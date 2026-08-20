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EEUU revoca 900 visados temporales en el marco de sus medidas contra el «turismo de parto»

Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos y candidato republicano, se presenta como defensor de los valores tradicionales y de la seguridad nacional, proponiendo políticas que prometen "restaurar la grandeza" del país. Su enfoque en la inmigración y la economía ha resonado entre sus seguidores, quienes valoran su estilo directo y su compromiso con los principios conservadores. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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(EUROPA PRESS) –

Estados Unidos ha revocado alrededor de 900 visados temporales en el marco de las medidas administrativas y migratorias impulsadas por la Administración Trump para acabar con el llamado «turismo de parto» después de que el Tribunal Supremo tumbase la orden ejecutiva que buscaba poner fin a la ciudadanía por nacimiento.

«Ya se han revocado cerca de 900 visas tan solo desde que se puso en marcha este grupo de trabajo. Y esto se suma a las medidas que hemos adoptado desde el inicio de esta administración para desmantelar las redes de turismo de parto en todo el mundo», ha informado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en una entrevista para la cadena conservadora Newsmax.

Pigott ha hecho referencia así a un grupo de trabajo puesto en marcha por el Departamento de Estado en estrecha coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar a aquellas personas que utilicen visados de turista con el objetivo de viajar a Estados Unidos y dar a luz en el país norteamericano.

«Estamos viendo que esto se ha convertido en un fenómeno global. Estas redes lucrativas intentan vender la ciudadanía estadounidense», ha expresado, alegando que dichos esquemas fraudulentos venden la idea de que existe un «mundo sin fronteras» o de «ciudadanía automática» mientras camuflan su estrategia de «turismo de parto».

Esto se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva en enero que definía al «turismo de parto» como una forma de «socavar la integridad del sistema migratorio» a fin de obtener «beneficios migratorios permanentes».

La directiva del magnate republicano apuntaba a que estas personas obtienen visados temporales «para estudios, intercambios, empleo temporal, turismo y otras actividades transitorias», estableciéndose así en el país para posteriormente aprovechar la ciudadanía de sus hijos en beneficio propio.

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Con esta medida, Trump busca restringir el derecho a la ciudadanía de las personas nacidas en Estados Unidos –donde predomina el principio de ‘ius solis’ frente al más común en los países europeos, el ‘ius sanguinis’, poco después de que el Tribunal Supremo tumbara su orden para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, alegando que violaba la Decimocuarta Enmienda.

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