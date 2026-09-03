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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026

Santacruzano lgnacio Varas estará en el Mundial de Gimnasia Artística

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Una excelente noticia para la gimnasia regional se conoció esta semana. El santacruzano Ignacio Varas consiguió oficialmente su clasificación al Campeonato Mundial de Gimnasia Artística Rotterdam 2026, donde competirá como especialista en Salto.

La plaza quedó confirmada tras la definición de World Gymnastics sobre la participación de los especialistas clasificados al evento.

Con la incorporación de Varas, Chile contará con una delegación de seis gimnastas: cuatro en series masculinas y dos en series femeninas, fortaleciendo su presencia en una de las competencias más importantes de la temporada.

Cabe consignar que la máxima cita de la gimnasia artística este 2026, se realizará entre el 17 al 25 de octubre.

El deportista oriundo de Santa Cruz dirá presente en el Mundial de Gimnasia 2026.

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