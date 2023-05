Seremi de Minería ratifica que Rancagua no recibiría dineros del Royalty.

El alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, expresó su malestar luego de que se oficializara que la capital regional no sería incluida entre las comunas beneficiadas con los recursos del Royalty Minero.

“Si bien se valoran los alcances de esta Ley del Royalty a la gran minería del país, porque permitirá inyectar recursos frescos para las regiones y así promover el desarrollo de las economías locales y avanzar firmemente en la descentralización fiscal del país, es impresentable que Rancagua no sea parte de las comunas que reciban recursos de manera directa del Royalty minero”, remarcó el edil de la capital regional.

Una vez que sea promulgada como ley, los municipios recibirán los recursos de manera directa durante un periodo de diez años. El Royalty Minero inyectará más de US$450 millones, lo que equivale a un tercio de los US$1.350 millones que se estima que recaudará, brindando una mayor autonomía financiera para las regiones y comunas, a través de tres fondos. El Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo que será destinado a presupuestos de inversión de los Gobiernos Regionales, por un total de 225 millones de dólares; el Fondo Comunas Mineras, que irá en beneficio de las comunas que posean faenas de explotadores mineros sujetos al Royalty, por un total de 55 millones de dólares y el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial para comunas más dependientes al Fondo Común Municipal, por un total de 170 millones de dólares, duplicando el aporte fiscal a este fondo.

“EL GOBIERNO NO PUEDE EXCLUIR A RANCAGUA DE LAS COMUNAS QUE RECIBAN RECURSOS DIRECTOS DEL ROYALTY”

En este contexto, Godoy argumentó que Rancagua debería recibir recursos directos del Royalty Minero debido a su historia y las externalidades negativas que ha enfrentado como consecuencia de la producción minera. “Me parece fantástico que exista por primera vez un impuesto regional real, pero el Fondo de Comunas Mineras solamente contempla a las comunas donde está asentada la minería. Y en este escenario Rancagua debe ser considerada dentro de las comunas que reciban recursos directos del Royalty, ya que históricamente ha recibido todas las externalidades de la producción de El Teniente como, por ejemplo, las medioambientales, el canal de relave pasa por Rancagua, a lo que se suma el desgaste y deterioro de las calles debido al tránsito permanente de buses, o que la población flotante de trabajadores contratistas se atiende en los Cesfam de la ciudad, entre otras situaciones”.

Además, rememoró que fue precisamente Rancagua fue la ciudad elegida para la proclamación de la Ley de Nacionalización del Cobre y que acogió a familias que bajaron del campamento minero “Si hacemos un poco de historia, debemos recordar que fue Rancagua la ciudad elegida por el expresidente Salvador Allende para proclamar la Ley de Nacionalización del Cobre; o que Rancagua recibió a las familias que -a fines de los años 60- debieron dejar el campamento Sewell, a raíz de la Operación Valle. Así fue como se formaron importantes poblaciones en la ciudad, como la Ramón Torres o la William Braden, que se construyeron para familias que venían del mineral. Por ello, el Gobierno no puede excluir a Rancagua de las comunas que reciban recursos directos del Royalty ya que, por historia y por las externalidades negativas, justamente necesita que hoy día sea incluida en el Royalty Minero”.

Es por esto que el jefe comunal de Rancagua junto a la parlamentaria Natalia Romero pedirán al Gobierno que Rancagua sea incluida en las comunas que beneficiará la normativa “Como alcalde junto al Concejo Municipal, hicimos un acuerdo para solicitar formalmente al Gobierno que incluya a Rancagua en las comunas que recibirán recursos del Royalty; y junto a la diputada Natalia Romero nos reuniremos con el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, donde expondremos los argumentos para que la ciudad no quede fuera de un beneficio histórico como son los recursos del Royalty a la minería”.

SEREMI DE MINERÍA RATIFICA QUE RANCAGUA NO RECIBIRÁ DINEROS

Por su parte, la Seremi de Minería, Bárbara Gavia, ratificó que Rancagua quedaría fuera de los beneficios del Royalty Minero, explicando que se excluye del millonario beneficio “Porque el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, por ejemplo, va en beneficio de las comunas más vulnerables del país, que son definidas como aquellas que presentan mayor dependencia del Fondo Común Municipal o comunas que pertenezcan al grupo con menos ingresos propios a nivel nacional, motivo por el cual Rancagua no estaría contemplada en este fondo”, indicó la autoridad regional del ramo.

Agregó que en el caso del Fondo de Comunas Mineras “se consideró la incidencia de la industria sobre la población de la comuna, tomando en cuenta la cantidad de yacimientos sujetos al Royalty, su cercanía con la población, la presencia de pasivos medioambientales, y si la zona en que se encuentra la comuna ha sido declarada zona latente o saturada. En el caso de la Región de O’Higgins, estas comunas son Litueche, Machalí y Requínoa”, remarcó Gavia.

