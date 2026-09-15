SIAT Cachapoal realiza fiscalización a conductores de buses previo a Fiestas Patrias

Ante la proximidad de las celebraciones de Fiestas Patrias, Carabineros de la región de O’Higgins se encuentra desarrollando diversos operativos preventivos destinados a reforzar la seguridad y prevenir accidentes de tránsito.

En este contexto, funcionarios de la SIAT Cachapoal se desplegaron en el Terminal de Buses O’Higgins, donde realizaron fiscalizaciones a conductores de transporte de pasajeros, incluyendo la aplicación de exámenes de alcotest.

La iniciativa busca concientizar a los conductores sobre la importancia de adoptar buenas decisiones al momento de estar frente al volante y evitar situaciones que puedan poner en riesgo la vida de los pasajeros y otros usuarios de las vías.

Desde Carabineros reiteraron el llamado a los conductores a cumplir con la normativa vigente y mantener una conducción responsable, especialmente durante estas fechas, con el objetivo de que quienes utilizan el transporte de pasajeros puedan llegar a sus destinos de manera segura y sin inconvenientes.