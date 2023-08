Los ejes de la transformación digital de El Rancagüino en 2023

Si eres de la región de O´Higgins, más aún rancagüino debes saber que cada año el 15 de agosto, no importa que llueva, sea feriado largo, o este radiante, las puertas azules del taller de Diario El Rancagüino ubicadas en la calle Campos se abren cerca del mediodía para recibir a todos quienes quieran celebrar un año más de su medio.

Tradición institucional que nació al cumplir un año de vida esta empresa periodística hace ya más de un siglo.

“Desde que tengo uso de razón he participado cada año en los aniversarios, donde todos han tenido una emoción nueva y diferente; un no sé qué de especial, pero nunca uno es igual al otro, estoy pensando en los trabajadores del diario, quienes hacen posible con sus manos e inteligencia que este diario salga a la calle y llegue a miles de lectores. Las personas detrás de la noticia son los que están forjando cada día este medio. Para ellos es este homenaje”, explicaba hace ya más de 20 años nuestro ex director Héctor González, palabras que hoy siguen estando más vigentes que nunca.

Y este año la tradición continúa, a eso de las 12 horas las puertas de nuestro diario se abrirán para acoger a todos los que quieran celebrar junto a nosotros, que día a día trabajamos para poder entregar la mejor información local de O´Higgins. Es una ceremonia un poco atípica, sin grandes protocolos a la que no se invita a nadie, pero donde todos son bienvenidos. Aún es tiempo de que pueda acompañarnos.

Hoy ya superamos los 100 años, estamos cumpliendo 108, pero en solo una década el medio ha crecido mucho, tenemos una renovada página web, estamos presentes en las diversas redes sociales con gran seguimiento y somos referente regional y nacional sobre diversas informaciones, pero ahora con alcance global. Pero lo más importante seguimos apoyando a nuestros vecinos, los habitantes de nuestra querida región como el primer día. Hemos apoyado la construcción de la identidad regional, fiscalizado el actuar de las autoridades y la el buen accionar de las empresas, llorado a nuestros muertos y nuestras tragedias y celebrado los triunfos y victorias.

El Rancagüino ha sido, sigue siendo y será el libro de vida de nuestra región y el apoyo para la difusión de las buenas ideas.

Hoy, en un nuevo aniversario, por sobre todas las cosas queremos seguir reafirmando la importancia de los medios de comunicaciones regionales, independientes y veraces, para así llegar con mayor fuerza aún a los 200 años y podamos decir que nuestro medio siguió creciendo junto con nuestra región.

Luis Fernando González V

Sub Director.