Añadió diciendo “Como Ministerio, queremos hacer énfasis en que tanto los montos como las comunas consideradas en este fondo son el resultado de una proyección, que puede cambiar al momento de entrar en vigor la ley. Esto significa que existirán los espacios para que comunas como Rancagua, puedan presentar antecedentes que permitan acreditar que cuenta con los criterios establecidos para definir las comunas mineras beneficiarias”.

La Seremi de Minería además informó que la Región de O’Higgins, a través del Fondo de Equidad y Comunas Mineras, podría recibir más de 14 mil millones de pesos. “A través del Fondo de Equidad, se estima que serán cerca de $11.263.902.451 que le corresponderán a O’Higgins, ya que esta cifra podría experimentar modificaciones una vez que se dicte el reglamento de la normativa”.

De esta forma, se estima que Coinco, La Estrella, Litueche, Lolol, Marchigüe, Olivar, Palmilla, Peralillo, Placilla y Pumanque recibirán entre 261 y 294 millones aproximadamente; Codegua, Doñihue, Las Cabras, Machalí, Malloa, San Francisco de Mostazal, Nancagua, Navidad, Paredones, Peumo, Pichilemu, Quinta De Tilcoco, Requínoa y Santa Cruz recibirán entre 303 y 387 millones de pesos, mientras que Pichidegua, Chépica y Rengo recibirán más de 404, 414 y 616 millones, respectivamente. Las comunas restantes, que corresponden a Chimbarongo, Coltauco, Graneros, San Fernando y San Vicente, recibirán entre 504 y 575 millones de pesos, aproximadamente.

La Seremi agregó que “gracias al Fondo Comunas Mineras, la región podría recibir $3.288.916.108 de los cuales $889.044.189 serán destinados a Litueche, $1.305.439.697 a Machalí y $1.094.432.222 a Requínoa”. Mientras que la ciudad de Rancagua no figura en ninguna de las anteriores.

De este modo, la exclusión de Rancagua a los beneficios de la Ley del Royalty Minero ha generado controversia y críticas en diferentes sectores de la sociedad. Algunos han argumentado que es una medida injusta, ya que la ciudad y sus alrededores albergan importantes yacimientos mineros. Otros han destacado que la capital regional ha sido históricamente una zona con una fuerte actividad minera y que la exclusión de los beneficios del Royalty podría afectar negativamente su desarrollo económico.

Diputada Natalia Romero:

“Se nos está negando esta oportunidad crucial para el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad”

Respecto a la exclusión de Rancagua al beneficio minero, la Diputada Natalia Romero expuso “Es profundamente preocupante la exclusión de Rancagua en los Fondos de Comunas Mineras y el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial. Nos encontramos frente a una situación desconcertante en la que, a pesar de contar con la presencia de relaves en nuestro territorio, según datos aportados por el mismo SERNAGEOMIN, el gobierno pareciera no reconocer la relevancia de los impactos negativos que esto conlleva para nuestra comunidad excluyéndonos de estos aportes”.

A su vez, añadió que “el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, que se espera otorgue mayores recursos para satisfacer las necesidades comunales, también pareciera que va a omitir a la comuna de Rancagua en su selección. Esta falta de reconocimiento y consideración hacia nuestras importantes demandas resulta sumamente preocupante. Especialmente si tomamos en cuenta que Rancagua está experimentando, desde hace años, un proceso de metropolización debido a su crecimiento demográfico. Este fenómeno trae consigo nuevos y apremiantes desafíos en términos de desarrollo comunal, infraestructura, movilidad, educación, salud y seguridad, los cuales requieren una atención prioritaria”.

En este contexto, sumó la parlamentaria “considero firmemente que una inyección significativa de recursos sería la solución más efectiva para abordar adecuadamente estos desafíos. Sin embargo, lamentablemente, se nos está negando esta oportunidad crucial para el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad. Ante esta preocupante situación, es imperativo que nos hagamos escuchar y tomemos medidas concretas”.

Finalizó adelantando “he decidido actuar y me encuentro gestionando reuniones con el Subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo y el Ministro Marcel, para exponer la importancia de reconocer las necesidades de nuestra capital regional. Creo firmemente, y así se lo haré saber a ambas autoridades, que los desafíos que enfrentan actualmente las rancagüinas y rancagüinos son igualmente importantes, o incluso más, que los de cualquier otro ciudadano de este país”.

Diputada Marcela Riquelme:

“Esta declaración (de ciudad minera) no depende ni del Ministerio, ni del Congreso, esa es una declaración que debe hacer Cochilco”

En cuanto al tema, la Diputada Marcela Riquelme explicó que “Según los criterios establecidos en la ley de Royalty que aprobamos, efectivamente Rancagua cumpliría con todos aquellos que dicen relación con declararla una ciudad minera, pero está declaración no depende en este caso ni del Ministerio, ni del Congreso, esa es una declaración que debe hacer Cochilco. Cochilco debe emitir este informe a requerimiento obviamente de la ley en los próximos días”.

