Por: Ricardo Obando.

Con dos prácticas dirigidas, Miguel Ramírez, fue presentado oficialmente como nuevo DT de O’Higgins. El ex defensor central, de 51 años, sabe que debe imprimir su mano rápidamente en el plantel, ya que la urgencia es sumar puntos para enmendar el rumbo.

Las seis fechas sin ganar, con 3 de 18 puntos ganados en ese periodo, alejaron al “Capo” de los primeros puestos y a una fecha del término de la primera rueda, es necesario cosechar un buen resultado el sábado en Antofagasta.

A la hora de emitir sus primeras palabras con el buzo celeste puesto, Ramírez fue enfático en manifestar que se tiene fe y que confía en el grupo de jugadores.

LA FE MUEVE MONTAÑAS

Ramírez llega con ilusión. Tiene claro que deben trabajar a full para lograr que el plantel vuelva a rendir. Sobre eso, añadió que “uno tiene que hacer bien su pega para sacar el rendimiento al jugador. Eso nos apasiona y buscaremos como cuerpo técnico”.

Es más, dijo que “si mejoramos los rendimientos individuales este va a ser un equipo muy fuerte”, más cuando “el trabajo en equipo es lo más importante, que el grupo es lo más importante y si queremos ganar este partido necesitamos de todos”.

Junto con ello, recalcó que antes de llegar, lo ilusionaba un telefonazo desde Rancagua. “Hace bastante tiempo yo estaba llamando al universo para que me llamaran de O’Higgins. Es una institución grande y ejemplar, que hace las cosas bien y que ha mejorado año a año”, aportó.

Además, Ramírez, puntualizó que el venir a Rancagua es avanzar. “Cuando uno se proyecta a futuro, siente que tiene que ir dando pasos hacia adelante en la carrera que uno está emprendiendo” y que cuando “iniciamos el trabajo como entrenadores en San Luis de Quillota, para nosotros es un viaje de un tren que paró en su primera estación sin saber que iba a pasar a futuro”.

Eso sí, su sueño principal es ir más allá. “Nuestro objetivo siempre ha sido llegar a dirigir a Europa”, sostuvo.

En todo caso, fue enfático en recalcar que “yo lo que espero es estar mucho tiempo acá, porque nos va ir bien” y que ese espíritu ganador se debe a que “estamos criados de esta manera, en el sentido de que los desafíos nos gustan y buscamos lograr las metas y objetivos que nos ponemos con los dirigentes”.

LO QUE VIO AL LLEGAR

Como buen conocedor del fútbol chileno, Miguel Ramírez, tiene una visión del “Capo” desde fuera y ahora desde dentro de la institución.

Al respecto, acotó que “uno hace un chequeo de los jugadores que hay, el cómo juega O’Higgins. Me sedujo venir por la calidad de jugadores que hay”.

A su vez, declaró que “este equipo puede rendir mucho, de muy buena manera, y es tarea nuestra sacarle el rendimiento que puede entregar”.

Para lograr esa tarea, “tengo a mi lado a Marcelo Oyarzún y Cristian Reynero que trabajan intensamente, y en conjunto, tenemos trabajar con calidad para sacar el rendimiento que el jugador necesita. Nosotros tenemos una gran tarea para sacar rendimiento a jugadores que han tenido presentaciones muy buenas y que por circunstancias bajaron su rendimiento. Ellos aceptaron mi llegada y no me cabe duda que vamos a llegar bien a este partido”, admitió.

Pero también exclamó que “si no hubiese visto un plantel competitivo, no hubiese aceptado”, y que “estoy súper contento con los jugadores que hay, indudablemente a uno le gustaría partir un torneo y en conjunto determinar el plantel. En los tres equipos me sucedió lo mismo, uno convive con eso y es natural”.

Mirando a Antofagasta

El director técnico, alcanzará a tener cuatro prácticas con el equipo previo al encuentro del sábado. Lo que planteará, dijo, es tratar de motivar al plantel para eso.

A lo anterior, agregó que es probable que no realice mayores modificaciones al último once titular que alistó Dalcio Giovagnoli frente a la Universidad de Chile. ¿la razón? Porque considera que en ocasiones los cambios intempestivos no son buenos y podrían generar ruido.

“Tenemos una tarea, no solo poner a punto a los jugadores, sino que lograr que la institución sea fuerte”, manifestó.

“¿Quién va a jugar? El que se la gane en cancha. Aquí todos parten de cero, se los comentamos”, cerró.