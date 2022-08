El Dr. Gino Fuentes, médico broncopulmonar especializado en fisiología respiratoria deportiva de Clínica Las Condes, detalló que, contrario a la creencia de que las personas asmáticas deben dejar de lado el deporte, este tiene importantes beneficios en el combate contra esta patología respiratoria.

Comúnmente se ha pensado por mucho tiempo que el asma y el deporte no son compatibles al tratarse de una enfermedad que afecta el sistema respiratorio. Sin embargo, durante los últimos años se ha logrado evidenciar que la práctica deportiva no solo no debería verse afectada por padecer asma, sino que, por el contrario, esta patología debe ser un estímulo extra para realizar actividad física.

A esto se refirió el Dr. Gino Fuentes, médico broncopulmonar especializado en fisiología respiratoria deportiva de Clínica Las Condes, quien hizo hincapié en las virtudes que trae para la salud la práctica de deportes en quienes padecen esta patología, que en el caso de nuestro país tiene una prevalencia cercana al 5% de la población.

En ese sentido, el experto comentó que “el asma es una enfermedad que inflama los bronquios, pero contrario a lo que se creía antes, el deporte tiene un efecto antiinflamatorio en nuestro cuerpo. Si una persona asmática tiene el hábito de hacer deporte, su asma no va a ser tan agudo”.

En la misma línea, el Dr. Fuentes afirmó que lo importante para un paciente asmático no es la prohibición de la actividad física, sino más bien el saber administrar las cargas para evitar la sobreexigencia. De este modo, explicó que “el deporte debe verse como un medicamento que puede llegar a asegurarte hasta 8 años más de buena calidad de vida solo por practicarlo. Yo como médico no contraindico nunca los deportes, sino que me preocupo de atenuar las cargas en cada persona”.

Para poder asegurar la correcta ejecución de una actividad física de acuerdo a la realidad de cada paciente asmático, el especialista dijo que es necesario realizar un chequeo previo para evitar que el asma se convierta en un freno. De acuerdo a eso, el profesional señaló que “si quiero comenzar a hacer una actividad física estructurada, es decir, trotar una hora tres veces a la semana, siempre es bueno tener una mínima evaluación pre-competitiva, que no necesariamente conlleva realizarse exámenes, sino que puede ser una conversación con el paciente para revisar los factores de riesgo a los que puede estar expuesto”.

El mito del Salbutamol para combatir el asma

El especialista de Clínica Las Condes también se refirió a los tratamientos existentes para pacientes asmáticos, dejando en claro que el uso de Salbutamol no es suficiente, sobre todo en personas que padecen esta patología y practican o quieren practicar algún deporte.

“Es común el uso de Salbutamol antes de la práctica deportiva, pero este es un medicamento broncodilatador, no un antiinflamatorio, por lo que actuará rápidamente en el cuerpo, pero no va a combatir la raíz del problema”, detalló al respecto el Dr. Fuentes.

Siguiendo el punto anterior, el médico broncopulmonar de CLC ahondó en los tratamientos más efectivos para el asma, afirmando que “en general se deben usar medicamentos antiinflamatorios. Actualmente, en la mayoría de los casos se usan corticoides inhalados. Junto a eso, según sea el caso, se van agregando terapias complementarias como los broncodilatadores de acción prolongada. Si se utiliza solo Salbutamol, se está dejando a un paciente sin tratamiento”.

En el mismo sentido, el experto apuntó a que el objetivo de los tratamientos para personas asmáticas es que puedan llevar una vida normal y que no suponga un problema al momento de realizar deportes.

Además, el Dr. Fuentes detalló cuáles son señales de alerta durante la práctica deportiva, para una persona que puede sufrir asma sin saberlo. De este modo, comentó que “si salgo a trotar y se me aprieta el pecho, sobre todo en ambientes fríos o con mucha polución, o si después de un entrenamiento o competencia quedo tosiendo por 2 o 3 días, es importante que me acerque a un especialista para recibir el tratamiento correcto”.

En línea con lo anterior, el especialista cerró “si los síntomas son frecuentes, el paciente requiere de una terapia fija, mientras que, si los síntomas se presentan bajo condiciones particulares o frente a ciertas exigencias, se puede aplicar una terapia preventiva para cierto contexto. En el 90 o 95% de los casos, estas situaciones son fáciles de tratar con inhalaciones”.