Este miércoles 7 de septiembre fue publicado un aviso legal del Serviu que por medio de Decreto Exento nº 030 ordena la expropiación de 31 inmuebles ubicados en Avenida Baquedano en el contexto del Mega Proyecto de Ampliación de la concurrida avenida.

Este aviso que apareció en la página 13 de diario El Rancagüino encendió las alarmas en la capital regional luego que diera a conocer nuevamente de la expropiación de un terreno perteneciente al Obispado de Rancagua de 15,467 mts2 y que corresponde nada más y nada menos que a la Gruta Lourdes que se ubica a un costado de la parroquia Cristo Rey de Rancagua.

La noticia fue un balde de agua fría para el encargado de la Gruta Lourdes de Rancagua, padre Giacomo Valenza quien hace un año agradecía el compromiso que el 3 de septiembre del 2021 adquirieron las autoridades –liderados en ese tiempo por el director del SERVIU- de la modificación del megaproyecto de Avenida Baquedano en Rancagua así dejar exenta la Gruta de Lourdes de Rancagua de la expropiación.

En ese entonces para dar por zanjado el tema, el 10 de septiembre del 2021, justamente hace un año la comunidad celebraba el borrado de la línea de expropiación de la Gruta de Lourdes en Rancagua y con un espacio religioso lleno de fieles se agradecía a las autoridades haber escuchado y haberse abierto a la modificación del proyecto vial que viene a descongestionar el sector poniente de la ciudad sin tocar la dirección de Baquedano #140, donde desde 1923 se ubica la construcción emula al santuario original emplazado en la localidad homónima en Francia.

No obstante, este miércoles todas esas buenas intenciones volvieron a foja cero luego que se publicara este decreto de expropiación que aprueba el plan de expropiaciones para la ejecución del proyecto de ampliación Avenida Baquedano.

“El 10 de septiembre hemos hecho un compromiso tremendamente solemne con el alcalde Godoy que se comprometió junto al ex Senador Letelier a cambiar el plano regulador para Salvar la Gruta. El 11 de septiembre con la presencia de la municipalidad inauguramos una lápida donde se establecía que las autoridades Salvaban la Gruta; por tanto, no sé si estamos en una república o estamos en un teatro. Si estamos en un circo entonces que lo digan, pero si estamos en una república con autoridades que tienen un honor, entonces la gruta no se toca. Ellos deben solucionar de otra manera, no tocar el lugar. Hicimos una batalla y la ganamos. Esto no es una acción democrática”, indicó el padre Giacomo Valenza

El consagrado recordó que ésta es una situación contra la cual han luchado ya hace más de 4 años del momento que se hizo pública la intención de expropiar por lo que la comunidad organizada en el movimiento ciudadano “Salvemos la Gruta” recogió más de 10 mil firmas en toda la región por el valor patrimonial que significa el lugar de tradiciones, un espacio para oraciones, penitencias y recogimiento que se ha mantenido en el tiempo revistiendo el sector de historia junto con las numerosas generaciones de rancagüino que en esa gruta han celebrado primeras comuniones, misas o milagros que los creyentes agradecen con cientos de placas instaladas en el lugar, razones de sobra para los fieles para no intervenir, mover o rediseñar la santa galería que está pronta a cumplir cien años.

Consultado el párroco del templo Cristo Rey si contaba con información de parte del Serviu agregó “esto ya se había cerrado, ahora estamos preparando el Centenario de la Gruta con un libro, con otras actividades; pero nos llega esta noticia y nos llevamos la mala sorpresa, esto para nosotros vivir en un circo. No nos han informado nada”, subrayó.

A esto el padre Giacomo añadió que para cerrar el acuerdo en presencia de autoridades regionales y comunales presentes, se borró la línea blanca que demarcaba el área de expropiación de la Gruta de Lourdes “en el lugar de la línea hemos puesto una línea de mármol donde dice antigua línea de expropiación. Yo espero una palabra del alcalde al respecto, porque el municipio estuvo presente en todas las ceremonias que hicimos”.

