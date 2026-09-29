Codelco se ausenta de sesión clave por Andes Norte y Castro acusa “falta de respeto” a trabajadores y al Senado

Para las 15:30 horas del lunes estaban citados a la Comisión de Minería y Energía del Senado el presidente ejecutivo de Codelco, Jorge Gómez; el presidente del directorio, Bernardo Fontaine; el gerente general de División El Teniente, además de representantes sindicales. Sin embargo, minutos antes del inicio de la sesión, los integrantes de la instancia fueron notificados de que ninguno de los principales ejecutivos de la cuprífera asistiría.

La tabla tenía un único punto: conocer las medidas adoptadas por Codelco tras la suspensión temporal del proyecto Andes Norte de División El Teniente, decisión que mantiene en incertidumbre el futuro laboral de trabajadores contratistas. La ausencia provocó molestia entre los parlamentarios. El senador por O’Higgins Juan Luis Castro recordó que la sesión ya había sido postergada anteriormente a solicitud de la propia empresa y cuestionó que, llegado el momento de entregar respuestas, sus máximas autoridades no comparecieran.

“Que a última hora llegue este tipo de misivas, independiente de lo que diga la carta, me parece una falta de respeto al Senado, a los trabajadores de planta y contratistas y al pueblo chileno”, señaló.

Castro sostuvo que existían dos materias centrales que requerían respuestas directas de la estatal. “No puede haber autoridades de alto nivel que se inhiban de dar su versión sobre los dos temas para los cuales estaban convocados: la situación sísmica de Andes Norte desde 2023, que no ha sido aclarada hasta hoy, y el plan integral de mitigación para los trabajadores y sus familias, del cual solo parcialmente se han conocido avances, pero no existe una respuesta formal a esta institución, que es el Senado de la República”, afirmó.

Ante lo ocurrido, el parlamentario planteó que la Comisión enviara una nota formal de protesta. “Esto no corresponde. Mucho menos cuando estábamos ante una segunda sesión que debía ser definitoria y donde esperábamos respuestas concretas”, agregó.

Pese a la ausencia de los ejecutivos, la comisión continuó y los dirigentes sindicales expusieron los planteamientos que habían preparado para presentar directamente a Codelco. A la salida, Amador Pantoja, presidente del Sindicato Unificado de Trabajadores de Sewell y Mina El Teniente, manifestó su decepción por lo ocurrido y advirtió que el tiempo sigue avanzando mientras persiste la incertidumbre entre los trabajadores.

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Pantoja destacó que trabajadores de planta y contratistas han avanzado en posiciones comunes y recordó que la Federación de Trabajadores del Cobre presentó propuestas para enfrentar el impacto laboral de la suspensión, entre ellas evaluar procesos de internalización. “Vamos a seguir bregando y luchando para que se dé primero la oferta de dotación, porque creemos que la dotación que necesitamos hoy la tenemos al lado, con nuestros compañeros contratistas, con sus competencias y capacidades”, señaló.

Una posición similar manifestó Ronny Avilés, presidente de la Federación de Sindicatos Base de Trabajadores Contratistas (Fesibat), quien calificó como “decepcionante y frustrante” regresar a la región sin claridad sobre el futuro de sus representados.

“Tenemos que volver a Rancagua sin respuestas y sin claridad para trabajadores que hace mucho tiempo viven en la incertidumbre y no saben qué va a pasar con su estabilidad laboral. Esta era la instancia para poder entregarles tranquilidad y también exigirle a Codelco transparencia respecto del proceso de mitigación”, afirmó.

Avilés también puso en duda la capacidad real de absorción laboral de las alternativas planteadas hasta ahora por la estatal y pidió que contratistas y sus organizaciones sean considerados en la búsqueda de soluciones.

Nueva citación y exigencia de antecedentes

Al término de la sesión, el senador Castro planteó dos acciones: volver a citar a los máximos ejecutivos de Codelco y solicitar formalmente, por escrito, todos los antecedentes del plan de mitigación implementado tras la suspensión de Andes Norte.

“Se ausentan en un momento crucial, pero esto no va a quedar así. Se enviará una nota formal de protesta, se solicitará la presencia de las autoridades de Gobierno correspondientes y los ejecutivos quedarán nuevamente citados, porque ya no se puede esperar más”, afirmó.

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Castro agregó que los próximos días serán decisivos para conocer el destino laboral de quienes siguen afectados por la suspensión del proyecto. “Así como nosotros vamos a hacer respetar a la clase trabajadora, también los propios trabajadores deben hacer respetar sus derechos. Los próximos días serán decisivos respecto de las acciones que se tomen”, concluyó.