Graneros se prepara para el Nacional Sub 17

Ante diversas consultas emanadas por parte de usuarios respecto a cobros que algunos establecimientos educacionales realizan durante sus procesos de matrícula, la Seremi de Educación, Alyson Hadad, y el director regional de la Superintendencia de Educación, Óscar Acevedo, se pronunciaron sobre estos destacando la importancia de gestionar de manera adecuada los recursos, asegurando una administración responsable en concordancia con la normativa vigente.

En este sentido, se enfatizó la relevancia de que padres, familias y/o cuidadores presten especial atención a ciertos aspectos durante el proceso de incorporación de niños a establecimientos educacionales, entre ellos matrícula y/o cuota de incorporación donde destacaron que los establecimientos sujetos a gratuidad no pueden realizar cobros a sus estudiantes en ningún nivel de enseñanza. Además, las unidades educativas con financiamiento compartido no pueden exigir el pago del año completo ni condicionar la matrícula, ya que estas prácticas son discriminatorias.

En cuanto a mensualidades y/o colegiatura, los establecimientos con financiamiento compartido pueden realizar cobros mensuales dentro de los límites máximos anuales establecidos por la Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente.

Los Centros de Padres en establecimientos subvencionados pueden cobrar anualmente un aporte por apoderado que no exceda media Unidad Tributaria Mensual (UTM). Este aporte es voluntario y puede efectuarse en 10 cuotas mensuales, pago que no condiciona la matrícula de los estudiantes.

En estos temas, la Seremi de Educación, Alyson Hadad, subrayó la importancia de que, al matricular a los estudiantes, no se exija el cobro del Centro de Padres u otras obligaciones pendientes como condición para completar el proceso. “Es muy importante que las familias consideren que al momento de matricular a sus hijos o hijas no puede ser exigido un cobro del Centro de Padres, de Alumnos o de otras situaciones pendientes del establecimiento educacional como una condición para generar el proceso de matrícula en establecimientos públicos (municipales), particulares subvencionados y pertenecientes a los Servicios Locales. En tales casos, no debiesen existir cobros asociados; por lo tanto, esto debe considerarse al momento de matricular a los y las estudiantes durante este proceso”.

Por su parte, el director regional de la Superintendencia de Educación, Óscar Acevedo, enfatizó que los establecimientos gratuitos no pueden realizar ningún tipo de cobro, mientras que los de financiamiento compartido deben ajustarse al arancel anual establecido por el Ministerio de Educación.

Acevedo añadió: “Es importante señalar que la matrícula en ningún caso se puede condicionar al cobro relacionado con el Centro de Padres, pues esto constituye una infracción a la normativa”. Los apoderados que sean testigos de esta situación pueden realizar denuncias en la Superintendencia de Educación a través de su sitio web www.supereduc.cl.

Finalmente, ambas autoridades reiteraron que el no pago de compromisos económicos durante el año no puede resultar en sanciones para los estudiantes, asegurando que la educación sea accesible para todos.