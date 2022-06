Los verdes, por la fecha 9, igualaron sin goles, pese a generarse muchas ocasiones para haber anotado el gol de la victoria.

El viernes, en el inicio de la jornada 9 de la Segunda División, General Velásquez tuvo todo para haber derrotado a Rodelindo en Quillota, pero la impericia de sus atacantes lo privó de un triunfo que lo dejaba como líder del campeonato.

En el piso sintético del Lucio Fariña, el conjunto que adiestra César Bustamante tuvo una faena tranquila. Sin mucho peligro en su arco, sus medios y atacantes aprovecharon cada espacio que dejó la defensa del equipo de San Joaquín.

Es más, ya en los 3’ perfectamente pudo estar arriba en el marcador, pero Matías Villablanca no logró definir tras haber eludido al portero.

Después de eso, en los 17’ y 18’, nuevamente estuvo cerca del primer tanto. Primero el colombiano Alegría con un tiro que controló el meta local, y luego Rodrigo Padilla que enfrentó en solitario a Claudio Abarca, pero este último salió victorioso.

Posteriormente, en el segundo lapso, hubo tres llegadas claras para dar con el arco rival. En los 46’ Hugo Herrera no pudo definir cuando entró con espacio al área del “Rode”, lo mismo en el tiempo de agrado, cuando el volante formado en O’Higgins eligió mal a la hora de conectar el balón hacia la portería. Previamente, un pivoteo del mismo jugador no encontró receptor en el segundo palo, pues Manuel Olea no alcanzó a conectar cuando arremetía sin marca alguna.

Con este punto, General Velásquez, alcanzó las 17 unidades y el próximo domingo (15.30 horas) recibirá a Trasandino de Los Andes, en el último partido antes de afrontar la tercera ronda de la Copa Chile, ocasión donde se medirá frente a la Universidad de Chile.

Ficha del Partido

Rodelindo (0): Claudio Abarca; Luis Felipe Salazar, Ricardo Muñoz (64’, Diego Carimán), Roberto Romero, Augustine Ezaeli (60’, Nazareno Fernández), Carlos Cisternas, Diego Oyarzún, Israel Muñoz, Jorge Lagües (69’, Mario Gajardo), David Quiroz (60’, Nicolás Silva), Fabián Bustos (69’, Alessandro Rizzoli). DT: Rodolfo Madrid.

General Velásquez (0): Brandon Obregón; Diego Salas, Kevin Serrano, Manuel Olea, Rodrigo Padilla, Hugo Herrera, Juan Pablo Carrasco, Juan Tobar, Matías Villablanca (65’, Ricardo Segovia), Jhon Alegria, Jorge Uribe (85’, Jorge Pavez). DT: César Bustamante.

Árbitros: Dione Rissios, Jonathan Silva, Marcelo Wilson, Nicolás Pozo.

Amonestados: Rizzoli (ROD); Carrasco, Pavez (GV).

Goles: No hubo.

Estadio: Lucio Fariña, Quillota.