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Una casa siniestrada deja incendio en Quinta de Tilcoco

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En la comuna de Quinta de Tilcoco personal del Cuerpo de Bomberos trabajó en el control de un incendio estructural que dejó una vivienda destruida y una persona damnificada.

El hecho se suscitó en la Ruta H-60, sector Millaray, casa asignada con la numeración 239. Con respecto a la persona damnificada, se informó que corresponde a una mujer adulta, la que sería trasladada al domicilio de familiares.

Se indicó que personal municipal concurrió al lugar con el fin de realizar la evaluación de daños y determinar las necesidades derivadas de la emergencia.

No se produjeron personas lesionadas producto de la emergencia trabajando en el lugar Bomberos Quinta de Tilcoco, Seguridad Pública, CGE, Carabineros, entre otros. Se investiga la causa que originó el inicio del fuego.

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