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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
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Panamericano de karate: Dojo Ken Sho Kan conquista cuatro medallas en Costa Rica

La delegación machalina volvió a hacer historia en torneos continentales, esta vez con los oros de Emilia Pardo y Vicente Carreño.

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El Dojo Ken Sho Kan de Machalí alcanzó uno de los hitos internacionales más importantes de su trayectoria deportiva tras brillar en el Campeonato Panamericano de Karate Juvenil 2026, disputado en Costa Rica.

La institución se consagró como un pilar fundamental del deporte nacional al llegar a la cita continental con diez deportistas en la selección chilena, transformándose en el dojo que aportó la mayor cantidad de seleccionados a la delegación de nuestro país.

Dicho liderazgo se tradujo en una cosecha histórica: dos títulos panamericanos, un subcampeonato, una medalla de bronce y notables presentaciones ante la élite del karate juvenil de América.

Las preseas doradas y títulos continentales llegaron de la mano de Emilia Pardo (oro en categoría U12 -42 kg) y Vicente Carreño (oro en Junior +76 kg).

Para el director técnico del dojo, el sensei Juan Carlos Pardo, estos triunfos tienen una carga emotiva y de liderazgo especial, tratándose de su hija y de su ahijado, a quien ha guiado en todo su proceso formativo.

El medallero se complementó con la destacada plata obtenida por Juan José Concha (U12 +45 kg), reflejo de su constancia y evolución deportiva, y el bronce conquistado por Vicente Fuentes (U14 +55 kg), quien se forma en la academia desde los tres años, validando una década de exitoso trabajo metodológico.

A ellos se sumaron las sólidas actuaciones de Rafael Godoy (5° lugar U14 -40 kg), Jorge Concha (9° lugar Junior -76 kg) y los seleccionados Lorena Acevedo, Helena Acevedo, Benjamín Sotomayor y Agatha Acevedo.

Emilia Pardo logró la medalla de oro en su respectiva categoría.

Liderazgo formativo y visión de excelencia

Detrás de este éxito continental hay una sólida estructura de liderazgo deportivo guiada por el sensei Juan Carlos Pardo, cuyo modelo de trabajo ha convertido a Machalí en un semillero de campeones a nivel sudamericano, panamericano y mundial. La presencia de diez karatecas en Costa Rica confirma que desde regiones es posible potenciar atletas de alto rendimiento con disciplina, valores y un riguroso proceso de acompañamiento familiar y técnico.

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Al respecto, el sensei Juan Carlos Pardo destacó el esfuerzo colectivo y el liderazgo institucional de la academia. “Estamos tremendamente orgullosos de cada uno de nuestros deportistas. De quienes lograron subir al podio y también de quienes dejaron todo sobre el tatami. Cada uno representó de la mejor manera el espíritu de nuestro dojo. Estos resultados reflejan años de sacrificio, disciplina, perseverancia y el apoyo incondicional de familias extraordinarias”, dijo.

Pardo añadió sobre el impacto de este hito, indicando que “seguimos soñando y demostrando que, con humildad, disciplina y convicción, los grandes objetivos se pueden alcanzar. Tenemos una generación de deportistas con mucho talento, pero, principalmente, con enormes valores y un gran compromiso”.

Asimismo, desde la dirección del dojo se destacó con especial agradecimiento la importante labor realizada por la profesora Verónica Pavez, quien se incorporó a trabajar desde este año, aportando con su profesionalismo y entrega al crecimiento integral de la academia.

Con esta participación histórica, el Dojo Ken Sho Kan deja en lo más alto el nombre de Machalí, de la región de O’Higgins y de Chile, consolidándose como un referente indiscutido del karate nacional.

Señalar que pueden comenzar a participar e inscribirse niños desde los 3 años para participar de esta exitosa disciplina.

Vicente Carreño brilló con una presa dorada en Junior.

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