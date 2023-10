Azconzábal: “Pagamos caro el hecho de carecer de eficacia”.

La primera baja confirmada para el 2024. El delantero charrúa, Facundo Castro, dejará de vestir la casaquilla celeste pues, no renovará su vínculo.

Luego de prácticamente cinco temporadas, el ex Defensor Sporting y que llegó al Capo proveniente desde el Necaxa de México dirá adiós al club en diciembre próximo, cuando culmine el Torneo Nacional.

En declaraciones a Radio Rancagua, el extremo ratificó que los que vendrán serán sus últimos minutos en con los celestes. “En O’Higgins no voy a continuar, es una etapa que se va a cerrar”.

Así mismo, sentenció que “a pesar del momento que estamos viviendo he aprendido a valorar las pequeñas cosas, lo que aporta el club a la ciudad. La gente me brinda mucho aprecio y el momento iba a llegar. Son cuatro años y medio que los he disfrutado”.

Cabe consignar que, en varios mercados, el nombre de Castro ha sido ligado a elencos del medio nacional, inclusive de su país, como Peñarol.