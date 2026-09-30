Segundo Tribunal Ambiental ratificó multa de 86 millones cursada al Autódromo de Codegua por infracción a la norma de ruidos

El Segundo Tribunal Ambiental rechazó la reclamación presentada por Inversiones La Estancilla en contra de la sanción de 100 UTA, unos 86 millones de pesos, por infracción a la norma de emisión de ruidos, cursada por la Superintendencia del Medio Ambiente, SMA, al Autódromo de Codegua.

“En conclusión, a juicio del Tribunal, la SMA configuró la infracción en conformidad con las disposiciones del Decreto Supremo N° 38/2011 [norma de emisión de ruidos] y del Protocolo Técnico, la cual está motivada conforme al estándar del artículo 41, inciso cuarto, de la Ley N° 19.880 por lo que la reclamación será desestimada”, dice la sentencia.

El Tribunal detalló que la SMA midió correctamente el ruido de fondo y se ajustó a derecho al no considerar las mediciones de ruido de fondo efectuadas por la empresa “B&F Ingeniería”, pues esta no tiene la calidad de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental.

Finalmente, rechazó las demás alegaciones, asociadas a la ponderación de las circunstancias del artículo 40 de la ley Orgánica de la SMA, “por incongruencia procesal -teniendo en consideración el carácter revisor de legalidad del contencioso administrativo ambiental-, atendido que no fueron planteadas en sede administrativa (recurso de reposición) y solo se formularon en sede judicial (reclamación)”.

El Tribunal estuvo integrado por la ministra Marcela Godoy Flores, presidenta (s) y el ministro Cristian López Montecinos, junto al ministro de la Corte de Apelaciones de Rodrigo Schnettler Carvajal. La sentencia fue redactada por la ministra Godoy.

El Tribunal detalló que la SMA midió correctamente el ruido de fondo y se ajustó a derecho al no considerar las mediciones de ruido de fondo. Foto: Héctor Vargas/El Rancagüino.

Denuncias desde 2016

Entre el 18 de julio de 2016 y el 22 de abril de 2022, la SMA recibió 13 denuncias por ruidos provenientes de la circulación de motos en la pista de carreras del Autódromo Codegua.

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Tras inspecciones y mediciones efectuadas en junio de 2022, realizadas por la SMA (los años 2016 y 2022), el ente fiscalizador formuló cargo al establecimiento por: “La obtención, con fecha 12 de marzo de 2022, de Niveles de Presión Sonora Corregidos (NPC) de 52 dB(A) y 57 dB(A), en horario diurno, en condición externa, en un receptor sensible ubicado en Zona Rural”. La infracción fue clasificada como leve.

Posteriormente, en marzo de 2023, se incorporaron 15 nuevas denuncias al procedimiento sancionatorio y en el mismo mes, la SMA sancionó a la empresa con una multa de 100 UTA (Res. Ex. N° 514).

En abril de 2023, Inversiones La Estancilla –dueña del autódromo- presentó recurso contra la resolución sancionatoria y la SMA –en abril d 2025- rechazó el recurso de reposición (Res. Ex. N° 721). Finalmente, en mayo de 2025, la propietaria del recinto presentó ante el Segundo Tribunal Ambiental reclamación, la que fue admitida a trámite con el rol R-532-2025 finalizando el proceso con la multa cercana a los 90 millones de pesos.