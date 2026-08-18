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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026

Ciclistas del Libertador brillan en Brasil: Hernán Moya y Benjamín Ruarte lideran la cosecha de medallas del Team ParaChile

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El para ciclismo chileno vivió jornadas históricas en el Velódromo de Maringá, Brasil, tras una contundente actuación en la Copa Brasil Pista 2026, evento perteneciente al circuito American Track Cup.

Entre los grandes protagonistas de la delegación nacional destacaron los deportistas de la región de O’Higgins, Hernán Moya y Benjamín Ruarte, quienes fueron piezas fundamentales para que el Team ParaChile regresara al país con un impresionante total de 19 medallas.

Hernán Moya: El monarca de la categoría C5

Hernán Moya consolidó su posición como uno de los máximos exponentes del para ciclismo continental al dominar las pruebas de fondo y velocidad en la categoría C5. Durante la primera etapa del torneo, Moya se adjudicó dos medallas de oro en las pruebas de Scratch y Eliminación, además de sumar tres preseas de plata en el Kilómetro Contrarreloj, Velocidad y los 200 metros.

Su racha ganadora continuó en la segunda fase de la competencia, donde repitió el escalón más alto del podio con otros dos oros en Scratch y Eliminación.

Asimismo, sumó otras dos medallas de plata en el Kilómetro y los 200 metros, cerrando una participación excepcional que lo posiciona como una de las grandes figuras del ciclo paralímpico.

Benjamín Ruarte: Talento y perseverancia en C4

Por su parte, el rancagüino Benjamín Ruarte demostró un alto nivel competitivo en la categoría C4, luchando codo a codo por los primeros puestos en cada jornada. En la primera etapa, Ruarte alcanzó la medalla de plata en el Scratch y el bronce en la prueba de Eliminación.

Su desempeño fue sumamente sólido, rozando el podio con dos meritorios cuartos lugares en las pruebas de Velocidad y Kilómetro Contrarreloj.

En la segunda etapa de la Copa Brasil, Ruarte volvió a demostrar su vigencia al conquistar una nueva medalla de bronce en la prueba de Eliminación, reafirmando su crecimiento deportivo en el circuito internacional.

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El rancagüino Benjamín Ruarte en una de las competencias efectuadas recientemente en Brasil.

Rumbo a Lima 2027 y Los Ángeles 2028

Los resultados obtenidos por los deportistas regionales no solo significan preseas para el medallero nacional, sino también la obtención de valiosos puntos UCI.

Este puntaje es vital para el proceso de clasificación hacia los grandes desafíos que se avecinan: los Juegos Parapanamericanos de Lima 2027 y los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Junto a su compañero de equipo Manuel Opazo —quien también tuvo una destacada participación—, Moya y Ruarte regresan a Chile habiendo fortalecido el prestigio del para ciclismo nacional y dejando en alto el nombre de la Región de O’Higgins en tierras brasileñas.

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