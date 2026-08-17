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San Fernando refuerza su seguridad con tecnología e inteligencia artificial

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En San Fernando, se informó que, con el fin de reforzar la seguridad, la comuna se une al Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial (SITIA), plataforma nacional que conecta lectores de patentes (LPR) con la base oficial de vehículos con encargo de Carabineros de Chile.

Esta iniciativa, desarrollada por la Unidad de IA e Interoperabilidad de Datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, permite que las patentes detectadas por las cámaras sean cruzadas en segundos con los registros policiales, generando alertas ante vehículos robados o con orden de búsqueda.

Con esta integración, San Fernando incorpora su infraestructura de cámaras a una red de detección de alcance nacional, fortaleciendo la capacidad tecnológica y de respuesta frente a delitos asociados a vehículos y avanzando hacia una comuna más segura y protegida.

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