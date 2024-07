212 familias del Comité San José de Codegua afectadas por embargo de terreno municipal

La Municipalidad de Codegua interpuso un recurso de protección en respuesta a la grave situación que afecta a 212 familias del Comité de Vivienda San José. La noticia del embargo de un terreno municipal, debido a deudas de hace más de 17 años, ha generado alarma en la comunidad, pues el lugar alberga las viviendas del comité, y el embargo impide a las familias registrar sus propiedades.

RECURSO DE PROTECCIÓN BUSCA FRENAR EMBARGO

Ante esta situación el alcalde José Flores junto a su equipo jurídico, tomaron medidas legales para proteger a las familias, el abogado José Carillo explicó que el recurso de protección busca detener cualquier acción relacionada con el embargo mientras se trabaja en una solución definitiva para levantarlo.

“Este Recurso de Protección es para que se ejerza a algún tipo de detención por parte de la Corte de cualquier movimiento relacionado con el embargo y paralelamente, junto a los abogados de la municipalidad, estamos trabajando en el juicio como tal y ver las acciones legales que correspondan, para que se levante el embargo y luego proceder con algún tipo de solución definitiva, porque no se puede seguir arrastrando una deuda de tantos años”, dijo.

El problema se remonta a una sentencia de 2007 del Primer Juzgado Civil de Rancagua, que ordenó a la Municipalidad de Codegua pagar $40.197.126 a la empresa INSICO S.A. por servicios prestados. Esta deuda, que ha crecido a $96.152.351, no fue resuelta por las administraciones anteriores ni por la actual causando el embargo del terreno donde se encuentran las viviendas del comité, explicó el asesor jurídico municipal, José Carillo.

“En este caso en el año 2007 se citó al alcalde José Silva Acevedo, quien no asistió, lo cual significo este juicio como tal y luego en el periodo de la alcaldesa Ana María Silva, el abogado de la parte demandante, solicita una conciliación para ver una forma de pago y buscar alguna alternativa y los abogados ni la Sra. Ana María, concurren a dicha audiencia, entonces vemos y notamos que durante este tiempo un actuar negligente, que ha significado un gran perjuicio para el erario municipal, porque estamos hablando de una deuda que partió en 40 millones y que ahora va en más de 90 millones y que también afecta a la comunidad”, dijo el abogado.

En tanto, el alcalde Flores destacó que el terreno nunca fue entregado al comité y que las negligencias de las administraciones pasadas contribuyeron a la situación actual “Hace semanas nos llegó un embargo a ese terreno, porque lamentablemente nunca se pasó al comité. Este terreno fue comprado el 2015 y por juicio de la alcaldesa de ese entonces, quiso armar una EGIS municipal (…) si ella hubiese entregado al comité el terreno esto no hubiese pasado. Hay que hacer las investigaciones que corresponden, hay que hacer las querellas que corresponden, y aquí hay culpables, entonces lamentablemente se están viendo afectados nuestros vecinos, quienes aún no pueden tener su escritura”.

Por su parte, la ex alcaldesa y concejala de Codegua, Ana María Silva mencionó que “El tribunal civil me obliga a dictar un decreto de pago, que yo dicté, pero la empresa nunca pudo hace efectivo el cobre de pago de la deuda (…) Esta deuda era impagable porque la empresa no tenía forma de cobrar esta deuda, nunca se ejecutó el cobro de la deuda, del 2003 al 2009 cuando se me pidió dictar el decreto habían pasado más de 5 años, y ellos no tenían forma de cobrar la deuda, pero nosotros siempre dejamos los dineros en una cuenta extra presupuestaria por si en algún minuto nos pedían pagar, pero nunca lo pidieron pagar. De hecho fueron hasta el Tribunal Constitucional a pedir que se derogara la deuda para poder embargar algún bien pero en el Tribunal Constitucional la municipalidad de Codegua el 2014 ganó esa demanda, porque los bienes municipales son inembargables”, aseguró.

De este modo, el recurso de protección presentado el 15 de julio ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, busca que el embargo sea declarado ilegal y arbitrario, amparándose en el artículo 32 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. La municipalidad espera que esta acción legal permita levantar el embargo y que las 212 familias de Codegua puedan cumplir el sueño de tener la escritura de sus viviendas.