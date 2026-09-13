Corte de Apelaciones extenderá funcionamiento de Cuarta Sala Extraordinaria Civil durante noviembre

La Corte de Apelaciones de Rancagua extenderá desde noviembre el funcionamiento de su Cuarta Sala Extraordinaria Civil, luego de evaluar positivamente el trabajo realizado entre abril y agosto de este año. La instancia permitió revisar 410 causas, correspondientes al 97% de las 421 que fueron puestas en tabla durante el período.

La sala funcionó los martes, miércoles y jueves entre las 14:00 y las 16:00 horas, dedicándose exclusivamente a materias civiles. Según explicó la presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ministra Marcela de Orúe Ríos, debido al mecanismo “logramos ver 410 causas en cuatro o cinco meses y casi el 97% de todas las que se pusieron en tabla”.

Asimismo, de Orúe agregó que el año pasado se habían revisado 280 causas y que, para noviembre, esperan sumar alrededor de un centenar más.

La Cuarta Sala retomará sus funciones el 3 de noviembre y, hasta el momento, operará hasta el 3 de diciembre, manteniendo el horario vespertino. La ministra explicó que esta modalidad resultó “mucho más eficiente y efectiva” para la vista de las causas.

En la misma línea, el aumento de los ingresos civiles ha sido sostenido, pues mientras en 2021 la Corte registró 869 causas de esta materia, en 2025 la cifra llegó a 1.995, más del doble en cinco años.

La situación también ha llevado a implementar medidas extraordinarias en otros tribunales de la región. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Rancagua habilitó una quinta sala extraordinaria durante mayo y junio, mientras que el TOP de Santa Cruz puso en funcionamiento una segunda sala, permitiendo realizar 88 juicios adicionales.

La presidenta de la Corte señaló que estas medidas evidencian la necesidad de aumentar de manera permanente la capacidad del sistema judicial. Sin embargo, precisó que la creación de nuevas salas o tribunales requiere modificaciones legales y recursos presupuestarios, considerando que “no tenemos ninguna certeza que en el mediano plazo ello ocurra, ojalá así fuera porque resulta evidente que así es necesario”, afirmó.

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