Senador Castro pide al Minsal volver al uso obligatorio de la mascarilla en lugares cerrados

En una jornada que mezcló la reflexión, el reconocimiento y los festejos, trabajadores (as), supervisores (as) y ejecutivos (as), se reunieron en Colón Bajo para celebrar los 118 años de la Planta Concentradora de El Teniente.

El 6 de junio 1905 quedó para la historia como el día en que inició sus actividades, en la ladera de la montaña próxima a la Mina, en Sewell, un “establecimiento beneficiador de minerales”, integrado por una planta de concentración o molino, con capacidad para tratar 250 toneladas diarias de mineral que eran acarreadas desde el yacimiento por un “tranvía aéreo” (los capachos).

En 1967, la Sociedad Minera El Teniente S.A, inició un plan para aumentar su capacidad instalada de producción, de 180 mil a 280 mil toneladas anuales de cobre fino, lo que consideró la construcción del nuevo concentrador, en Colón Bajo.

Herederos de esa historia, los actuales molineros y molineras participaron en la actividad que se inició con una homilía de sacerdote Cristian Giadach y que terminó con la presentación del grupo folclórico Brotes de Cachapoal.

El gerente general de Codelco División El Teniente, Andrés Music, felicitó y reconoció a los trabajadores (as) y los invitó a comprometerse e involucrarse con el objetivo estratégico de la División que apunta a generar triple valor en los procesos productivos, lo que implica ser líderes tanto el ámbito económico, social y ambiental.

Juan Huidobro, gerente de Operaciones Plantas, destacó “el orgullo que todos y todas deben sentir por pertenecer a este equipo. Por eso, los invito a todos y todas a celebrar este hito, porque son pocas las operaciones que pueden contar que cumplieron 118 años”, dijo.

“Acá convergen varias generaciones y hay una característica que siempre se mantiene: evolución, desarrollo e innovación. Antaño, muchas condiciones de seguridad y habitabilidad eran muy distintas y el desafío es seguir en esa senda para que nuestros procesos sean más seguros y eficientes y sigamos contribuyendo al país”, agregó Erwin Schmidt, gerente de Mantenimiento Plantas.

En la ceremonia además, fueron reconocidos por su trayectoria y aporte al trabajo en equipo de los trabajadores (as) de Codelco Soledad Ortega, Seth Campos, William Castro y de Cristián Lizana, de la empresa Caínsa.