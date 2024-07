Presidente del Consejo Regional de Bomberos: “La seguridad de la población hoy día está en riesgo”

Un tema complejo se encuentra viviendo Bomberos de Chile, de la que los diferentes Cuerpos de Bomberos de la región no están al margen. Se trata de a la circular Número 20 de la Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda, (DIPRES), la que exige a las Corporaciones, como Bomberos, tener una boleta de garantía o póliza de seguros del 5% del presupuesto, además de realizar la rendición de cuentas dentro del mismo año presupuestario para presentar un proyecto que beneficia directamente a la comunidad en casos de emergencia.



Esta medida es perjudicial para Bomberos de Chile, ya que los recursos se generan puerta a puerta y no se dispone de ese 5% de garantía por cada proyecto. Además, no es posible realizar la rendición en el año presupuestario, considerando que la fabricación de un carro bomba toma al menos 360 días.

El Presidente del Consejo Regional de Bomberos O’Higgins, Juan Luis Fabia, no dudó en indicar que la situación actual hace que la población esté en riesgo.





En la región, bomberos a agradecido al Gobierno Regional el apoyo para solucionar este problema, haciendo un llamado a las autoridades para subsanar este inconveniente, que afecta, por ejemplo, directamente a Bomberos de Rancagua en la renovación de un carro telescópico, seis carros bomba y la adquisición de un carro forestal, entre otros proyectos. Son 71 mil millones de pesos del presupuesto 2024 para la institución que se encuentran “congelados” a nivel regional debido a que la DIPRES ha calificado a todas Corporaciones y Fundaciones de derecho privado de igual manera, esto tras el bullado “caso convenios” lo que originó este cambio en la rendición de cuentas pero que afecta gravemente a bomberos a ser considerados así solo una fundación más. Esto ha originado que los gobiernos regionales, a lo largo de Chile, no puedan entregar los flujos que antes se entregaban con normalidad.

El Presidente del Consejo Regional de Bomberos O’Higgins, Juan Luis Fabia, explicó que los Cuerpos de Bomberos son Corporaciones de derecho privado al igual que la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos, unidad técnica que formula, licita los proyectos que financian los gobiernos regionales, siendo el órgano de control administrativo, lo que permite ejecutar los proyectos siempre y cuando los gobiernos regionales los financien.

Fabia agrega que la circular se complementó con una indicación en la ley de presupuesto donde se establecen las restricciones de recursos al sector privado, lo que les llama profundamente la atención. Los Cuerpos de Bomberos en Chile son Corporaciones de derecho privado al igual que las Fundaciones, pero la institución no está involucrada en ningún caso extraño, como lo han estado algunas Fundaciones, lo que se ha traducido en una limitación de ejecución de proyectos para los Cuerpos de Bomberos. “Soy súper franco en decirte que la seguridad de la población hoy día está en riesgo, ya que lo que hoy día los gobiernos regionales financian son equipos y equipamiento para todas la comunas del país, sin embargo, la adquisición de vehículos para los bomberos es lo más semejante a lo que adquiere el Estado para las Fuerzas Armadas. Todo nuestro equipamiento se adquiere por compras y licitaciones internacionales dado que ninguna empresa en Chile fabrica vehículos para extinción de incendios con la normativa que ello requiere”, dijo Juan Luis Fabia.

Añadió que al ser un equipamiento importado, un proyecto hoy en día tarda más de un año en poder ejecutarse. La construcción de un carro bomba tarda cerca de dos años, por lo que la normativa de la circular Número 20 y, el artículo 25 de la ley de presupuesto, establece que los proyectos o las transferencias de recursos al sector privado deben ser ejecutados dentro del ejercicio presupuestario, vale decir, dentro del año.

Recalca que ningún proyecto de bomberos puede ser ejecutado dentro del mismo año e indica que esta norma tiene una prohibición para que los Cuerpos de Bomberos puedan seguir adquiriendo equipamiento. “El problema es que en cinco años más los vehículos que tengan 25 años de servicio, no tendrán repuestos y las Compañías van ir quedando sin la capacidad de operar y controlar las emergencias en la comunidad, eso es lo que nos tiene preocupados y atados de pies y manos”, dijo Fabia, quien agrega que los Cuerpos de Bomberos son parte de la seguridad interior del Estado, pero en la actualidad se verán impedidos de poder prestar en tiempo y forma oportuna la seguridad a la población, dado que la renovación de equipos está cancelada producto de esta normativa.

