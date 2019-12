Nombran a nuevo Director General de escuelas Taekwondo Jung Do Kwan en Chile

– El gobierno y el Ministerio de Agricultura, a través de INDAP, han destinado millonarios recursos para ir en apoyo de los pequeños agricultores más afectados por la mega sequía.

Este 2019 ha sido el año más seco de los últimos 60 años, lo que está causando graves problemas en la agricultura, especialmente en la pequeña agricultura familiar campesina. A este tema se refirió el director regional de INDAP, Juan Carol García, quien destacó las principales medidas que se están adoptando para ir en apoyo de los pequeños agricultores, usuarios de esa institución; en el contexto de la Emergencia Agrícola por escasez hídrica.

director regional de INDAP, Juan Carol García

– ¿Cómo calificaría el año 2019 para la pequeña agricultura?

– Ha sido un año complejo y puede irse complejizando más. Partió la temporada a fines del 2018 con eventos climáticos inesperados (granizos, lluvias y rangos de temperaturas anormales) y por otro lado con déficit de agua en otras zonas. Esto tuvo efectos en los niveles de ingresos de varios de nuestros usuarios de los rubros apícola, ganadero, frutales, pero ellos lograron salir adelante con mucho esfuerzo y con el apoyo de INDAP. Pero luego nuevamente volvimos a enfrentar temprano en los meses de junio-julio 2019 señales de que el déficit hídrico estaría presente esta temporada. Si bien nos pusimos a trabajar en conjunto con el gobierno regional y con un fuerte apoyo de nuestro Intendente Juan Manuel Masferrer, para tratar de contrarrestar efectos de esta sequía, al poco andar nos dimos cuenta que no teníamos muchas herramientas en nuestras manos que lograsen contrarrestar un 70% menos de precipitaciones a nivel regional que hoy presenta sus efectos en la cantidad de agua disponible en nuestra región.

-¿Qué se ha podido hacer frente a esta mega sequía?

– A nivel de INDAP tratando de conseguir recursos para nuestros usuarios más afectados, incrementando en más de 2.700 millones de pesos nuestro presupuesto (presupuesto regional 25 mil millones/año) a través de fondos GORE y de Emergencia INDAP, permitiéndonos llegar con algunas soluciones a nuestros usuarios en forraje y alimento, riego, inversiones, créditos y otros. El desafío es seguir consiguiendo más recursos, pues debemos hacer todo lo posible para que la cruda sequia afecte lo menos posible a la pequeña agricultura.

-¿Cuál es su balance de la gestión de este año? ¿Qué aspectos y logros puede destacar?

– INDAP es una institución de fomento del sector agrícola más desvalido de nuestra agricultura, que es la agricultura familiar campesina. El hecho de lograr incrementar nuestro presupuesto es una tarea fundamental, pero también es muy importante usar bien este presupuesto. Debemos cuidar que estos fondos sean utilizados de la mejor forma posible en post de las necesidades de nuestros usuarios y creo que en ese sentido logramos dirigir los recursos a las prioridades que se necesitaban. Estoy como director también muy agradecido del trabajo en equipo que logramos hacer, desde mis jefaturas directas, a todo el equipo de INDAP regional que es un equipo de gente muy bueno, jugado al 100% por sus usuarios y con un equipo agrícola (Seremía, servicio del agro) a nivel de gobierno regional muy potente, coordinado y alineado con los desafíos de nuestra región, pues todo lo vivido este 2019, errores, aprendizajes y sobre todo diálogos, nos debe alentar a tener un mucho mejor 2020 y futuro.

LA SITUACIÓN SERÁ CRÍTICA

-¿A cuántos usuarios atiende actualmente INDAP a través de los diversos programas?

– En términos reales son del orden de 12 mil usuarios asociados a los distintos programas. La cobertura más amplia es sin duda Prodesal (7.700 usuarios) presente en las 33 comunas de la región. También hay una importante cantidad de usuarios relacionados a créditos, proyectos de inversión, servicios de asesoría técnica, sistema de incentivos a la recuperación de suelos degradados (SIRSD) y otros programas.

– ¿En 2020 habrá nuevos cupos para el programa Prodesal?

