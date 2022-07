El equipo que dirige Héctor Adomaitis igualó sin goles frente a Magallanes, cosechando un buen resultado en condición de visitante.

Un punto de oro consiguió el fin de semana Deportes Santa Cruz. Los Unionistas visitaron en San Bernardo al líder Magallanes donde igualaron sin goles.

El partido, que se presumía complicado, tuvo a un cuadro del valle de Colchagua bien parado, ordenado, hecho por el cual la Academia se complicó muchísimo en ir a buscar la portería que defendía Gonzalo Flores.

En tanto, en ofensiva, Santa Cruz tuvo rendimientos altos, que pelearon cada balón, como el caso de Diego Arias y Pablo Brito, quienes complicaron a la retaguardia magallánica.

Eso sí, el encuentro careció de emociones en las áreas, pues pese a que el local se hizo por muchos momentos de las acciones, pero sin capacidad de concreción.

Según declaró Héctor Adomaitis, no hubo conformidad. “El juego, en términos generales, no me gustó. Si el esfuerzo que tuvieron los jugadores, pero acá los partidos siempre se hacen a un ritmo muy cancino”.

Junto con ello, dijo que sus elementos, “sacaron el partido a delante, teníamos planteado otro partido, más de presionar, pero aquel factor nos dejó sin chispa”.

Además, el DT unionista, expresó que en esta segunda rueda del Torneo Nacional no ha pedido, por tanto, “es algo bueno, pero lo reflejo con la semana que hicimos en Pichilemu. Ellos se sienten bien, fuertes, con ganas”.

El próximo juego para Santa Cruz será el martes 26 de julio a las 19 horas en el estadio Joaquín Muñoz García frente a Fernández Vial.

RECUADRO

Ficha del Partido

Magallanes (0): Gastón Rodríguez: Albert Acevedo, Felipe Espinoza (73’, Manuel Vicuña), Fernando Piñero. Marcelo Filla (45’, Gino Alucema), Carlos Villanueva (90’, Camilo Gaínza), Iván Vásquez (45’, Thomas Jones), Tomás Aránguiz, Felipe Flores, Julián Alfaro (73’, David Salazar), Yorman Zapata. DT: Nicolás Núñez.

Deportes Santa Cruz (0): Gonzalo Flores; Cristóbal Vergara, Esteban Flores, Jaime Luciano Gaete, Joaquín Aros, Alonso Rodríguez (78’, Gastón Zúñiga), Andrés Díaz, Diego Arias, Pablo Brito (58’, Johan Fuentes), Patricio Muñoz (75’, Diego Pezoa), Pedro Muñoz (75’, Muriel Orlando). DT: Héctor Adomaitis.

Árbitros: Rafael Troncoso, Leonardo Abarzúa, Cristian Cerda, Felipe González.

Amonestados: Filla, Rodríguez (MAG); Flores, Gaete, Muñoz, Rodríguez, Fuentes, Vergara (DSC).

Goles: No hubo.

Estadio: Municipal, San Bernardo.