Ricardo Obando.

Llevaba meses buscando dar con un alto rendimiento y con los goles, que estaban bien escasos en esta campaña. Enfrente tenía a un rival directo en la lucha por salir del fondo de la tabla y encontró todo lo que necesitaba: buen juego, goles y suerte.

Este jueves, en el estadio Ester Roa Rebolledo, O’Higgins goleó por 1-4 a la Universidad de Concepción y se sacó una tremenda presión de encima a punta de buen juego y de rendimientos individuales muy altos.

En la previa, Patricio Graff había dicho que la U penquista era un equipo muy uruguayo para jugar y eso a los argentinos le acomoda. Por eso, para sorpresa de muchos, inició con Gustavo Gotti en punta. El “Tanque”, le tenía ganas a un partido así y rindió como se esperaba. Clave en dos goles, dianas que cayeron sobre el cierre de la primera parte cuando parecía que los fantasmas no se iban, puesto que el local, con muy poco, se había puesto en ventaja en los 42’ tras un cabezazo de Andrés Robles que dejó sin opción al portero Batalla.

Tras la apertura de la cuenta, y en un abrir y cerrar de ojos, el cuadro celeste no solo emparejó sino que pasó al frente para irse al descanso ganando, respirando.

En los 43’, con Gotti como protagonista, el balón pasa por él y luego por Ramón Fernández, quién esperó encontrar el pase preciso. Y ahí estaba Tomás Alarcón, para lanzar un zapatazo desde fuera del área que tocó el fondo de las mallas ante la mirada del portero Guillermo Reyes.

Es más, los dueños de casa reiniciaron las acciones, la perdieron y otra vez estaba Gotti, para eludir con dos túneles a un par de defensores y combinar con Facundo Castro que nuevamente se encontró con el festejo. Golazo, 1-2 en ventaja, y a descansar.

ADMINISTRÓ EL PARTIDO

En la segunda mitad, y con un escenario de partido favorable, O’Higgins bajó un cambio. Pudo tocar, controló de muy buena forma a un rival que no mostró una mayor reacción, pues los dos goles antes del intermedio, fueron dagas dolorosas para el equipo de Eduardo Acevedo.

Eso sí, la U no estaba dormida, puesto que intentó. Lo anterior, obviamente, dejó espacios en la retaguardia local, y allí los celestes encontraron el paraíso.

Primero Gotti en los 46’ tuvo un nuevo gol, pero la intervención del meta universitario evitó aumentar la cuenta.

Después, dos acciones para los amarillos. En los 53’ Robles habilitó a Díaz que erró ante la salida de Batalla, y luego en los 60’ un tiro de esquina de Carvallo que concluye en las manos del arquero rancagüino tras el cabezazo del charrúa Correa. Y nada más para la U de Concepción.

Y ya con el partido, casi en sus manos, faltaba la guinda de la torta para cerrarlo y abrochar la victoria.

Fue así como, en los 72’, una falta sobre Matías Sepúlveda (que había ingresado minutos antes), le permitió a Ramón Fernández pararse frente al balón y sacar un misil que derrotó la resistencia de Reyes para poner el 1-3, coronando así el mejor partido del “10” en este campeonato.

Pero, quedaba algo más. Otro hombre de refresco, Francisco Arancibia, no desaprovechó la pelota que Gotti recuperó en el medio campo. El canterano encaró desde prácticamente la mitad de la cancha, se hizo el espacio entrando al área y colocó un tiro ajustado que infló la red. Golazo, cierre de partido, 1-4 y a festejar.

De esta manera, O’Higgins concretó su mejor actuación en lo que va del año (inclusive superando a lo que hizo en Macul cuando venció a Colo-Colo), se quitó una enorme presión de encima y puso en el tablero que el trabajo de Graff está dando sus frutos.

Ahora, mirando lo que será el juego de la próxima semana frente a Coquimbo Unido (viernes 2 de octubre, 16 horas), los rancagüinos suben un pal de peldaños en la tabla, acumulando 11 puntos y también dando un saltito más arriba en la clasificación del promedio.

LO NECESITABAN

Luego de terminado el encuentro, dos jugadores celestes declararon. Roberto Cereceda, dijo en primer término que “hace rato que no lográbamos imponernos de esta manera, por la posición en que estábamos, necesitábamos sumar puntos”.

Es más, destacó que tras la apertura de la cuenta por parte de los penquistas, “menos mal que reaccionamos rápido, salió el gol a la jugada siguiente y nos dio un plus, más energía”, indicando también que “tuvimos la fortaleza para hacer el gol, a la jugada siguiente otro, y nos dio energía para el segundo tiempo”.

Pero, dejó en claro que pensando en la siguiente fecha, “nos ha costado ganar como local, pero no logramos nada si no llegamos a nuestra casa y no ganamos. Es una tarea pendiente el ganar como local y sumar”.

Por su parte, Ramón Fernández, aseguró que en Collao “hicimos un gran partido. Por más que no hicieron el gol, reaccionamos rápido y nos llevamos un triunfo que nos viene bien, especialmente en lo anímico”.

Junto con ello, comentó que “necesitábamos una victoria así” y que “tuvimos la suerte de empatar rápido y eso nos dio mucha confianza”, pero que “tenemos que seguir mejorando, dar pasitos hacia adelante”.

Ficha del Partido

Universidad de Concepción (1): Guillermo Reyes; Simón Ramírez, Nicolás Correa, Eric Godoy, Hardy Cavero (63’, Antonio Ramírez) (77’, Fabián Neira); Leandro Díaz, Alejandro Camargo (62’, Leonardo Povea), Bryan Carvallo, Andrés Robles; Maximiliano Quinteros (68’, Martín Lara), Cecilio Waterman. DT: Eduardo Acevedo.

O’Higgins (4): Augusto Batalla; Paulo Magahlaes, Matías Cahais, Brian Torrealba, Roberto Cereceda; Tomás Alarcón, Gerardo Navarrete (69’, Matías Sepúlveda), Ramón Fernández (90’+2’, Diego González S.); José Luis Muñoz, Facundo Castro (69’, Francisco Arancibia), Gustavo Gotti. DT: Patricio Graff.

Árbitros: Rodrigo Carvajal; Luis Jarpa, Víctor Pasmiño; Rafael Troncoso

VAR: Julio Bascuñán, Cristian Andaur.

Amonestados: Waterman, Ramírez, Robles (UdeC); Magalhaes, Cahais, Castro (OHI).

Goles: 1-0, 42’, Robles; 1-1, 43’, Alarcón; 1-2, 44’, Castro; 1-3, 73’, Fernández; 1-4, 90’+4’, Arancibia.

Estadio: Ester Roa, Concepción.