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Labocar investiga origen de incendio que dejó a una persona lesionada en Codegua

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Carabineros especializados de Labocar O’Higgins concurrieron hasta el sector Miraflores, en Codegua, con el fin de determinar el origen de un incendio estructural, el que lamentablemente dejó a un hombre adulto con lesiones de gravedad, siendo derivado hasta el centro asistencial más cercano para la atención de las heridas.

Peritos efectuaron el trabajo criminalístico en el lugar de los hechos, fijando evidencias físico-químicas para precisar el punto de origen y la causa del fuego, indicándose desde Labocar que es necesario revisar las instalaciones eléctricas y de gas (fuentes de calor) con el objetivo de prevenir emergencias que puedan dejar lamentables consecuencias.

Luego del fin de los peritajes y de la elaboración del respetivo informe, este será remitido al Ministerio Público.

Se informó que la emergencia dejó una persona con heridas de gravedad.

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