“Por lo tanto -añadió la jurista- todos estos criterios que se han señalado, las externalidades, ya han sido informadas debidamente incluso a través de Codelco para que Cochilco tenga conocimiento de ellas y así la incluya dentro del diagnóstico final de aquellas comunas que son declaradas mineras”. Además de eso, agregó Riquelme “también creemos necesario que se debe declarar como Comuna Minera a Olivar que recibe parte del relave y tiene una zona de transferencia y también queremos que se incluya bajo ese mismo criterio Doñihue y Coltauco que son las comunas que también reciben las externalidades del paso del Relave”, concluyó.

Ex alcalde de Rancagua, Pedro Hernández Garrido (2000-2004)

“Cuesta entender que nuestras autoridades en una actitud cegatona nos dejan al margen”

Respecto que la capital regional no sería incluida entre las comunas beneficiadas con los recursos del Royalty Minero, el ex alcalde de Rancagua, Pedro Hernández, periodo 2000-2004 expuso que “al igual como sucede con algunas comunas del norte, Rancagua debiera estar incorporada si o si al Royalty minero, por razones obvias. Tenemos la mina más importante de cobre de nuestro país y para el mundo, y parece inconcebible que todo lo que se genera a partir de esta explotación, no queda en la ciudad donde se está generando y como ha sido histórico en el país de este centralismo asfixiante se traduce en que todo se vaya para Santiago. Cuesta entender que nuestras autoridades en una actitud cegatona nos dejan al margen cuando eso podría traducirse en un desarrollo extraordinario para nuestra región si el royalty minero llegara a nuestra ciudad”.

Ex alcalde de Rancagua, Eduardo Soto Romero (2008-2021)

“No hubo una continuidad o gestión del actual alcalde y hoy es llorar sobre la leche derramada”

Por su parte, el ex alcalde de Rancagua, Eduardo Soto indicó que “Es lamentable, pero si uno analiza y ve los indicadores con los cuales se determinó es un número objetivo. El porcentaje de patentes mineras en Rancagua es ínfimo y obedece principalmente por las minas de Chancón, lo que no alcanza el parámetro de medición”.

El segundo elemento -agregó Soto Romero- “tiene que ver con el grado de tendencia del Fondo Común Municipal, Rancagua era hasta nuestra administración una comuna que aportaba recursos al fondo; pero lo más lamentable es que una vez efectuada la votación del Senado, recién la autoridad local reacciona. Estos temas se discuten, se negocian, se plantean mucho antes de que la cosa esté juzgada, hoy lo que haga el alcalde es un saludo a la bandera, veo altamente difícil que tenga alguna respuesta positiva que es lo que uno quisiera pensando en la ciudad, pero todos esos temas se negocian y gestionan con anticipación, y no después de haber sido publicado y votados por el Senado”.

El ex alcalde de Rancagua en el período 2008-2021, criticó el actuar del actual edil expresando “La autoridad actuó tarde, igual como lo hizo con los Panamericanos, trata de hacer alguna gestión cuando ya las sedes están definidas, entonces hacerlo como saludo a la bandera no es lo mismo que estar pendiente antes, hacer un seguimiento y una negociación en temas que favorecen a la ciudad. Es una improvisación”.

Soto finalizó diciendo que con la exclusión de la ciudad al beneficio minero “Rancagua pierde varios miles de millones de pesos. Este es un proyecto que se venía discutiendo hace muchos años, recuerdo que hace unos cinco años nos tocó intervenir. Invité al ex alcalde de Calama, formamos un frente varias comunas del país y tuvimos una acción bastante decidida, pero no hubo una continuidad o gestión del actual alcalde y hoy es simplemente llorar sobre la leche derramada”.

Ex alcalde de Rancagua, Carlos Arellano Baeza (2004-2008)

“Nos parece que es una brutalidad más del parlamento no aprobar una ley que incluya a las ciudades que somos el patio trasero del mineral”

Sobre la exclusión de Rancagua en el Royalty, el ex alcalde de Rancagua, Carlos Arellano, dijo “Es una locura más del parlamento. Rancagua tiene un mineral que no está en la comuna, pero todo rebota en la ciudad, desde la gente que trabaja en el mineral, los buses que transportan a miles de trabajadores todos los días hacen tira las calles de la ciudad, al igual que los camiones con carga de la gran minería, la contaminación adicional que produce, la casa central de El Teniente tiene dirección y está en Rancagua, el Hospital de los Trabajadores de El Teniente está en Rancagua. Nos parece que es una brutalidad más del parlamento no aprobar una ley que incluya a las ciudades que somos el patio trasero del mineral”.

El ex jefe comunal de los años 2004 al 2008 agregó “Me parece que es una injusticia del porte de un avión la que ha ocurrido en el parlamento, es un descriterio absoluto y por lo demás no estamos hablando de una comuna que tiene el presupuesto de Las Condes o de Providencia, estamos hablando de una comuna que tiene de la media para abajo en el presupuesto per cápita por habitante con todos los problemas que genera una capital regional. No estoy en absoluto de acuerdo con la decisión tomada por este parlamento”.