– En esta etapa de cierre de año 2019 me ha tocado ver cómo entra nueva gente a Prodesal, hay egresos del programa por diversos motivos, pero esto es mínimo. El año 2020 no habrá modificaciones en el ingreso de nuevos usuarios más allá de estos números. El próximo año el programa comenzará a hacerse cargo de las necesidades de sus usuarios con el fin de atender los requerimientos de las familias que se apoyan en INDAP, siendo así un real apoyo para que mejore su calidad de vida. Este plan involucra también poder diseñar una ruta de crecimiento para una parte de los usuarios que hoy participan a Prodesal, pero que necesitan de mejores herramientas que potencien su sistema productivo mucho más allá de lo que Prodesal puede ofrecerles.

– ¿Cómo se prevé el tema de la sequía y la disponibilidad de agua en los meses de verano?

– La situación será crítica. Terminado diciembre la situación de deshielos amaina, ya no queda prácticamente nieve. Si bien tenemos una reserva muy importante de glaciares en nuestra región, éstos no hacen el aporte que no tuvimos este año por precipitaciones de agua y nieve a nivel regional. Los 5-6 meses por delante de aquí a mayo-junio, si consideramos que en mayo comienza a llover (puede ser después) va a ser muy crítica. El balance de los efectos de la sequía lo iremos teniendo en este lapso, cuando vayan terminando las cosechas de los distintos rubros y veremos según eso qué medidas podemos seguir tomando. Fundamental es la comunicación que nuestros usuarios puedan establecer con nuestros equipos técnicos, que los informes que estos generan tengan el detalle de los problemas que los usuarios están sufriendo, que los usuarios se junten y dialoguen, prioricen sus necesidades y puedan conducirlas a nosotros. Si logramos ponernos de acuerdo en las prioridades es una muy buena forma de que logremos empujar todos juntos para poder llegar a las soluciones. El llamado es a priorizar en post de las soluciones inmediatas que podemos implementar hoy. Y, como he repetido en todas mis intervenciones con usuarios, no olvidar estos problemas cuando volvamos a estar en una situación de abundancia, pues somos muy dados a solo preocuparnos en la escasez.

– ¿Puede mencionar algunas de las acciones que ha realizado INDAP para apoyar a los pequeños agricultores a raíz de la mega sequía?

– El presupuesto de riego del 2019 que era de 1.600 millones a través del esfuerzo de todo el equipo de gobierno y con un fuerte apoyo de nuestro intendente fue casi duplicado a través de 800 millones que recibimos de GORE y de 650 millones que logramos colocar desde fondos de emergencia de INDAP. Tenemos más demanda hoy, estamos tratando de procurar los recursos adicionales o bien empezar temprano a ejecutar nuestro presupuesto de riego del 2020, primeramente con fondos de emergencia. En riego también lanzamos en forma anticipada los concursos del 2020 durante los meses de octubre a noviembre, de manera de ayudar a paliar los efectos de la sequía. En lo que tiene que ver con ayuda a otros rubros más específicos llevamos más de 430 millones entregados en ayuda de alimento para animales, estamos prontos a entregar una segunda ayuda (580 millones) al sector ganadero y ahora también al sector apícola. También logramos dirigir una parte importante de los fondos de proyectos de inversión de GORE ejecutados por INDAP (150 de 700 millones) al sector del secano para inversiones que ayuden a solucionar problemas de la sequía. Sin embargo, todo se hace poco para los niveles del problema que enfrentamos, estamos trabajando en como procurar más recursos y no podemos flaquear en ese esfuerzo, debemos todo ayudarnos en colocar a la sequía nuevamente en el primer plano de prioridades.

También hicimos un esfuerzo muy importante en el tema créditos para bajar las tasas de interés de nuestros créditos de un 9 a un 6 y ahora a un 3% para todos aquellos que necesiten créditos o que puedan renegociar sus créditos, sin tener que afectar su categoría de usuario, dándoles más holgura respecto de su situación económica que se verá afectada sin duda por los resultados productivos y económicos de esta temporada.

– ¿Cuáles son los principales desafíos de INDAP para el próximo año?

-Sin duda la sequía. Debemos generar más soluciones siempre claro al alcance de nuestras posibilidades, debemos tratar también de ser más diligentes y muchas veces más rápidos en nuestra gestión, eficiencia y eficacia son metas permanentes para nosotros.