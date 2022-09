Por: Gisella Abarca.

“El año pasado estas instituciones han dado la seguridad por la permanencia de la Gruta, eso hoy es una cosa muy triste, por lo que solicito a usted señor Alcalde y a todo el Consejo Municipal de respaldar, de renovar la seguridad que se nos dio, porque hay muchas personas detrás de mí que respaldan esta decisión con la firma y la presencia en la gruta; por tanto, le solicito renovar el compromiso que usted el año pasado en repetidas ocasiones formuló y dar actuación concreta para que no se repitan estos momentos que hemos vivido”.

Con esta concreta petición el encargado de la Gruta Lourdes de Rancagua, padre Giacomo Valenza solicitó este jueves – día en que sesiona el consejo comunal rancagüino- al alcalde de Rancagua Juan Ramón Godoy y al Concejo Municipal cumplir los acuerdos tomados respecto a defender el lugar de recogimiento ante la expropiación que nuevamente informara el SERVIU por medio de un aviso legal que ordena la expropiación de 31 inmuebles ubicados en Avenida Baquedano en el contexto del Mega Proyecto de Ampliación de la concurrida avenida, aviso que encendió las alarmas en la capital regional pues daba a conocer de la expropiación de 15,467 mts2 de la Gruta Lourdes que se ubica a un costado de la parroquia Cristo Rey de Rancagua.

La noticia que SERVIU ejecutará el trazado original del proyecto expropiando parte de la gruta fue un balde de agua fría para el padre Giacomo quien el 3 de septiembre del 2021 agradecía el compromiso que adquirieron las autoridades de la modificación del megaproyecto de Avenida Baquedano en Rancagua así dejar exenta de la expropiación la dirección de Baquedano #140, donde desde 1923 se ubica la construcción emula al santuario original emplazado en la localidad homónima en Francia.

“LAS AUTORIDADES DIJERON QUE LA GRUTA NO SE TOCA ¿SE RECUERDA?”

En este contexto el sacerdote que expuso de manera telemática añadió “Estábamos muy esperanzados en todos los acontecimientos que vivimos el 3 de septiembre del año pasado cuando SERVIU nos llamó a la presencia de usted alcalde, concejales y otras autoridades que nos decían que tenían una buena noticia, que la gruta no se toca ¿se recuerda?. La semana siguiente las autoridades borraron la línea de expropiación lo que graficamos en una lápida de mármol que el 11 de febrero fue bendecida por el obispo Guillermo Vera”, indicó

El encargado de la Gruta Lourdes de Rancagua, agregó “hemos vivido una semana muy triste porque la gente ha dicho que nuestras autoridades borran con el codo lo que escriben con la mano, pero yo sé que no es así, pienso que todo esto ocurrió por una mala coordinación entre la municipalidad y el SERVIU”.

COMO MUNICIPIO Y COMO ALCALDE HEMOS CUMPLIDO LA PALABRA

A estas palabras el alcalde Juan Ramón Godoy respondió que “la gruta es un patrimonio no sólo religioso, sino que histórico de la ciudad. Yo venía asumiendo como alcalde cuando el SERVIU nos convocó para darnos esta noticia y además el municipio tenía la tarea que era el plan regulador. Con eso estaba lo que planteamos y la modificación está en curso para evitar que la Gruta pase por ahí”, aclaró.

El edil añadió “Como municipio y como alcalde hemos cumplido la palabra, porque con lo que nos comprometimos lo hicimos. Ahora es decisión de SERVIU continuar o modificar ese proyecto”, remarcó.

En esta línea una de las soluciones que expuso el jefe comunal de Rancagua fue “Propongo que entreguemos una carta al Ministro con el consejo municipal planteándole este tema, indicándole que aquí hay un tema de una destrucción de un patrimonio histórico. A mí me convoca también el Parque Koke que ingresó una carta respecto a cómo les va a afectar este tema de la modificación, por eso como alcalde convocaré a la Seremi, al Parque Koke y a todos los integrantes para buscar una solución”.

