O’Higgins analiza sus desafíos económicos con la mirada puesta en la inversión

Con representantes del mundo empresarial, público, académico y productivo se desarrolló en Machalí un encuentro para analizar el escenario económico del país y sus efectos en la región de O’Higgins. La actividad, organizada por Corporación Pro O’Higgins junto a la Cámara Chilena de la Construcción Regional, tuvo como expositor al consejero del Banco Central de Chile, Luis Felipe Céspedes, quien presentó los principales contenidos del Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre.

Durante su exposición, el economista abordó las condiciones externas que enfrenta Chile, destacando la resiliencia que ha mostrado la economía mundial y el impacto que ha tenido el incremento de la inversión asociada al desarrollo de la inteligencia artificial. “En nuestras proyecciones, el mundo ha mostrado una resiliencia significativa. Parte importante de esta resiliencia ha estado determinada por un importante incremento en la inversión asociada a inteligencia artificial en el mundo”, explicó Céspedes.

A nivel interno, el consejero del instituto emisor señaló que la economía chilena ha enfrentado un menor dinamismo durante el segundo trimestre, donde a los factores asociados a los recursos naturales se sumó una menor demanda interna, marcada por un menor consumo privado y una inversión más baja de lo esperado. Sin embargo, puso especial énfasis en las perspectivas de recuperación de la inversión para los próximos años “Estamos pronosticando hoy un incremento de la inversión en el próximo año de 8,1% y el año 2028 de 7,1%; es decir, un incremento relevante en la inversión que además jugaría un rol de dinamizar el resto de los sectores, actividades de nuestra economía”, sostuvo.

Para el consejero del Banco Central, este escenario también resulta relevante para las regiones, considerando que el impulso de la inversión puede transformarse en un factor para dinamizar distintas actividades productivas a lo largo del país.

Representantes del mundo empresarial, público y productivo participaron del encuentro organizado por Corporación Pro O’Higgins y la Cámara Chilena de la Construcción Regional. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.

El desafío de O’Higgins

La realidad regional también estuvo sobre la mesa durante la conversación posterior a la presentación del IPoM. Frente a la inquietud por los niveles de actividad que mantiene O’Higgins y el menor dinamismo que se observa en algunos sectores, Céspedes explicó que el Banco Central no realiza proyecciones específicas para cada región, aunque utiliza información proveniente de los distintos territorios para sus análisis, en ese contexto, destacó que uno de los desafíos que Banco Central ha asumido es avanzar en la generación de estadísticas económicas con mayor frecuencia y nivel de detalle territorial. “Como Banco Central, y creo que esto es importante destacarlo y también comentarlo a la ciudadanía, hemos estado trabajando por generar más y mejores estadísticas a nivel regional y estadísticas económicas”, señaló.

Céspedes explicó que las cuentas nacionales, que permiten medir variables como el PIB (Producto Interno Bruto), el consumo y la inversión, anteriormente estaban disponibles a nivel anual y con un rezago importante. Hoy, en cambio, el Banco Central cuenta con información trimestral y ha ido incorporando nuevos niveles de desagregación. “Hemos ido avanzando también a aumentar la información asociada a cada una de estas variables”, indicó, agregando que disponer de estos antecedentes permite identificar con mayor precisión dónde están los espacios de recuperación.

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El consejero del Banco Central respondió las consultas de los representantes regionales sobre el escenario económico. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.

Información para tomar decisiones

El consejero destacó que contar con información económica regional es una herramienta para las instituciones públicas o privadas, también para las familias y los distintos actores que deben tomar decisiones. En esa línea, invitó a la ciudadanía a consultar las herramientas estadísticas disponibles en el Banco Central, incluyendo información experimental que permite observar, entre otros indicadores, la evolución de las ventas al interior de las regiones.

La apuesta, explicó, apunta a acercar la información económica a las personas y entregar antecedentes que permitan comprender de mejor manera lo que ocurre en cada territorio.

Otro de los puntos abordados durante la jornada fue la evolución de los precios donde Céspedes señaló que la inflación se ha comportado de acuerdo con las proyecciones realizadas previamente por el instituto emisor y que el impacto del aumento en los precios de los combustibles ha estado dentro de los patrones esperados. “Lo que estamos esperando y seguimos esperando, al igual que en un informe pasado, es una convergencia de la inflación a la meta del Banco Central del 3% en el segundo trimestre del próximo año”, sostuvo.

En paralelo, el consejero también apuntó a los riesgos provenientes del escenario internacional, particularmente las repercusiones que pueden generar los conflictos en Medio Oriente sobre el precio del petróleo y los combustibles.

Felipe Díaz, presidente de Pro O’Higgins. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.

Espacio para el diálogo regional

Tras la exposición del Banco Central, empresarios, representantes de la construcción y actores del sector agrícola participaron de un panel de conversación, instancia en la que las cifras nacionales fueron analizadas desde la realidad productiva de O’Higgins.

De este modo, el encuentro permitió abrir una conversación sobre las dificultades que enfrenta actualmente la región, pero también sobre las oportunidades que pueden surgir en los próximos años, especialmente en materia de inversión y desarrollo.

Cabe destacar que la actividad se enmarca en el pilar de Colaboración Empresarial de la corporación y se proyecta además como una antesala para el Encuentro Empresarial de O’Higgins, ENEO 2026, que se realizará el próximo 18 de noviembre en el Centro de Conferencias Monticello.

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