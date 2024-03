Las explicaciones de Azconzábal

Con sorpresa, los hinchas escuchaban las declaraciones del DT Juan Manuel Azconzábal. Es más, el comentario de los forofos era claro: él vio otro partido.

En la conferencia de prensa tras la caída contra la Universidad de Chile, el director técnico de O’Higgins antes de responder la primera pregunta se enfrascó con los reporteros. Ante la consulta del porqué su equipo había sido mezquino, respondió rápido argumentando que eso no era una consulta, sino que una aseveración. “El equipo llegó con opciones de gol (…), nosotros tuvimos bastante tiempo en tres cuartos de cancha. La situación no fue mezquina”, dijo.

Además, reforzando su argumento, indicó que “los partidos anteriores tuvimos posicionamientos similares, hoy nos faltó quizá en el primer tiempo esa claridad cuando teníamos la posesión de la pelota, lo mejoramos en el segundo”.

Tras eso, el DT, expresó que “vinimos, la verdad, a buscar los tres puntos y no se nos dio”, y “que quede claro, no me quedo conforme con el resultado, sí con el esfuerzo de los jugadores”.

Junto con ello, sostuvo que “no tuvimos efectividad”, pero que “por momentos sí pensé que podíamos revertir el resultado”. Esto último reforzando su relato de que las opciones llegaron en el segundo lapso.

Finalmente, Azconzábal, manifestó que “seguro que hay mucho que mejorar”. El próximo desafío será contra los Dragones Celestes en Rancagua.