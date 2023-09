Unión O’Higgins iniciará este sábado el Clausura 2023 en la Liga Sur de Hockey Patín

La delegación regional de hockey patín, compuesta por los clubes Pepey de Rancagua y Pumas de Machalí, vuelve a las canchas tras una exitosa participación en el Campeonato de Apertura 2023 en el que obtuvo dos primeros lugares en las categorías Sub 9 y Sub 11, y dos segundos puestos en las series Sub 13 y Adulta.

En la primera fecha del segundo semestre, el conjunto de la región visitará a Everton en Viña del Mar.

Al respecto, Juan Contreras, entrenador de Unión O’Higgins, apuntó que “estamos totalmente preparados para los nuevos desafíos que nos trae este campeonato de clausura con la presencia de nuevos clubes”.

El torneo, en este semestre, estará dividido en zonas, y los rancagüinos y machalinos quedaron dispuestos en la norte, junto a CHP Nahuelkines de Santiago, Camuvi de Viña del Mar y Everton. La zona sur, en tanto, tiene a Huachipato, Tornado de Chillán, Hockey San Javier de San Javier, Colegio Concepción de Linares y Truenos de Talca.

Cabe consignar que, en este certamen, se agregó la serie Sub23 por tanto, serán nueve las categorías en competencia.

En tanto, Catalina De Juan (Sub 11) recibió el premio “Goleadora Sub 11” de la Liga Sur. Lo mismo ocurrió con los arqueros Juan Contreras (Adulta) y Emilia Cornejo (Escuelita Menor y Sub 9), quienes fueron reconocidos con “El Arco menos Batido”, de sus respectivas categorías.