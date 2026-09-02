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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
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Rancagüinos cerrarán fase grupal en la Liga de Desarrollo

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A una fecha de culminar la ronda grupal en la Liga de Desarrollo 2026, los quintetos de la región de O’Higgins están luchando por alcanzar el mejor puesto posible de cara a la siguiente ronda de la competencia.

En el grupo G, Básquetbol O’Higgins es tercero de su zona con 6 puntos (registro de 1-4), y el domingo a las 17 horas jugará su último duelo en condición de local contra CD New Leader’s, conjunto que en esta participación no registra victorias. En esta zona lidera Municipal Puente Alto (5-0) junto a Club Providencia (4-1).

En tanto, en la zona H, Rancagua CAF marcha en el tercer puesto con 11 puntos (4-3), y el fin de semana cerrará la ronda como local el sábado a las 19 horas frente a Rangers de Talca (0-7). El grupo lo comanda Constitución (7-0), seguido por Truenos de Talca (5-3).

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