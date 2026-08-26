Estudiantes participaron en jornada de educación vial en Chimbarongo

Más de 80 estudiantes de Rancagua y Chépica participaron en una jornada de educación vial que les permitió dejar por algunas horas la sala de clases para aprender, de manera práctica y entretenida, cómo desenvolverse de forma segura en la vía pública.

La actividad, organizada por la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de O’Higgins y la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET), se desarrolló en el Parque Vial de ISA VÍAS, ubicado en la Plaza de Descanso La Platina de Chimbarongo, y contó con la participación de alumnos del Colegio Ena Bellemans Monti y de la Escuela Héctor Rodolfo Castillo Moreno.

La jornada fue acompañada por el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de O’Higgins, Julio Gutiérrez Sepúlveda; el secretario ejecutivo de CONASET, Alberto Escobar; y el seremi de Educación, Jorge Abarzúa, quienes destacaron la importancia de promover la seguridad vial desde los primeros años de formación.

Durante el recorrido, los estudiantes participaron en distintas estaciones educativas, donde abordaron materias como el uso correcto del casco, reconocimiento de señales de tránsito, prioridad de paso, cruces seguros, comportamiento responsable como peatones y utilización del cinturón de seguridad.

El seremi Julio Gutiérrez sostuvo que, “la seguridad vial se aprende desde la infancia”, destacando la importancia de generar espacios donde niños y niñas puedan conocer las normas de tránsito “de una forma cercana, práctica y entretenida”.

Agregó que el objetivo es que estos conocimientos se conviertan en hábitos que los acompañen durante toda su vida y que, además, puedan ser compartidos con sus familias.

La iniciativa buscó así fortalecer el autocuidado y entregar herramientas que los estudiantes puedan aplicar en sus desplazamientos cotidianos, convirtiéndolos también en agentes de cambio capaces de transmitir estos aprendizajes a sus familias y comunidades.

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En el Parque Vial de ISA VÍAS, ubicado en la Plaza de Descanso La Platina de Chimbarongo, se desarrolló esta jornada.

Educación y Seguridad Vial en el Colegio Alerce de Chimbarongo

En la comuna de Chimbarongo, Carabineros de la Subcomisaria, en un trabajo conjunto con personal de ISA Vías Ruta del Maipo y el programa, Quiero Mi Barrio, concurrieron hasta el Colegio Alerce para desarrollar una entretenida actividad práctica de educación y seguridad vial.

Estuvo dirigida a niños y niñas de pre básica, de primer y segundo año básico, ocasión donde los pequeños participaron con mucha alegría y entusiasmo en las diferentes estaciones educativas, aprendiendo de manera didáctica la importancia de respetar las normas de tránsito, prevenir accidentes y promover el autocuidado.