Y es que el diseño de la ampliación de Avenida Baquedano contempla la expropiación de una franja de 6 metros desde la línea de calle al sur; es decir, al interior del terreno parroquial, donde desde 1923 se emplaza la Gruta de Lourdes cuya construcción emula al santuario original emplazado en la localidad homónima en Francia.

El trazado original del proyecto es el que está vigente, jurídica y técnicamente.

Consultado el Servicio de Vivienda y Urbanización, SERVIU, respecto del Proyecto de Remodelación de Avenida Baquedano, indicaron que “La ejecución del proyecto no contempla intervenir la imagen de la Virgen, básicamente solo parte del muro del lugar se toca y de hecho se hicieron varias propuestas respecto de trasladarla para no afectar la gruta, pero siempre fueron rechazadas por el párroco”.

En esta línea añadieron que la Municipalidad de Rancagua solicitó que Serviu O’Higgins evaluara el impacto que tendría la modificación del trazado y en qué medida afectaría a los vecinos del Parque Koke dando cuenta que “Los equipos técnicos de Serviu trabajaron en ese análisis acotando al máximo los estándares que exige la normativa en cuanto al ancho de la avenida y cuando se les presentó esto a los vecinos, ellos manifestaron su inmediata oposición porque les afectaba en su calidad de vida. Incluso muchos de ellos dijeron que habían firmado una carta de apoyo a la gruta pero que no supieron qué significaba técnicamente que el proyecto no tocara la gruta. Eran compromisos que no contemplaron lo que implicaba modificar el trazado de la avenida Baquedano en ese sector”, informaron desde SERVIU.

En este contexto desde el estamento publico añadieron que “Lo que hay en este momento es que el trazado original del proyecto -que pasa por parte del recinto de la parroquia y que no toca la imagen de la virgen- es el que está vigente, jurídica y técnicamente. Serviu no ha modificado nada del proyecto original porque es una decisión que se tiene que tomar en conjunto y escuchar a todas las partes. Serviu informó a los vecinos qué significaba cambiar el trazado y está a la espera de que se tome una decisión al respecto, pero como comunidad y en conjunto, y escuchar a las familias del Parque Koke que son las que serían afectadas si se cambia el trazado”.

Desde la entidad gubernamental indicaron que “Para cambiar el trazado, además, la municipalidad tendría que cambiar el Plan Regulador, y de hecho el perfil o ancho de la avenida fue reducido para no afectar de mayor manera al entorno, porque esta es una vía troncal y tiene una medida que la exige el Plan Regulador, por lo tanto, cualquier modificación a ese proyecto tiene que ser solicitada formalmente y hasta ahora Serviu ha tenido muchas conversaciones con la comunidad, con el municipio, con la iglesia, pero no hay una postura formal porque Serviu no puede modificar un proyecto que fue aprobado y pasó por todas sus etapas solo por la solicitud de un actor, porque esto es hacer ciudad y tiene que ser participativo”.

MEGA PROYECTO DE AV. BAQUEDANO

El megaproyecto de Ampliación de Avenida Baquedano contempla la intervención de 1.900 metros lineales entre las avenidas Salvador Allende (Ruta H-10) y Viña del Mar, con la ejecución de una sección de tres pistas por sentido, aceras peatonales, vías exclusivas para la locomoción colectiva y ciclovías.

El proyecto se desarrollará en tres etapas: La primera etapa es entre el inicio del camino a Doñihue (H210)- Avenida Salvador Allende y Avenida Baquedano (altura acceso a cementerio N°2). La segunda etapa es desde Avenida Baquedano (altura acceso a cementerio N°2) y calle Lourdes; y la tercera etapa, va de Calle Lourdes y Avenida Viña del Mar (área donde se emplaza el paso inferior de ferrocarriles).

Este mega proyecto, además, contempla un colector de aguas lluvia y el mejoramiento del atravieso bajo nivel con la línea férrea.

Actualmente se están ejecutando los trabajos correspondientes a la primera etapa de las tres etapas “Hay un 60% de avance, por lo que este tema es más a largo plazo. De todas maneras, SERVIU tiene que hacer todo el proceso administrativo y jurídico para poder disponer de esos terrenos para que cuando estén los recursos asignados para la ejecución de la etapa siguiente esté todo saneado, porque los procesos expropiatorios son largos”, indicaron.