada” los inmuebles que se encuentren en tal situación, según lo establecido en el Art. 58 de la Ley de Rentas Municipales. Asimismo, que los propietarios que no cumplan con el plazo para efectuar las reparaciones, por instrucciones de la municipalidad serán remitidos al juzgado de Policía Local.

Destaca el documento municipal que, en el proceso de actualización del catastro en el centro de la ciudad, se ha detectado que muchas de esas propiedades presentan deterioro en sus fachadas, siendo sus dueños adultos mayores que por años hicieron vida en el damero central y que su actual situación económica, no les permite realizar mejoras por el alto costo de las mismas.

Una de las recomendaciones que la municipalidad hace a los propietarios de inmuebles que, en caso de efectuar trabajos a los mismos, deben acudir a la Dirección de Obras Municipales para verificar si requieren o no permiso para tal fin.

Reitera el documento de cuatro páginas, que se está actualizando el catastro de las propiedades en situación de abandono, para establecer el número de éstas, verificar el estado de obsolescencia urbana del área de estudio y proceder a las reparaciones u obras de mantención, limpieza, cierre de sitios eriazos y la demolición de edificaciones ruinosas.

Finalmente reseñan que, se establecerá cuáles propiedades caben en la clasificación de “propiedades abandonadas” y al mismo tiempo, evaluar las medidas conducentes a revertir la situación detectada e ir mejorando la imagen de la ciudad.