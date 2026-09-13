Bicicletas se suman a la flota de scooters que circulan por Rancagua

Recientemente se dio a conocer a los rancagüinos que la micromovilidad en la capital regional sumó una nueva adquisición: las bicicletas de la empresa Whoosh que, similar a sus scooters antecesores, funcionarán bajo una movilidad de arriendo para trasladarse por la ciudad.

De forma inicial, esta adición contempla 100 bicicletas, las que se suman a los aproximadamente 450 scooters actualmente disponibles en la comuna. Mientras tanto, la cantidad de bicicletas irá aumentando progresivamente de acuerdo con la demanda de los usuarios.

La incorporación de las bicicletas llega luego de un año de funcionamiento de los scooters y responde a la ampliación de alternativas para desplazarse por la ciudad, especialmente en trayectos cotidianos hacia lugares de trabajo, establecimientos educacionales y otros puntos de Rancagua.

Asimismo, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, explicó que durante el periodo de funcionamiento de los scooters el servicio ha experimentado un importante crecimiento tanto en su flota como en el número de usuarios y kilómetros recorridos.

Agliati destacó que esta incorporación “ha sido maravilloso en la ciudad de Rancagua”, así como atribuyó parte de este resultado a la infraestructura existente y al desarrollo de una red de ciclovías que permite conectar distintos puntos de la capital regional.

En ese sentido, el edil sostuvo que la implementación de las bicicletas representa que “esta es la ciudad que buscamos construir, esta es la ciudad con visión de futuro, una ciudad moderna que promueve, obviamente, y viene a consolidar la relevancia de la micromovilidad en Rancagua como alternativa a otros modos de transporte”.

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Desde la empresa Whoosh, en tanto, Diego Castillo, City Manager de Rancagua, destacó el crecimiento que ha tenido el servicio y el comportamiento de los usuarios, señalando que los nuevos medios de transporte se suman a los 450 scooters en existencia.

Castillo agregó que actualmente la operación registra alrededor de 30 mil viajes mensuales y valoró el uso que los vecinos han hecho del servicio, reconociendo que “la gente de la comuna maneja la cultura de cuidar nuestros scooters, de cuidar nuestras bicicletas, y esto también ha generado que el servicio sea un servicio consolidado y Rancagua sea una de las comunas más eficientes”.

Raimundo Agliati, alcalde de Rancagua junto a Diego Castillo, City Manager de Whoosh en la comuna, durante el lanzamiento de la nueva flota de bicicletas. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.

Se mantiene sistema de arriendo

En cuanto al funcionamiento, las bicicletas mantendrán el mismo sistema utilizado por los scooters. Los usuarios podrán acceder a ellas mediante la aplicación móvil de Whoosh, donde aparecerán diferenciadas de acuerdo con el dispositivo disponible.

Según detalló Castillo, las bicicletas tendrán “los mismos valores”, además de compartir los mismos estacionamientos y sectores de operación que los scooters. De esta manera, el usuario no necesitará descargar una nueva aplicación ni utilizar un sistema de pago diferente para acceder al servicio.

El uso de las mismas también contempla las exigencias anteriormente establecidas, por lo que desde la empresa recordaron que tanto bicicletas como scooters deben utilizarse de acuerdo con la legislación vigente, incluyendo el uso de casco y elementos reflectantes. Igualmente, los dispositivos se encuentran regulados para no superar los 25 kilómetros por hora.

Con la incorporación de las bicicletas, Rancagua suma así una nueva alternativa de electro movilidad a una flota que ya alcanza cerca de 550 dispositivos entre scooters y bicicletas, con la expectativa de que su disponibilidad continúe creciendo conforme aumente la demanda de los usuarios.

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