Añadió diciendo “Mantengo mi posición y es muy importante el resguardo de la gruta y esperemos que lo técnico no supedite lo que hoy día está exigiendo la comunidad”.

El edil rancagüino finalizó diciendo “Con los concejales que quieran hacer la solicitud, firmarlas en conjunto y lo que nos comprometimos es al cambio de Plan Regulador como la mesa que se tiene que instalar, que la vamos a desarrollar después de fiestas patrias, porque como hemos expresado nuestra voluntad de conservar nuestro patrimonio religioso e histórico de Rancagua; también debemos escuchar a nuestros vecinos para un proyecto tan importante como la Avenida Baquedano que va a dar solución al tema de conectividad con el sector poniente”.

En este tema, la Municipalidad de Rancagua propuso generar una mesa de diálogo intersectorial, donde se invite a participar a vecinos de Parque Koke, junto a representantes de la parroquia Cristo Rey, para conocer detalles del proyecto y la situación actual del mismo, instancia donde se pueda dialogar y escuchar las distintas visiones que tiene la comunidad respecto al impacto de este proyecto en su tercer tramo. Mesa en la que también estará la Municipalidad de Rancagua y SERVIU.

En relación con la modificación del Plan Regulador, este se realizará según lo establecido en la norma y comprenderá la adecuación indicada por SERVIU en el seccional del estudio que dio origen a este proyecto, indicaron desde el municipio.

Concejal Manuel Villagra:

“Fueron más de diez mil firmas, diez mil personas que están sufriendo con esta noticia”

Respecto al tema el Concejal Manuel Villagra quien invitó al sacerdote a exponer dijo que “hay una pena inmensa hoy en la ciudadanía, hay un desazón y me emociona hablar porque soy una de las personas creyentes y sé cuántas personas están sufriendo en este momento. En un tiempo se juntaron firmas y no fueron cien ni 200, fueron más de diez mil firmas, más de diez mil personas que están sufriendo con esta noticia que es lamentable”

Concejal Carlos Arellano:

“No podemos seguir echando abajo los lugares que son patrimoniales”

En tanto el Concejal Carlos Arellano añadió “quiero solicitarle que usted encabece el tema nuevamente, porque me parece que no se puede jugar con la fe de la gente, porque el Gobierno anterior -que no me representaba, este tampoco- suscribió un contrato y esto tiene que ver con este centralismo absurdo que todas las decisiones las toman a nivel regional y le afectan a un barrio o las toman a nivel nacional y le afectan a otro barrio como Hernán Ciudad en Villa Triana”.

Añadió ofuscado “Ya está bueno y alcalde aquí hay que respaldar esas más de diez mil firmas a través de nuestra máxima autoridad, el Concejo Municipal se tiene que poner detrás de este tema, porque es un tema de ciudad y no podemos seguir echando abajo los lugares que son patrimoniales, este es un lugar patrimonial de la fe, independiente que seamos o no creyentes, pero todas las personas merecen respeto y esto es una falta de respeto por parte de los representantes de este gobierno -Seremi de Vivienda y Urbanismo- con esta decisión que retrotrae a la historia”, expuso.

Concejal Patricio Henríquez:

“Me gustaría insistir en una carta dirigida a las autoridades que corresponden firmada por todo el Concejo”

Por su parte el Concejal Patricio Henríquez agregó “me tocó asistir a esa ceremonia cuando se pintó para regocijarnos que se había cambiado el trazado para evitar que se perdiera este patrimonio cultural de la ciudad y más allá de respetar las tendencias religiosas, me gustaría proponer que este Concejo se pronunciara a través de una actividad más proactiva y entregar una carta como municipio, como Concejo para volver al acuerdo que se tomó inicialmente con este tema y pedir que se respete esta Gruta que tanta historia tiene en nuestra ciudad. Me gustaría insistir en una carta dirigida a las autoridades que corresponden firmada por todo el concejo. Esto va más allá de ser un lugar de fe, porque tiene que ver con el patrimonio cultural de nuestra ciudad”