PROYECTOS CONGELADOS

A nivel regional, todos los Cuerpos son perjudicados, sin embargo, Fabia destacó que existe un proyecto de 18 carros bombas forestales, para comunas con mayor ocurrencia de incendios, el que actualmente está detenido producto de la normativa, al igual que otros proyectos.

Para el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, Raúl Montecinos, la situación que se vive los ha afectado bastante, ya que existen carros bomba que deben ser renovados, siendo uno de los proyectos emblemáticos la renovación de un carro telescópico, el que comenzó el año 2019 y, que no se ha llevado a cabo. Los valores de mercado han hecho que este proyecto haya aumentado a más del doble, por lo que se debe solicitar una reformulación.

Añade que la circular que exige el 5 por ciento de boleta en garantía y del mismo año presupuestario los afecta debido a que la ciudad de Rancagua está creciendo de forma vertical, por lo que se requiere la renovación de un carro telescópico, teniendo en cuenta que el que poseen actualmente tiene más de 30 años y presenta problemas mecánicos e hidráulicos de la escala. “En cualquier momento esta escala va a quedar fuera de servicio y va a significar que, en caso de alguna emergencia de gran envergadura, que requiera un telescópico, tendremos que solicitar apoyo a Santiago con tiempo de respuesta de al menos una hora o una hora y media de llegada”, recalcó Raúl Montecinos superintendente del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, quien agregó que también existen cinco carros bomba que deben renovarse, los que han presentado problemas mecánicos. Esto ha originado que a la fecha lleven gastado el 70 por ciento del presupuesto del año.

SITUACIÓN AFECTA A TODA LA REGIÓN

Para Juan Carlos Salas, Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Graneros, los presupuestos regionales son sumamente importantes para los bomberos y así renovar material mayor y menor. Añade que el gran problema que enfrentan es que los Cuerpos de Bomberos de Chile al ser Corporaciones autónomas, no son iguales a una Fundación, teniendo un fin y una utilidad pública muy definida, clara y concreta. “Lamentablemente el Gobierno utilizó un criterio de carácter legal, para emparejarnos a todos y rendir los fondos que son públicos en un año calendario y, eso para nosotros es imposible, sobre todo en los procesos de material mayor”, sostuvo Salas.

Sostiene que los carros bomba tienen una vida útil de 20 años y, actualmente, existen muchos Cuerpos de Bomberos que poseen material mayor que supera esos años, por lo que con esta circular se impide continuar con el proceso de renovación, lo que asegura es sumamente peligroso al no tener forma de recuperarlos ante alguna falla mecánica de importancia.

Por su parte, Carlos Aránguiz Guevara, Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Codegua y vicepresidente del Consejo Regional O’Higgins, adujo que la región se ha caracterizado a nivel nacional por ser una de las más avanzadas en lo que se refiere a renovación de carros bomba y, otro tipo de proyectos, apoyados siempre por el Gobierno Regional. Con esta circular, indicó que si un Cuerpo debe renovar un carro, ahora deberá tener cerca de 100 millones de pesos, los que obviamente no poseen.

Esto ha hecho que estén entrampados en la aprobación de proyectos y, en el caso de Codegua, no han podido recibir equipos de corte y cojines de levante, todo entrampado por la circular Número 20. “Bomberos de Chile jamás ha tenido problemas con la rendición de proyectos de material mayor y desgraciadamente se nos está tratando de esta manera, por las famosas fundaciones que aparecieron a principio de año”.

Para el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Doñihue, Patricio Soto, la mayoría de los proyectos de la región han quedado paralizados, destacando que ellos se encontraban trabajando en la reposición de un carro forestal para la comuna, lo que también se encuentra paralizado. Añade que la situación que se vive se trata sólo de una voluntad política, ya que por el caso “fundaciones”, salió perjudicada la institución, teniendo en cuenta que nunca han tenido un proyecto mal ejecutado.

Insta a que exista una voluntad política para que el tema se solucione, debido a que se trata de proyectos para la comunidad y así poder servirle de mejor forma, resultando perjudicados todos los Cuerpos de la región, siendo los más pequeños doblemente afectados al no tener la capacidad de ser autónomos, sumado que actualmente poseen carros con 30 años de antigüedad en funcionamiento.