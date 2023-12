Juan Fuentes, integrantes del plantel 2013: “Estoy muy feliz de formar parte de la historia del club”.

En 2013, Juan Fuentes, era parte del primer equipo. Pocos recuerdan que, ese año, Eduardo Berizzo lo subió al primer equipo y que, eso le permitió despegar como futbolista profesional.

Aquella tarde-noche del 10 de diciembre, el polifuncional levantó la copa, festejó con la hinchada en la galería sur del Nacional y esos recuerdos los comentó en diálogo con El Rancagüino.

El tiempo pasa rápido Juan, son 10 años ya.

Son 10 años que pasaron volando, fue una época donde estaba dando mis primeros pasos en el plantel, sumando mis primeros minutos y es inolvidable todo lo que pasó. Uno no dimensionaba lo que se había conseguido, tenía solo 18 años, pero uno con el tiempo se va dando cuenta de lo que se pudo lograr en el club.

Eras uno de los más chicos del plantel, ¿Qué te dejó ese año?

Fue un año de mucho aprendizaje, de mucho esfuerzo porque uno quería tener un lugar en ese equipo. Era difícil ir citado en ese momento, jugué solo en Iquique (reemplazó a Braulio Leal), pero me citaron en otros más. Sabía que tenía que tomar lo positivo de cada compañero. Estoy muy feliz de formar parte de la historia del club, siendo hincha. Uno, cuando chico, sueña jugar con ser campeón. No hay ningún pago para eso.

Pocos lo pueden decir, formado en casa y campeón. Es una vida ligada a Rancagua

Son 15 o 17 años en el club, he pasado momentos lindos y malos, de tener estas instalaciones, de no tener casi nada, de ver a los más chicos que tienen estas comodidades, en mis tiempos todo costaba más, no teníamos donde entrenar, nos trasladaban de un lado para otro. Es lindo ver la progresión del club. Es una vida entera ligado y seguimos siendo parte.

Recuerdo a muchos de tus compañeros jóvenes como Iván Pardo o Christian Venegas que ya no juegan, dejaron la actividad. ¿Qué piensas de eso?

Son procesos, no sé si puedo decir suerte o no, es constancia eso de mantenerse y de tener un alto nivel. Son amigos, compañeros que se van quedando, siempre fui luchador para estar donde estoy, de a poco me fui ganando el lugar. Estoy muy contento de estar acá, en el club que me formó y que soy hincha.

En ese plantel había gente con mucha experiencia, pero había alguno desordenado.

(ríe)… los más chicos no más, los más buenos para la talla eran César Fuentes, Carlos Escobar, Osman Huerta. Era un plantel muy serio y competitivo, todos tenían muchos partidos en Primera, se formó un gran grupo y equipo.

¿Qué recuerdas de Berizzo?

Tengo los mejores recuerdos. Él fue el que me hizo debutar acá, el que me subió al primer equipo y siempre estará agradecido de eso. Recuerdo que, como era chico, me tiraba tallas antes de las charlas, me dejaba nervioso en los entrenamientos, pero con él sumé muchos minutos. Creo que ser parte de la historia es algo muy lindo.

Para cerrar, Juan, ¿Qué le dirías a los hinchas?

Solo agradecerles el apoyo incondicional que han tenido, que lindo que sigan recordando lo que pasó. El 2016 estuvimos cerca de volver a conseguirlo. Nos siguen a todas partes, el 2013 no jugamos de local y el haber conseguido ese título histórico tuvo su dificultad. Esperemos lograr algo similar en el corto tiempo.