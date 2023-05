De Muner tras el empate frente a Everton: “A nivel colectivo tenemos falencias porque chocamos con nuestras limitaciones”.

Las reacciones que dejó el empate contra los ruleteros. O’Higgins ya piensa en Palestino, a quienes visitará el viernes por la tarde.

Si bien el resultado no fue malo, porque Everton tuvo muchas ocasiones para haber goleado, en O’Higgins hubo molestia por cómo se les fue de las manos un triunfo que necesitaban.

En ese sentido, el DT Pablo de Muner, confesó que “la sensación es de bronca porque el partido es parejo, por momentos fuimos superiores y Everton hizo lo suyo”.

El estratega, dijo también que “sabíamos que el partido no iba a ser fácil, hicimos lo más difícil que era ponernos en ventaja a través de una presión, pero después sinceramente nos empataron muy rápido. ¿Qué nos faltó? Sostener el resultado como lo hicimos con Calera y Católica. El gol lo pudimos haber evitado”, pero que “el final fue opaco porque pasaron cosas y ahí cambia mucho el cómo se terminó”.

Ahora bien, en este lance contra los ruleteros, puntualizó que “hubo puntos muy altos, jugadores que me alegran con el nivel que tienen, como Belmar, Marín, Torrealba, Fuentes y Hormazabal. Eso a mí me gusta, que los jugadores crezcan a nivel individual, pero a nivel colectivo tenemos falencias porque chocamos con nuestras limitaciones”.

LA DEUDA EN CASA

El “Capo” culminó la primera rueda solo con un 28 por ciento de rendimiento en casa, bajísimos números para un equipo que tiene la aspiración de conseguir clasificar a una Copa Sudamericana.

En ese sentido, el estratega aseguró que “es algo que nos duele no poder sumar de a tres. Si después empiezas a analizar los partidos como local, fueron pocos donde el equipo no mostró, hubo algunos donde fuimos muy superiores a los rivales y este fue muy parecido al de Unión Española”, y que “no hemos podido, sin lugar a dudas es algo a corregir y mejorar”.

¿REFUERZOS?

“Esa pregunta es más para la gente del club, quienes manejan la secretaría técnica y quienes manejan el presupuesto. Todos los equipos de Chile han bajado el presupuesto y nosotros no somos la excepción”, comentó el entrenador. Pero, recordó, “con presupuesto bajo se puede hacer un buen equipo, no crean que todo es plata”.

Así también, declaró que “han tenido muchos minutos chicos del club, el nivel de Belmar fue muy bueno, el nivel de Hormazabal fue muy bueno. De los 18, 11 u 12 son formados en el club, y obviamente que nos faltan cosas, sobre todo cuando tienes bajas importantes se nota, en el oficio, en el manejar los tiempos”, y que “sin embargo, somos competitivos. Si me preguntas a mí, tendríamos que tener más puntos. Hay cosas positivas, pero también otras cosas como romper la barrera, la ambición”.

“Cuando un réferi es protagonista de la forma en que lo fue hoy, no hay mucho que hablar de eso”, dijo De Muner sobre el juez Matías Quila de controvertido arbitraje. “Somos el único equipo del torneo que no hemos tenido penales, pero se ve que no están unificados los criterios”, cerró.

Nacho González

La figura de la cancha, por sus notables atajadas, fue el portero Ignacio González. Según dijo, “nos duele no poder dejar los puntos acá, estamos tristes y dolidos por el resultado”.

“Everton nos llegó harto y es algo que tenemos que convertir. Si nos llegan, tengo que aparecer, es para lo que trabajo”, complementó.

Además, indicó que para lo que viene “tenemos que poner énfasis en el colectivo”, y que “tenemos que enfocarnos mucho en la recuperación, ahora perdimos a Thaller por expulsión, pero tenemos a otros compañeros que están trabajando muy bien y esperando su oportunidad”.

Finalmente, sobre el 28 por ciento de rendimiento como local en lo que va del año, advirtió que “es un número que para este equipo no calza, por todas las cosas. Uno no se explica que de visita jugamos muy distinto, ponemos énfasis en otras cosas, pero no encuentro la explicación”.

Matías Marín

El autor del único gol celeste en el partido expresó que “atacamos bien, creo que encontramos los espacios y tenemos que seguir trabajando para llegar a concretar los goles, que es lo que nos está faltando”.

De paso, manifestó que “nos queda este partido y tenemos que ir a ganar”.

Fabián Hormazabal

El lateral derecho, sostuvo que “no pudimos abrochar, nos empataron el partido y lamentablemente no pudimos ganar nuevamente de local”.

Sobre el arbitraje, apuntó que “no podemos esperar que nos cobren un penal, tenemos que concretar las que tenemos”.

Matías Belmar

El delantero, sentenció que “hicimos un gran partido, lamentablemente no se nos dio el resultado que queríamos”, pero que “hay que profundizar más y llegar al área con más gente para ver si podemos convertir”.

Los homenajes

En este encuentro, cinco jugadores del actual plantel fueron homenajeados por la institución. Juan Fuentes, Fabián Hormazabal, Francisco Arancibia, Brian Torrealba y Facundo Castro recibieron una camiseta conmemorativa producto de cumplir 100 y 150 partidos defendiendo a la celeste.